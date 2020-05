„Polizei-Maske“: Berliner Baseballer Max Kepler erntet Shitstorm

Minneapolis. Der deutsche Baseballspieler Max Kepler (27) hat während der Demonstrationen gegen Polizeigewalt in den USA mit einem Bild auf Instagram wütende Reaktionen ausgelöst. Am Donnerstag lud der Berliner ein Foto hoch, auf dem er eine Schutzmaske mit blauem Strich trägt. Dies ist ein Symbol für die #BlueLivesMatter-Initiative, die als reaktionäre Gegenbewegung zur #BlackLivesMatter-Bewegung, die sich gegen Polizeigewalt wendet, das Leben der Polizeibeamten in den Vordergrund stellt.

Kepler löschte das Bild später und entschuldigte sich über die Social-Media-Plattform: „Ich trage die volle Verantwortung für mein Unwissen darüber, was ich getragen habe. Es tut mir wirklich leid, gerade jetzt durch meine Aktion diesen Schmerz verursacht zu haben.“

In Keplers Heimat Minneapolis toben Proteste

Derzeit demonstrieren US-Bürger im gesamten Land gegen einen erneuten Fall von Polizeigewalt gegen einen schwarzen Amerikaner. George Floyd (46) kam bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben, weil ein Polizist den unbewaffneten und gefesselt am Boden liegenden Mann minutenlang mit dem Knie auf den Asphalt gedrückt hatte.

Kepler, der seit 2009 in Minneapolis bei den Minnesota Twins spielt, hatte vor seiner Entschuldigung weiteren Ärger heraufbeschworen, weil er zunächst über Instagram mitteilte, dass er „mit Politik nichts zu tun“ habe. Außerdem antwortete er einem Twitter-User mit grinsendem Smiley: „Wusste nicht, für was diese blaue Linie steht. Die Polizei in Deutschland ist grün.“ Kepler gilt in den USA als einer der besten Spieler auf seiner Position des Outfielders und verpasste 2019 nur knapp die Nominierung für das All-Star-Game.