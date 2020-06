NBA: Trainer Gregg Popovich - „Trump ist ein gestörter Idiot“

Immer mehr prominente Sportler prangern die rassistische Ungleichheit in den USA an. Auch in Deutschland regen sie kritische Stimmen.

Berlin. Die ungezähmte Wut auf den „gestörten Idioten“ Donald Trump entlud sich in einer gnadenlosen Abrechnung. „Trump spaltet nicht nur, er ist ein Zerstörer“, schimpfte Gregg Popovich, Nationaltrainer der US-Basketballer und Star-Coach der San Antonio Spurs im Nachrichtenmagazin „The Nation“: „Er ist ein Feigling. Er frisst dich lebendig, wenn es ihm nutzt. Man sollte ihn einfach ignorieren. Er kann die Lage nicht verbessern, denn er ist, was er ist: Ein gestörter Idiot.“

Die USA brennen. Eine Woche nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt ist das Land von teils gewaltsamen Protesten überzogen, dutzende Städte verhängten nächtliche Ausgangssperren. Und der durch die Corona-Krise ohnehin ausgebremste Sport? Er schaltet sich ein - mit Systemkritik und Solidarität, aber auch Aufrufen zum Frieden und zur Einigkeit.

„Wir haben genug“, sagte die „zutiefst betrübte“ und „schlichtweg wütende“ NBA-Ikone Michael Jordan. Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar sprach von „schrecklichen Zeiten“ und warb für ein besseres Miteinander: „Geht raus in eure Gemeinden, lernt einander kennen und verstehen.“

Auch Jordan, Woods und Co. melden sich zu Wort

Golf-Ikone Tiger Woods schrieb bei Twitter eine vergleichbare Botschaft: „Wir können unsere Argumente vorbringen, ohne die Stadtviertel, in denen wir leben, zu verbrennen“, so der 15-malige Major-Gewinner. Er hoffe, „dass wir durch konstruktive, ehrliche Gespräche eine sicherere, geeinte Gesellschaft aufbauen können.“

Dass Worte wie diese nicht vom US-Präsidenten kommen, ist einer der großen Vorwürfe, die Popovich Trump macht. „Ohne Führung und ohne Verständnis für das Problem wird sich nie etwas ändern“, sagte er: „Wenn Trump ein Gehirn hätte, auch wenn es zu 99 Prozent zynisch wäre, würde er etwas sagen, um das Volk wieder zu vereinen. Aber es interessiert ihn nicht, Menschen zusammenzubringen.“

Wohin die jüngste Eskalation gesellschaftlich führt, ist unklar. Fest steht dagegen: Die Wucht der weltweiten Reaktionen auf Floyds Tod, begleitet von öffentlichkeitswirksamen Aktionen von Sportstars wie Lewis Hamilton oder Klubs wie dem FC Liverpool, hat mitunter bereits ein Umdenken eingeleitet.

DFB-Präsident Keller kann Protestaktionen nachvollziehen

Auch in Deutschland. Nachdem einige Profis der Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende Armbinden und Trikot-Botschaften gegen die Polizeigewalt in den USA protestiert hatten, schaltete sich jetzt auch DFB-Präsident Fritz Keller in die Debatte ein. „Ich habe großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen, solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz“, sagte Keller.

Moralisch könne er die Aktionen der Spieler wie Dortmunds Jadon Sancho oder Schalkes Weston McKennie absolut verstehen. „Was in den USA passiert ist, kann niemanden kalt lassen“, sagte Keller. „Wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, dann ist dies unerträglich. Wenn sie aufgrund ihrer Hautfarbe sterben, dann bin ich tief bestürzt.“

Ex-Boxweltmeister Mayweather zahlt Floyds Beerdigung

Der DFB hatte allerdings auch angekündigt, dass sich der Kontrollausschuss damit befassen werde. „Ob es in den vorliegenden Fällen zu Sanktionen kommen muss, bleibt abzuwarten“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Es gehe bei der Überprüfung nun „auch darum festzustellen, ob das Spiel und das Spielfeld der richtige Ort für diese Handlungen sind. International gilt, dass die unmittelbare Phase des Spiels frei bleiben soll von politischen Äußerungen und Botschaften jeder Art“, erklärte Koch.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann fordert allerdings, dass die Verbände bei der Bewertung der Protestaktionen mit Augenmaß vorgehen. Schließlich sei es die Pflicht, mündiger Sportler, ihre Stimme in solchen Debatten zu erheben. „Es ist hoch erfreulich, wenn Sportlerinnen und Sportler ihrer Vorbildrolle, die immer wieder eingefordert wird, gerecht werden und in einer solch völlig inakzeptablen Entwicklung ihre Stimme erheben“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds am Dienstagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“. „Deshalb kann ich nur ermutigen: Sagt das, was ihr denkt. Zeigt das, was ihr empfindet.“

Die Anteilnahme des Sports endet aber nicht mit solchen und anderen Lippenbekenntnissen. Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather, der in 50 Profikämpfen ungeschlagen blieb und ein Vermögen machte, will die Bestattungskosten für den verstorbenen Floyd tragen. Die Familie des Opfers soll auf das Angebot eingegangen sein. Die Beerdigung von George Floyd ist am 9. Juni in Houston geplant. Zuvor soll es Trauerzeremonien in Minneapolis sowie in North Carolina geben.