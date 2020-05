Miroslav Kloses Aufstieg beim FC Bayern: Einer mit Köpfchen

München. Robert Lewandowski braucht keine Hilfe. Der Stürmer des FC Bayern ist auch so schon der erfolgreichste Torschütze der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren. 153 Tore in fünfeinhalb Saisons beim Rekordmeister – und es ist davon auszugehen, dass der Pole seiner Statistik noch ein paar Treffer hinzufügen wird, wenn die aktuelle Spielzeit ab dem nächsten Wochenende fortgesetzt wird.

Die Torgefahr des Polen ist über die Bundesliga-Grenzen hinaus bekannt. Was die Konkurrenz nun allerdings fürchten sollte, ist die Tatsache, dass der 31-Jährige ab Sommer den „erfolgreichsten deutschen Stürmer der letzten 15 bis 20 Jahre“ an die Seite gestellt bekommt, wie Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte. Miroslav Klose wird neuer Co-Trainer der Münchener, wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Für Klose ist der Co-Trainerjob der nächste Schritt nach oben

Hansi Flick freute sich, war der ehemalige Münchener Angreifer (53 Tore in vier Jahren) doch sein Wunschkandidat für den Posten. „Miro ist mit seiner Erfahrung als ehemaliger Profi auf allerhöchstem internationalen Niveau die perfekte Ergänzung unseres Trainerteams“, sagte Flick, der seine Mannschaft am Freitag zum ersten Mannschaftstraining seit Mitte März versammelte.

Für die Bayern dürfte Klose jedoch nicht nur mit seiner Erfahrung ein Gewinn sein, sondern auch durch seine sportliche Vita und seinen Charakter. Vor einem WM-Rekordtorjäger (16 Tore) wird sich kaum ein Profi Star-Allüren erlauben. Zumal Klose trotz seiner Erfolge stets bodenständig geblieben ist und wie kein Zweiter für Teamgeist, Arbeitseifer und Demut steht.

Ab Juni startet Klose auch seine Fußballlehrer-Ausbildung

So passt es auch ins Bild, dass der Weltmeister von 2014 seiner Trainerkarriere als Jugendcoach bei Bayerns U17 begann. Und zögerte, als schon vor Monaten gemunkelt wurde, dass Klose in den Kreis der Profis vorstoßen soll. Jetzt aber sei die Zeit reif für den „nächste Schritt in meiner Laufbahn als Trainer“, wie der 41-Jährige sagte. Nebenbei wird Klose ab Juni seine Fußballlehrer-Lizenz vorantreiben und beweist damit das, was ihn schon als Spieler auszeichnete: Köpfchen.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Miro zu diesem Schritt vom FC Bayern Campus zu den Profis entschieden hat“, sagte Rummenigge. Bevor Klose diesen Schritt endgültig geht, wollen sich die Münchener aber noch den 30. deutschen Meistertitel holen. Der Tabellenführer startet diese Mission am Sonntag, 17. Mai, in der Alten Försterei beim 1. FC Union (18 Uhr).