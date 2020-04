Herthas Niklas Stark lobt Labbadias „geraden Plan“

Berlin. Die Sicht des Profis Niklas Stark ist klar: „Ich als Fußballer will auf jeden Fall, dass die Saison wieder losgeht“, sagt der Innenverteidiger von Hertha BSC, doch die Sicht des Menschen Niklas Stark lässt sich nun mal nicht ganz ausblenden. „Wir sind ja keine Maschinen“, betont er in einem Video-Chat am Mittwoch. Das Bedürfnis, Freunde oder Familie zu sehen, kennt der Nationalspieler nun mal genauso gut wie jeder Otto-Normalbürger.

Gibt es ein Weiter oder nicht, das ist derzeit die große Frage in der Fußball-Bundesliga. Geht es nach dem Wunsch der Deutschen Fußball Liga (DFL), würde der Ball schon ab 9. Mai wieder rollen, vor gespenstischer Kulisse ohne Stadionzuschauer, aber dafür unterfüttert von offenbar überlebenswichtigen TV-Millionen. Für Stark, seine Hertha-Kollegen und alle anderen Profis hieße das: strengste Hygiene-Maßnahmen, strikt durchgetaktete Abläufe mit möglichst wenig Kontakt und keine Berührung mit der Außenwelt. Der Fußball, er wäre dann auch physisch in einer Blase angekommen.

Sehnsucht nach dem Kudamm

Für Stark ist dieser Zustand schon jetzt mehr oder weniger Alltag. Nachdem er das zweite Mal als sogenannte Kontaktperson in häuslicher Quarantäne war, ist er maximal vorsichtig geworden. Sein Leben spielt sich in seinem Zuhause und auf dem Klub-Gelände ab – „keiner von uns hat viel Kontakt zur Außenwelt“, erzählt Stark. Die öffentliche Diskussion um die mögliche Fortsetzung der Saison – ein „Thema, das viele Meinungen“ produziere – bekommt er dennoch mit.

Aktuell bleibt ihm nicht mehr, als das Beste aus der Situation zu machen. Solange das Training ohne Zweikämpfe stattfindet, ist verstärkt der Kopf gefordert. Herthas neuer Coach Bruno Labbadia hat allerhand Ideen mitgebracht, die es zu verinnerlichen gilt. „Man spürt seine Leidenschaft und seine Detail-Verliebtheit“, lobt Stark (259), „und er hat einen geraden, konkreten Plan.“ Gerade letzteres hatten die Berliner Profis in dieser Saison mit drei verschiedenen Trainern oft vermisst – auch Stark, der wenig Konstanz zeigte und unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann zum Bankspieler degradiert wurde.

Nun gibt es wieder eine klare Handschrift, dafür fehlen Stark aktuell andere Dinge. Einfach mal mit Freunden gemeinsam Essen zu gehen, oder den Kudamm auf und ab zu schlendern. „Das sind kleine Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber jetzt hat man ein großes Bedürfnis danach, weil es schon so lange nicht mehr geht.“ Immerhin: Wenn die Politik grünes Licht geben sollte, muss er demnächst wenigstens nicht mehr auf Fußball verzichten.

