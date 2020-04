Gewonnene Zeit für Berlins junge Schwimmer

Berlin. Die Schwimmhalle bietet gerade ungewohnt viel Platz. Nur wenige Sportler dürfen hinein, selten hatte man beim Training so viel Ruhe. Auf der einen Seite bieten die Corona-bedingten Einschränkungen für Kaderathleten also sogar ein paar kleine Vorteile. Aber alle sportlichen Ziele liegen eben doch in weiter Ferne, der Einstieg in das Training wird da zur Herausforderung. „Abwechslung ist sehr wichtig. Unser Trainer ist gefragt, dass er uns bei Laune hält“, sagt Ramon Klenz.

Seit gut einer Woche sind Klenz und seine Kollegen von der SG Neukölln wieder im Wasser. Davor hatten sie zwei Wochen Urlaub. Nun beginnt quasi der Neuaufbau in Richtung der Olympischen Spiele in Tokio, die mit einem Jahr Verspätung jetzt im Sommer 2021 stattfinden sollen. „Die Verschiebung hat mich ganz schön runtergezogen“, erzählt der 22-Jährige. Er war gut drauf, schon sehr nah dran an der Qualifikation über die 200 Meter Schmetterling. „Das Training hat gut gepasst. Ich hatte mir vorgenommen, bei Olympia über den Vorlauf hinauszukommen“, so der Schwimmer, der zunächst mit leichtem Programm ins Training startet.

Gute Form trotz gerissenem Kreuzband

Die erste Enttäuschung ist längst überwunden. Inzwischen hat sich bei Klenz die Überzeugung durchgesetzt: „Das Extra-Jahr Training ist nicht von Nachteil.“ Für Ole Braunschweig überwiegen in jedem Fall die positiven Aspekte. Der Rückenspezialist hatte sich um Weihnachten das Kreuzband gerissen. Er profitiert von der gewonnen Zeit definitiv. „Ich kann mich nur verbessern und mache es meinen Gegner noch ein bisschen schwerer. Das ist doch gut“, sagt der 22-Jährige.

Ole Braunschweig trainiert derzeit mit einem gerissenen Kreuzband.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Selbst mit dem gerissenen Kreuzband hatte er Tokio für dieses Jahr nur kurz in Gefahr gesehen. Im Athletiktraining war er unkonzentriert, das Knie ist umgeknickt. Aber Trainer, Ärzte und Physiotherapeuten versuchten alles, um die Teilnahme auch für 2020 zu ermöglichen. Mit behutsamer Belastungssteuerung und viel Reha lief alles nach Plan. „Ich denke, es wäre auf jeden Fall Bestzeit geworden bei der Qualifikation geworden“, erzählt Braunschweig. Mittlerweile kann er sogar wieder normal laufen und springen, trotz der Verletzung.

Die für Ende des Sommers geplante Operation verlegt Braunschweig nun ebenso um ein Jahr. Ansonsten wäre der postoperative Ausfall ein zu großes Risiko für die Pläne. Mit der Verschiebung der Spiele fühlt sich für ihn alles besser an. Denn die Balance zu halten zwischen Training und Erholung „war auch für den Kopf anstrengend“. Der zeitliche Druck dabei ist nun weg, er kann wohl dosiert üben, die Form langsam aufbauen „muss aber bei jeder Bewegung mehr aufpassen als andere“.

Abwechslung im Training als wichtige Komponente

Ehrgeiz und Motivation sind durch die neue Perspektive bei Braunschweig „noch größer, würde ich sagen“. Bei Klenz verlief die Entwicklung bereits äußerst vielversprechend, so dass er hoffen darf, im nächsten Jahr „noch schneller zu schwimmen“. Vergangenes Jahr war er bereits Zweiter beim Weltcup in Berlin, gewann Silber bei der Kurzbahn-EM. Seine ersten Höhentrainingslager zeitigten große Effekte, doch darauf allein will Klenz seine Steigerung nicht zurückführen. Das Gesamtpaket hat ihn weitergebracht. Das klare Ziel von Olympia, bessere Ernährung, mehr Regeneration. „Außerdem bin ich jetzt bei der Bundeswehr und kann mich nur auf den Sport konzentrieren“, so der Schwimmer, der erst vor gut einem Jahr nach Berlin gewechselt ist.

Nun wartet er erst einmal auf den nächsten Wettkampf. Wenn auch das große Ziel mit Tokio 2021 steht, die wichtigen Zwischenstationen könnten bis Ende des Jahres auf sich warten lassen. Umso bedeutsamer ist eben die Abwechslung im Training. Ein paar Ideen hat er schon, mal Wasserball spielen wäre gut oder etwas an Land zu machen. Dem Trainer fällt bestimmt auch noch etwas ein.