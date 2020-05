Jupp Heynckes: Jubilar mit neuen Zielen

Berlin. Es gibt so viele Dinge aus der Vergangenheit, die vermutlich nur wenigen über Jupp Heynckes bekannt sind. Zum Beispiel, dass er eigentlich Architekt werden wollte. Dass er mit einem künstlichen Kniegelenk lebt. Dass er eineinhalb Jahre pausierte, um seine an Krebs erkrankte Frau Iris zu pflegen. Dass er als zweitjüngstes von zehn Kindern eines Schmiedes in Mönchengladbach geboren wurde, einen Tag nach Kriegsende. Am Sonnabend ist das genau 75 Jahre her.

Heynckes wird diesen Ehrentag zurückgezogen feiern, vermutlich kaum ans Telefon gehen, um Glückwünsche entgegenzunehmen. Öffentlichkeit bedeutet ihm nichts: „Da ist so vieles so oberflächlich.“ Viel zu sehr schätzt er die Ruhe auf seinem Bauernhof in Schwalmtal am Niederrhein. Das klingt irritierend bei einem Mann, der so oft im Rampenlicht stand. Doch er hat es nie gesucht. Nicht in seiner Karriere als Fußballspieler, in der er Welt- und Europameister wurde, vier Mal deutscher Meister, je einmal Uefa-Pokal-Sieger und DFB-Pokalsieger mit seinem Stammverein Borussia Mönchengladbach. Nicht danach, obwohl er einer der handverlesenen Trainer Europas ist, die mit zwei verschiedenen Klubs die Champions League gewannen: 1998 mit Real Madrid, 2013 mit Bayern München.

Für Rudi Assauer war Heynckes ein „Auslaufmodell“

Er hat auch Wellentäler erlebt, Rauswürfe bei Schalke 04 und bei Bayern München, freiwillige Rücktritte bei Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Aus Gelsenkirchen rief ihm der damalige Manager Rudi Assauer hinterher: „Der Jupp ist ein Fußballer der alten Schule, aber wir haben 2004.“ Er sei ein Auslaufmodell. Sein Spieler Wolfram Wuttke verpasste ihm gleich auf seiner ersten Trainerstation in Mönchengladbach den Spitznamen „Osram“, weil sich Heynckes so aufregen konnte und dabei häufig einen knallroten Kopf bekam.

Das charakterisierte den vor Ehrgeiz glühenden Mann aus einfachen Verhältnissen, der 220 Bundesligatore erzielte und zweimal bester Torjäger der Bundesliga war, damals durchaus treffend. Ruhiger, weniger verbissen geworden ist „Don Jupp“ – sein zweiter, weitaus freundlicherer Spitzname – erst bei seinen Engagements in Spanien (Bilbao, Teneriffa, Madrid) und Portugal (Benfica Lissabon). Gleichzeitig wuchs die Wertschätzung für Heynckes, je älter er wurde. Weil auch die Erfolge eher zunahmen als nachließen. Besonders in München, wohin ihn sein Freund Uli Hoeneß nach seinem unrühmlichen Abschied 1991 insgesamt dreimal zurückholte. Und wo er 2013 im Alter von 68 Jahren mit dem Gewinn der Champions League, der Meisterschaft und des DFB-Pokals seinen späten Karrierehöhepunkt erlebte.

Schweinsteiger: „Ich vermisse deine Werte“

Heute nutzen Wegbegleiter andere Wege als ein Telefonat, um ihre Wertschätzung zu äußern. Etwa sein Ex-Spieler Bastian Schweinsteiger im Bayern-Klubmagazin: „Offenheit, Teamgeist, Ehrlichkeit, Arbeitsmoral hast du uns vorgelebt, heute vermisse ich diese Werte manchmal im Fußball.“ Eine schöne Anekdote über den Menschen Jupp Heynckes gab es einst auch von Gladbachs Präsident Rolf Königs. Als die zweite Amtszeit des Trainers dort unrühmlich zu Ende gegangen war, habe Heynckes seinen Dienstwagen vollgetankt und gewaschen zurückgegeben. Eben so, wie er ihn erhalten hatte.

Für manchen vielleicht eine befremdliche Notiz in Zeiten, in denen Trainer sich als „special one“ bezeichnen, als Hampelmann oder Grimassenschneider am Spielfeldrand Aufmerksamkeit erregen – als ob dies etwas zum Erfolg beitragen könne. Und Heynckes? Verkündete in einem seiner seltenen Interviews seine Sympathie für die „Fridays for future“-Bewegung. „Wir müssen unseren Lebensstil ändern, der auf immer mehr Profit ausgerichtet ist“, forderte er im „Kicker“. Er überlege, selbst einmal an einer Demo teilzunehmen. Es gibt immer noch neue Seiten an Jupp Heynckes zu entdecken.