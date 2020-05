Was uns der Re-Start der Fußball-Bundesliga gebracht hat? Viel Positives, dank Hertha BSC – gleich im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia gab es einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Und viel Negatives, dank Hertha BSC – Ibisevic, Boyata und Co. haben bei ihrem Torjubel das mit dem Abstandhalten offenbar ebenso wenig begriffen wie zuvor Teamkollege Salomon Kalou. Ist der Klub oder gar die Bundesliga deshalb zu verteufeln? Klare Antwort: Nein.

Denn der Profifußball ist eben auch nur das Spiegelbild einer Gesellschaft, in der sich Menschen dicht an dicht gedrängt zu Demonstrationen gegen die alternativlosen Corona-Einschränkungen zusammenfinden. Wie Abstand geht, hat die Fanszene gezeigt, die den Arenen ferngeblieben ist. Erstaunlich, wie reflektiert auch die sonst so unverbesserlichen Pyromanen unter den Anhängern gewesen sind. Sicher war das vorbildliche Verhalten nicht bei allen der neuen Corona-Normalität geschuldet, sondern eher dem Protest darüber, dass Fans für den Rest der Saison ausgeschlossen sind. Dass Profifußball auch ohne Fans möglich ist, wird für einige eine äußerst bittere Erkenntnis sein.

All jenen, die im Vorfeld aufgrund der Geisterspiele – ohne die eine Fortsetzung der Spielzeit gar nicht möglich gewesen wäre – von einer Meisterschaft ohne Wert fabuliert haben, sei ein Blick in die Formel 1 ans Herz gelegt. Erst wenn in der Vollgasbranche alle auf die gleichen Rahmenbedingungen, sprich das gleiche Auto, setzen, wird sich zeigen, wer der beste Fahrer ist.

Übertragen auf den Fußball heißt das: Erst wenn die mentale Unterstützung von den Rängen fehlt, offenbart sich, wer die fußballerisch bessere Mannschaft ist. Dass man als Fußball-Freund – und ich zähle mich zwingend dazu – keinen Gefallen an Geisterspielen findet, steht dabei außer Frage. Insofern war der Re-Start der Bundesliga ein Muster mit viel Wert.