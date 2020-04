Berlin. Die Rede ist von der wohl wichtigsten Versammlung in der Geschichte des deutschen Fußballs: Diesen Donnerstag treffen sich die Klubchefs der 36 Profivereine zu einer mutmaßlich richtungsweisenden Sitzung – natürlich per Video-Konferenz. Für die Mitglieder der Deutschen Fußball Liga (DFL) um Chef Christian Seifert steht fest: Eine Fortsetzung der Saison ist alternativlos. Ohne die noch ausstehenden rund 300 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung droht etlichen Klubs die Insolvenz.

Um die Politik vom erhofften Saison-Restart am 9. Mai zu überzeugen, braucht es nun ein schlüssiges medizinisches Konzept. Die DFL muss glaubhaft vermitteln, dass durch die Ausführung der Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit keine Ansteckungsgefahr besteht und dass keine negativen Effekte für die Allgemeinheit hervorgerufen werden. Eine Task Force hat ein Konzept erarbeitet, wonach maximal 300 Menschen bei einem Spiel auf dem Stadiongelände sein dürfen. Zudem sollen sämtliche Akteure engmaschig getestet werden.

Den zuletzt positiven Signalen aus der Politik stehen diverse kritische Stimmen gegenüber, unter anderem aus dem Robert-Koch-Institut. Ist eine Weiterführung der Saison vertretbar? Oder muss die Spielzeit abgebrochen werden? Eine kontroverse Diskussion.

Pro – Selbstheilung als Chance

Wenn sich sogar Teile der aktiven Fan-Szene gegen eine Fortsetzung der Fußballsaison aussprechen, darf man stutzig werden – leidenschaftlichere Anhänger als diese lassen sich schließlich kaum finden. Wer sonst richtet sein Leben derart stark an den Spielplänen der Bundesliga aus? Wer sonst sorgt im Stadion für Stimmung? Und wer sonst investiert dermaßen viel Zeit, Geld und Arbeit, um seinen Herzensklub zu unterstützen?

Doch selbst diese eingefleischte Klientel hat derzeit die Nase voll vom Fußball, weil sich die Liga in ihren Augen wichtiger nimmt, als es in Zeiten der Corona-Krise angebracht wäre. Dass die zu scheffelnden TV-Millionen in der internen Tabelle der Deutschen Fußball Liga (DFL) unangefochten auf Platz eins stehen, empfinden viele Fans als schändlich. Und es stimmt ja auch: Wer braucht schon seelenlose Geisterkicks, wenn man auch einen gesellschaftlich-moralischen Volltreffer landen könnte, nämlich mit einem Abbruch? Nur ist das womöglich nicht die richtige Fragestellung.

Sicher, die Art und Weise, wie die DFL ihre Bedeutung hochzuspielen versucht, wirkt mitunter ähnlich befremdlich wie das Gebaren einiger Landesfürsten, den Fußball für die eigene Polit-Karriere auszuschlachten. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es sich beim Profi-Fußball um einen strauchelnden Wirtschaftszweig handelt, der durch die Corona-Pandemie in existenzielle Nöte gerät. Sich in dieser Situation mit aller Macht gegen einen drohenden K.o. zu stemmen, hat mit Hybris wenig zu tun, sondern ist schlicht Ausdruck unternehmerischer Verantwortung.

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen hat der deutsche Profi-Fußball die Chance, sich selbst zu retten. Geisterspiele bedeuten nun mal TV-Gelder und Sponsoreneinnahmen – Millionen, die etliche Klubs vor der drohenden Insolvenz bewahren, viele Hundert Jobs in den Vereinen retten und perspektivisch den Boden für eine Rückkehr zu einem regulären Betrieb bereiten.

Ein Gewinner wäre der Fußball deshalb noch lange nicht. Eine Modellrechnung von RB Leipzig beziffert die ausbleibenden Spieltagseinnahmen für den Klub bis Jahresende mit rund 50 Millionen Euro. Mit Geisterspielen könnte sich der Fußball trotzdem über Wasser halten. Ganz ohne staatliche Hilfe. Die stünde dann für wichtigere Bereiche zur Verfügung.

Contra – Ein falsches Signal

Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster: Niemand schätzt ein gutes Fußballspiel so sehr wie ich. Die aktuelle Bundesliga-Saison mit Geisterspielen ab 9. Mai zu Ende bringen zu wollen, halte ich allerdings für falsch. Warum soll ausgerechnet dem Profifußball, einem sicher nicht unwichtigen Wirtschaftszweig des Landes, eine Sonderstellung eingeräumt werden, während andere für die Gesellschaft wichtigere Branchen weiter in der Corona-Warteschleife verharren müssen?

Die Annahme, die von der DFL für die Durchführung der verbleibenden Spiele benötigten 20.000 Corona-Tests seien problemlos verfügbar, folgt dem Orwellschen Prinzip: Alle sind gleich, manche jedoch gleicher. Ganz zu schweigen davon, dass ein völlig falsches Signal an die Öffentlichkeit ausgesandt werden würde: Wenn Fußballspiele mit all ihren Zweikämpfen und sonstigen Körperkontakten möglich sind, wer braucht da noch Abstandsregelungen? Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten großen Infektionswelle würde durch diese Denkweise erhöht, statt sie mit allen Mitteln zu verhindern. Dies kann kein Verantwortlicher wollen.

Die Vorstöße der Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU, Bayern) und Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen), die sich als große Befürworter einer Rückkehr des Fußballs positionieren, wirken getrieben von jenem Populismus, den Politiker gern anwenden, um sich für höhere Aufgaben in Stellung zu bringen. Auch dass die beiden größten deutschen Klubs, der FC Bayern und Borussia Dortmund, im jeweiligen Einzugsgebiet beheimatet sind und ohne Zweifel Druck auf die Politik auszuüben versuchen, soll hier nicht unerwähnt bleiben.

Am unsinnigsten ist jedoch die Argumentation, man würde der Bevölkerung in Zeiten der immer noch notwendigen sozialen Distanz ein gesellschaftliches Lagerfeuer geben, an dem sich das verkümmerte Gemeinschaftsgefühl laben kann. Das gibt dem Ganzen erst recht einen faden Brot-und-Spiele-Geschmack, davon abgesehen dürfte sich die Begeisterung für stimmungsarmen Fußball ohne Stadionpublikum ohnehin in Grenzen halten. Nicht zu vergessen: Die Gefahr, dass sich zahlreiche Fans doch zusammenschließen, um ihr Team irgendwie vor Ort zu unterstützen, ist nicht von der Hand zu weisen.

Entscheidung am 30. April

Eine Entscheidung über die Fortsetzung der Saison wird bei der nächsten Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am 30. April erwartet.

