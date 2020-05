NHL: Leon Draisaitl ist ganz oben angekommen

Edmonton. Leon Draisaitl zählt jetzt ganz offiziell zu den erfolgreichsten deutschen Sportlern in Nordamerika. Basketballer Dirk Nowitzki wurde NBA-Champion, American-Football-Profi Sebastian Vollmer hat an der Seite von Superstar Tom Brady den Superbowl gewonnen – einen Topscorer in einer der großen Ligen aus Deutschland gab es aber noch nie. „Natürlich ist das eine große Ehre für mich und auch etwas ganz Besonderes. Aber ohne meine Mitspieler wäre das natürlich nicht möglich gewesen“, sagte Draisaitl ganz bescheiden, als er von der Ehrung erfuhr.

In dieser Saison erzielte der Nationalspieler für die Edmonton Oilers bis zum Corona-Stopp sagenhafte 43 Tore und 67 Vorlagen – und die 110 Punkte hievten ihn nun auf den Olymp. Am Dienstagabend, an dem die National Hockey League (NHL) einen erweiterten Play-off-Modus zur Rettung der Saison vorstellte, wurde Draisaitl offiziell als erster deutscher Profi zum Scorer-König der besten Eishockeyliga der Welt ausgerufen.

Nur in 15 von 71 Spielen gab es keine direkte Torbeteiligung Draisaitls. „Natürlich fühle ich mich durch die Art Ross Trophy sehr geehrt, doch im Mittelpunkt steht für mich immer das Team“, so der Mittelstürmer, der selbst Ikonen seines Sports zum Schwärmen bringt. „Leon kombiniert Talent mit der richtigen Einstellung. Er hat das nötige Arbeitsethos“, so NHL- und Edmonton-Legende Wayne Gretzky. Genau deshalb werde der junge Deutsche „jedes Jahr noch stärker“, ergänzte der Kanadier, obwohl Draisaitl schon „von Anfang an herausragend“ gewesen sei.

In einer Riege mit Crosby, Owetschkin und Jagr

Draisaitl, im Vorjahr mit 105 Punkten viertbester Scorer, hat noch viele Jahre vor sich, er ist erst 24. Und dabei, seinen Traum zu verwirklichen. Als der Kölner 2014 in die NHL aufgenommen wurde, sagte er, dass er seinen Sport prägen möchte, wie Nowitzki es einst im Basketball tat. In seiner Entwicklung ist Draisaitl dem Würzburger nun sogar schon ein Stück voraus.

Inzwischen ist er der wohl kompletteste Center der Liga. „Ich sage es schon seit Jahren: Leon ist ein wunderbarer Spieler. Es ist schön, dass er endlich auch die Anerkennung bekommt“, sagt Edmontons Kapitän Connor McDavid, der sich ohne Neid mit Platz zwei in der Scorer-Wertung hinter seinem kongenialen Partner begnügte. Auch bei der MVP-Auszeichnung zum wichtigsten Spieler der Saison dürfte Draisaitl die Nase vorn haben.

Der Gewinn der Art Ross Trophy lässt auch den Deutschen Eishockey Bund (DEB) schwelgen. „Dieses hohe NHL-Prädikat zu bekommen, ist für jeden Spieler eines der größten Ziele, die man erreichen kann. Leon hat sich diesen Traum erfüllt“, so DEB-Präsident Franz Reindl. „Die Auszeichnung ist ein weiterer beeindruckender Schritt in seiner Entwicklung“, lobte Bundestrainer Toni Söderholm. Das gesamte deutsche Eishockey solle von der Ehrung profitieren. Ein „Meilenstein mit großer Außenwirkung“, nannte es DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel.

In die Riege der ganz Großen mit Gretzky, Sidney Crosby, Alexander Owetschkin, Peter Forsberg oder Jaromir Jagr ist Draisaitl nun aufgestiegen. „Vielleicht nicht von den Punkten her, aber rein spielerisch gesehen wird er noch besser. Er wird ein noch besserer Spieler werden, weil er eben noch so jung ist“, sagt Ex-Bundestrainer Marco Sturm.

Saison in der NHL soll im Juli fortgesetzt werden

Zuletzt verbrachte Draisaitl viel Zeit daheim, auch die NHL pausiert seit März. Er hat viel mit seinem Hund unternommen und sonst „irgendwie die Zeit totgeschlagen“. Demnächst sollte der Sport wieder in den Vordergrund rücken. Draisaitl würde jede persönliche Auszeichnung gegen seinen großen Traum vom Stanley-Cup-Triumph eintauschen. Die Chance auf den großen Coup besteht weiterhin, Edmonton gehört zu den 24 Teams, die im erweiterten Play-off den Champion ermitteln sollen. Die Oilers können sich im „Best of five“-Duell gegen die Chicago Blackhawks das Achtelfinal-Ticket sichern.

Wann und wo genau der Spielbetrieb fortgesetzt wird, ist noch offen. Eine Rückkehr ins normale Teamtraining wird es nicht vor dem 1. Juli geben. „Alles ist möglich, keine Frage. Jeder, der es in die Play-offs schafft, hat eine Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Und das tun auch wir“, so der Starstürmer, der in Nordamerika längst einen höheren Status genießt als in Deutschland, wo die NHL doch meist sehr fern ist. Mit seinem Auftreten, seinen Erfolgen könnte sich das aber irgendwann ändern. Das war immer eines der großen Ziele des jungen Mannes, der jetzt erster deutscher Topscorer in einer der großen nordamerikanischen Ligen ist.