Bundesliga ab 9. Mai: Positive Signale von Söder und Laschet

Berlin. Die Fußball-Bundesliga ist der angepeilten Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai einen großen Schritt nähergekommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) haben in einem Video-Interview mit „Bild“ signalisiert, zu diesem Schritt bereit zu sein, sofern sich die Klubs und die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Zuge der Coronavirus-Prävention an gewisse Vorschriften halten.

„Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt. Das, was die DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren können“, sagte Laschet. Söder gab zu, dass es sich um eine „Gratwanderung“ handele. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überdrehen oder leichtfertig sind. Auch Geisterspiele sind eine Gratwanderung“, sagte Söder.

Es sei jedoch „denkbar, dass wir vielleicht frühestens ab dem 9. Mai eine solche Geisterrunde spielen können“, ergänzte er. Der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga ist wegen der Corona-Pandemie seit dem 12. März und damit erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt.

Sportminister-Konferenz mahnt zu Geduld

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert reagierte erleichtert. „Das sind positive Signale, die ausgesendet wurden. Das gibt beiden Ligen eine wichtige Perspektive“, sagte er und mahnte zugleich in Richtung der Klubs, das Vertrauen der Politik nicht zu enttäuschen. „Es ist unsere Aufgabe, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Das ist Aufgabe der Klubs, aber auch der Spieler. Da muss der Fußball Vorbild sein“, sagte Seifert.

Etwas zurückhaltender äußerte sich derweil die Sportministerkonferenz. „Nach derzeitigem Diskussionsstand“ seien Geisterspiele frühestens ab Mitte oder Ende Mai vertretbar, hieß es am Montag. Auf ein genaues Datum legten sich die für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister nicht fest – eine abschließende Einigung steht noch aus. Die Deutsche Fußball Liga will das nächste Mal am Donnerstag über eine mögliche Saisonfortsetzung in Form von Geisterspielen beraten.