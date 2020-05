Erfolgreich und politisch: Tennis-Jungstar Cori Gauff ist empört über die Polizeigewalt gegenüber Schwarzen in den USA.

Die Proteste von US-Sportstars gegen Polizeigewalt in den USA nehmen zu. Nun meldete sich auch Cori Gauff in einem Video zu Wort.

Polizeigewalt in den USA Tennis-Star Cori Gauff: „Bin ich die nächste?“

Atlanta. Tennis-Jungstar Cori Gauff (16) hat sich der Protestwelle gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA angeschlossen. In einem eindringlichen Video trägt die Amerikanerin einen schwarzen Kapuzenpulli, zeigt Fotos von Todesopfern wie George Floyd und fragt per Texteinblendung, während sie ihre Hände erhebt: „Bin ich die nächste?“ Der Clip endet mit der Botschaft: „Ich nutze meine Stimme. Wirst du deine benutzen?“

Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Der Polizist, der während einer Festnahme minutenlang auf Floyds Nacken gekniet hatte, wurde mittlerweile aus dem Polizeidienst entlassen, festgenommen und angeklagt.

Auch LeBron James protestiert gegen Polizeigewalt

Der Vorfall hat massive Proteste bis hin zu Ausschreitungen nach sich gezogen. Zahlreiche US-Sportstars wie LeBron James vom NBA-Team Los Angeles Lakers oder Quarterback Colin Kaepernick nutzten in den vergangenen Tagen bereits ihre Plattform, um Zeichen gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu setzen.

Schon 2016 hatte Kaepernick dagegen demonstriert und großes Aufsehen erregt. Während der Nationalhymne, die vor jedem Spiel der National Football League (NFL) ertönt, kniete sich der heute 32-Jährige hin. Im Patriotenland USA ein Skandal. James veröffentlichte jetzt ein Bild des knienden Kaepernick, neben einem Standbild aus dem Video. „Das ... ... ist der Grund“, schrieb er dazu. Kaepernick wurde 2016 von den San Francisco 49ers entlassen und erhielt bis heute keinen neuen Vertrag in der NFL.

„Die uns beschützen sollen, töten uns“

Auch Basketball-Kollege Stephen Curry von den Golden State Warriors meldete sich zu Wort. „Ich habe viele Leute gesehen, die versucht haben auszudrücken, wie satt sie es haben und wie sauer sie sind. Es ist immer die gleiche Realität in der wir leben. George hat es nicht verdient zu sterben“, schrieb der 32-Jährige auf Instagram. Footballer DeMarcus Lawrence (28) von den Dallas Cowboys ergänzte: „Wie können wir uns sicher fühlen, wenn die, die uns beschützen sollten, uns töten?“