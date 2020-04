André Agassi – der Tennis-Punk wird 50

Berlin. Es war ein Moment der Normalität, der in die Tennisgeschichte einging. Weil an jenem 27. Juni 1991 das Image des Tennissports seine Patina verlor. Und alles nur, weil ein 21 Jahre junger Profi die Regeln erfüllte, die der All England Lawn Tennis und Croquet Club für sein Turnier auferlegt hat.

In komplett weißer Spielkleidung – inklusive der markanten Radlerhose – hatte André Agassi den Heiligen Rasen von Wimbledon betreten. Nicht nur in London, sondern weltweit löste er damit eine regelrechte Hysterie um seine Person aus.

Der Mann, der die Szene bislang mit schrillen Outfits und Vokuhila-Frisur gleichermaßen begeistert wie entsetzt hatte, war endgültig auf der großen Bühne angekommen. Am Mittwoch feiert der Tennis-Punk seinen 50. Geburtstag.

Agassi fand dank Steffi Graf zur Harmonie

Heute bezeichnet er sich selbst als „glücklichen Menschen“. Es sind zwei Umstände, die den Sohn eines Einwanderers aus dem Iran und geboren im Spielerparadies Las Vegas zu dieser Einschätzung veranlassen. Der eine ist sein privates Glück, das gefunden hat. Auch wenn er schwer darum kämpfen musste.

André Agassi zusammen mit Steffi Graf im Jahr 1992 beim Siegerbankett in Wimbledon.

Foto: London Express / pa / dpa

Es sind Begriffe wie „Geistesverwandtschaft“ oder „Harmonie“, die Agassi anführt, wenn er über seine Frau spricht, keine geringere als Steffi Graf, einst wie er selbst die Nummer eins im Welt-Tennis und noch immer die deutsche Ikone der ballschlagenden Zunft.

Seit Oktober 2001 sind sie verheiratet, zuvor vergingen Jahre, in denen Agassis Werben ungehört blieb. Schon 1992, als beide in Wimbledon gewonnen hatten, wollte er seine Gefühle für die Deutsche offenbaren. Seinerzeit entstand jenes Foto vom Siegerbankett, dass ihn neben der Königin der Branche wie einen Schuljungen wirken lässt, der bis über beide Ohren verknallt ist.

Agassi hat Tennis immer gehasst

Erst die Speisekarte aus einem Flugzeug, die eine Kirche im Mondschein zeigte und die Agassi seiner Angebeteten zum Geburtstag am 14. Juni 1999 in Wimbledon überreichte, brach das Eis. Längst haben zwei Kinder, Sohn Jaden Gil und Tochter Jaz Elle, das Familienglück vollendet.

Durch Steffi Graf habe er ein Leben nach dem Tennis gefunden. Es wirkt, als wolle Agassi bewusst einen Ausgleich schaffen für jene Jahre im Profisport, in denen er sein Image als Tennis-Rebell weitestgehend gepflegt hat.

Dabei hat er, wie er in seiner Biografie „Open“ verriet, das Tennis immer gehasst. Wegen des Drucks, den die Branche auf ihn ausgeübt hatte, und sei es nur durch Kleidungsvorschriften. Oder wegen des Drucks durch seinen Vater Mike, der sich schon mal erhöhte, wenn der Sohn nicht gut genug trainierte oder ein Spiel verlor.

Agassi gewann acht Grand-Slam-Turniere

Druck, der ihn zu 60 Turniersiegen, davon acht bei Grand Slams (viermal Australien Open, zweimal US Open, je einmal Wimbledon und French Open), Olympia-Gold 1996 sowie 101 Wochen an die Spitze der Tenniswelt geführt hatte.

Der Sieg in Wimbledon 1992 sei die Geburtsstunde des Tennis-Profis André Agassi gewesen, der mit seiner beidhändigen Rückhand, unglaublichen Returns und Passierbällen seine Fans zu begeistern wusste. Und die Konkurrenz zu erbitterten Rivalen.

Einer davon war Boris Becker, seit seinem Sensationstriumph in Wimbledon 1985 längst zum Establishment zählend. „Ich konnte deine zerrissenen Jeans, deine langen gefärbten Haare und deine Ohrringe nicht ernst nehmen“, ließ Becker nun in der „Bild am Sonntag“ wissen. Auch nicht, dass Agassi sein Image als Paradiesvogel und Werbefigur pflegte und sich gern von Fastfood ernährte. „Du hast dein Image gepflegt und agiert, als sei dir wichtiger, wie du bei den anderen ankommst und nicht, wie du wirklich bist. Das war mir suspekt“, so Becker.

Agassi engagiert sich jetzt für wohltätige Zwecke

Dass Agassi mit seiner Familie heute zurückgezogen in Las Vegas lebt, sich für diverse wohltätige Zwecke engagiert und sich für die Rechte bedürftiger Kinder einsetzt, alles abseits der großen Schlagzeilen, passt ins Bild des angepasst Unangepassten.

André Agassi ist mit Steffi Graf seit 2001 verheiratet.

Foto: Darryl Dyck / dpa

Ebenso wie der absolute Tiefpunkt in seiner aktiven Karriere, der ihn 1997 abrutschen ließ, sportlich wie privat. Eine Zeit, die ihm auch den Spitznamen „Burger King of Tennis“ einbrachte. Schonungslos offen erzählt er in seiner Biografie, wie er sich mit der Droge Crystal Meth aufputschte. Nur mit Hilfe eines schamlosen Briefes an die Spielervereinigung ATP und einer Lüge konnte eine Dopingsperre verhindert werden.

Dass Agassi danach stärker denn je zurückkehren würde, macht seine Karriere voller Widersprüche vollkommen. Und ihn zu einer Ikone im Männertennis. Alexander Zverev, Deutschlands Nummer eins, zählt zum Beispiel zu seinen Bewunderern. „Ich war immer ein riesiger Agassi-Fan, habe früher auch dieses Piratentuch von ihm getragen“, gestand der Hamburger.

Becker beendet Agassis Karriere

Für einen gewissen Benjamin Becker waren Agassis Jeanshosen „absoluter Kult“. Dem damaligen US-Open-Debütanten war es vorbehalten, die einzigartige Karriere des US-Amerikaners zu beenden. Mit einem Vier-Satz-Sieg in Runde drei gegen einen schon damals von Rückenproblemen gezeichneten Kontrahenten.

Nicht einmal mehr die Frisur – der Vokuhila-Haarschnitt hatte längst einer Glatze weichen müssen – erinnerte an jenen Tennis-Punk, der einst in Wimbledon die Massen in Ekstase versetzte. Weil er sich einfach nur an die Regeln hielt.