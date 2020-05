Bei Hertha und Union herrscht wieder Mannschaftsgeist

Berlin. Für Bruno Labbadia war es eine Premiere. Der neue Coach von Hertha BSC durfte am Freitag sein erstes Teamtraining bei seinem neuen Arbeitgeber leiten. Und auch der 1. FC Union absolvierte am Freitagvormittag seine erste Übungseinheit in Mannschaftsstärke auf dem Trainingsgelände an der Alten Försterei, wie die Köpenicker bestätigten.

Nach der Erlaubnis durch den Berliner Senat können die Berliner Fußball-Bundesligisten wieder mit ihren kompletten Mannschaften trainieren. Am Vortag musste wegen der ausstehenden Genehmigung noch das wegen der Coronavirus-Krise übliche Training in Kleingruppen abgehalten werden. Mehrere Liga-Konkurrenten befinden sich schon länger wieder im Mannschaftstraining.

Hertha startet gegen Hoffenheim, Union gegen Bayern

Der Berliner Senat erteilte im Zuge des Corona-Konzepts der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Donnerstagabend auch die Genehmigung für die Heimspiele von Hertha und Union. Das teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit. Der Senat folge „mit der Zulassung von Geisterspielen dem gestrigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und –präsidenten, den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder aufzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung.

Geknüpft ist die Erlaubnis aber an klare Vorgaben. „Hertha BSC und der 1. FC Union sind nun gefordert, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen“, hieß es.

Hertha wird am 16. Mai mit dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim die Saisonfortsetzung beginnen. Anpfiff der Partie in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Der 1. FC Union beginnt die Restsaison nach der Coronavirus-Unterbrechung mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München am 17. Mai um 18 Uhr im Stadion an der Alten Försterei. Beide Partien finden unter den Hygienevorschriften der DFL und somit wie alle Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer statt.