Hertha BSC: Labbadia setzt auf Standards, Nachwuchs und Augenmaß

Berlin. Die Sehnsucht nach alten Standards ist groß in diesen Tagen, das gilt auch für Hertha BSC. „Klar“, sagt Trainer Bruno Labbadia (54), „alle haben Bock, mal wieder elf gegen elf zu spielen.“ Weil an alte Standards aber nun mal nicht zu denken ist, Stichwort Abstand, müssen eben neue her, in Herthas Fall ruhende Bälle.

Am Mittwoch ließ Labbadia jedenfalls ausführlich Ecken, Freistöße und Einwürfe üben, mit den dazugehörigen Laufwegen der Angreifer, dafür aber ohne Gegenspieler. Witzlos, könnte man meinen, doch der frühere Profi sieht das anders. „Man wird nur besser, wenn man die Dinge immer wieder wiederholt“, sagt er in einer Videoschalte mit Journalisten am Mittwoch, „ein Tennisspieler macht ja auch 300, 400 Aufschläge.“

Klagen hören wird man Labbadia nicht, und mögen die Arbeitsbedingungen noch so skurril sein. Die strengen Vorschriften zu umdribbeln, kommt für ihn ebenfalls nicht in Frage, denn das Training des Berliner Fußball-Bundesligisten steht weiter unter Beobachtung. „Die Dame vom Gesundheitsamt war wieder da, hatte aber keine Beanstandungen“, erzählt der Coach, „sie war sehr zufrieden – das ist schon mal gut.“

Verbesserungspotenzial bei ruhenden Bällen

Wie gut es um Herthas Mannschaft bestellt ist, ist eine andere Frage. Selbst Labbadia hat nach zweieinhalb Wochen noch kein klares Bild, ohne Zweikämpfe und Wettkampf sei eine seriöse Bewertung nun mal nicht möglich.

Aktuell bleibt eben nur Basisarbeit, was Labbadias Akribie aber keinen Abbruch tut. Die richtigen Abstände zwischen den Spielern einhalten, Automatismen im Zusammenspiel ausbilden, Laufwege einschleifen – die Liste der Baustellen ist lang, und ohne Gegner ist im Training ein gutes Augenmaß gefordert.

„Wir müssen den Fußball nicht komplizierter machen als er ist“, sagt Labbadia, „aber es geht immer wieder um Details.“ So auch bei den eingangs erwähnten Standards, die zuletzt weder offensiv noch defensiv zu Herthas Stärken zählten. Labbadia betont: „Rund 30 Prozent der Tore fallen durch Standards, deshalb reicht es nicht, die nur einmal pro Woche zu trainieren.“

Neue Chancen für Maier und Talente wie Samardzic

Deutlich mehr als einmal pro Woche dabei sind diverse Talente. Spielmachertalent Lazar Samardzic (18) trainiert bereits fest bei den Profis, auch Abwehrspieler Marton Dardai (18) oder Stürmer Muhammed Kiprit (20) dürfen sich zeigen. „Sie sollen spüren, dass die Tür offen ist“, sagt Labbadia, betont aber auch: „Durchgehen müssen sie selbst.“

Als ausgewiesener Nachwuchsförderer gilt Labbadia zwar nicht, doch in seiner Zeit in Stuttgart (2010 bis 2013) ebnete er den Weg für zwei heutige Nationalspieler. „Antonio Rüdiger war damals 18 und Timo Werner 17“, sagt Labbadia, „die haben wir direkt reingeschmissen.“ Alter spiele keine Rolle, aber die Talente müssten „selbst mit anpacken“.

Angesprochen auf Herthas Edel-Talent Arne Maier (21), der eine unglückliche Saison erlebt, setzt der frühere Profi auf die Devise fördern und fordern: „Arne ist voll motiviert. Er muss gewisse Voraussetzungen schaffen, aber spielt in unserer Planungen definitiv eine gute Rolle.“

„Nicht mehr ausgeben als man hat“

Die Rolle des Fußballs in der Corona-Krise sieht Labbadia ebenfalls klar. „Das Letzte, was wir machen dürfen, ist, dass wir uns über die Gesellschaft stellen“, sagt er. Dass Bund und Länder am Donnerstag schon die Fortsetzung der Saison erlauben, glaubt er nicht. „Momentan erwarte ich noch gar nichts“, so Labbadia – entscheidend würden Lockerungen in der Gesamtgesellschaft sein, ehe der „richtige Zeitpunkt“ gefunden wird, an dem der Fußball wieder einsteigen kann.

So wie diverse andere Kollegen aus dem finanziell teils überhitzten Profi-Fußball zeigt sich auch Labbadia nachdenklich. „Es muss vielleicht nicht immer höher, schneller, weiter sein“, sagt er, „man sollte eigentlich nicht mehr Geld ausgeben als man hat.“

Ob die Bundesliga zeitnah wieder Fahrt aufnimmt? Das bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit Quarantäne-Bedingungen hätte Labbadia kein Problem. Er sei ohnehin von „morgens früh bis abends spät“ auf dem Vereinsgelände und ansonsten im Hotel, „für mich wäre das keine Umstellung.“ Standard, quasi.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.