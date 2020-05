RB Leipzig gegen Hertha BSC live im TV & Stream

Leipzig/Berlin. 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Am Mittwochabend (27. Mai, Anstoß 18.30 Uhr) ist Hertha BSC zu Gast bei RB Leipzig. Hertha fährt nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst zum Angstgegner nach Leipzig. In den bisherigen sieben Partien gingen die Berliner gegen RB sechs Mal als Verlierer vom Platz und kassierten dabei im Schnitt vier Gegentore. Hertha-Trainer Bruno Labbadia muss dabei bei den Sachsen ohne Nationalspieler Niklas Stark und dessen Abwehrkollegen Karim Rekik sowie Marius Wolf und Santiago Ascacíbar auskommen.

Hertha gegen Leipzig: Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Das Spiel RB Leipzig gegen Hertha BSC wird live bei Amazon Prime Video gezeigt. Kommentator ist Christoph Fetzer, begleitet von Co-Kommentator Mirko Slomka. Die Moderation im Studio übernimmt Benni Zander, Feld-Reporter im Stadion ist Markus Herwig.

Prime-Mitglieder sehen das Spiel über die Prime Video App, verfügbar auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online.

Beim Pay-TV-Sender Sky ist das Spiel nicht im Angebot. Eine Zusammenfassung des Spiels ist am Mittwochabend ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen.

RB Leipzig gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. Hertha BSC