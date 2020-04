Der Basketball sucht einen Sonderweg: Die Vertreter der Bundesligaklubs streben eine Saison-Fortsetzung an – allerdings mit neuem Modus

Corona-Krise Basketball-Bundesliga will Saison mit zehn Teams fortsetzen

Berlin. Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison anders als die deutschen Top-Ligen im Handball und Eishockey fortsetzen. In einer Videoschalte am Montag verständigten sich nach dpa-Informationen zehn Klubs darauf, den Spielbetrieb trotz der Coronavirus-Pandemie wieder aufzunehmen, wenn die Politik dies erlaubt. Zuvor hatte das Fachmagazin „BIG“ darüber berichtet.

