Las Vegas/Berlin. Die Taxe stoppte am Bordstein. Der kräftige junge Mann mit dem Basecap auf den kurzen blonden Stoppelhaaren wollte die Fahrt bezahlen, doch der Fahrer beendete die Angelegenheit auf seine Weise: „Du bist Axel Schulz und du bist eben echt betrogen worden. Vergiss den Preis und viel Glück.“ Auch nach 25 Jahren erinnert sich Axel Schulz an dieses Erlebnis in der Nacht vom 22. zum 23. April 1995 in Las Vegas.

Seinen Platz in einer der von Manager Wilfried Sauerland bestellten Stretch-Limousinen, für die Fahrt zur After-Show-Party ins Hotel Desert Inn, nutzte er nicht, wollte einfach eine Zeit lang allein sein. „Das Ding mit dem Taxifahrer war der beste Moment an diesem Abend“, so der heute 51-Jährige. Den Begriff „Betrug“ will er nicht gelten lassen. Aber um den Sieg gebracht, im wichtigsten Kampf seiner Karriere, sieht er sich schon. 3,9 Millionen Fans waren in Deutschland ab 5.20 Uhr bei RTL Zeugen eines Fehlurteils geworden.

Boxlegende und Superstar George Foreman gegen Axel Schulz um die IBF-Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Das Ganze in Las Vegas, dem Inbegriff von Glamour, Luxus und auch Laster. Der mit 46 Jahren älteste Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten gegen den vermeintlich sorgsam ausgesuchten Nachwuchsmann aus Frankfurt/Oder. Das erreichte nicht nur in der deutschen Profiboxszene den Stellenwert der Auftritte von Max Schmeling in den 1930er Jahren gegen Joe Louis und Jack Sharkey. Die amerikanischen Veranstalter heizten das Thema in nahezu jedem Interview, jedem Bericht des Boxsenders HBO von einer Trainingseinheit und auch in den Zeitungen an. Bei der Kämpfervorstellung grüßte Ringsprecher Michael Buffer den in Deutschland am TV-Schirm sitzenden, mittlerweile 89-jährigen Schmeling.

Glitzerwelt im MGM Grand: Ein Hotel in Las Vegas als Nabel der Boxwelt

Foreman gegen Schulz war aus deutscher Sicht das Nonplusultra, selbst wenn man fairerweise sagen muss, dass Karl Mildenberger 1966 in Frankfurt/Main und Jürgen Blin 1971 in Zürich gegen Muhammad Ali im Ring standen. Der Mann aus Kaiserslautern verlor in Runde zwölf, der Hamburger in Runde sieben.

Las Vegas, diese von damals 354.559 Bewohnern tagsüber und noch vielmehr nachts extensiv betriebene Geldverdienmaschine, präsentierte sich Schulz und seinem Tross aus Deutschland professionell. Mit dabei war auch die spätere Dauerweltmeisterin Regina Halmich, die am Donnerstag vor dem Schulz-Foreman-Duell im Hotel Aladin gegen Yvonne Treviso die einzige Niederlage ihrer Karriere (Abbruch nach Verletzung) erleiden sollte. Das riesige MGM Grand WM-Hotel, in dessen 16.000 Zuschauer fassendem Convention Center der Kampf ausgetragen wurde, war der Nabel der Boxwelt.

Über die spiegelblanken Fliesen in der Lobby und die dicken Teppichböden auf den einzelnen Etagen huschten Funktionäre, Security-Leute, echte Boxer und solche, die es gern gewesen wären, Prostituierte und Menschen mit der Lebensmaxime „Sehen und gesehen werden“. Dazwischen Organisatoren, die in einer aufwendigen Prozedur (getrennt nach Pressekonferenzen, Trainingsbesuchen und Kampfabend) die Akkreditierungen von einigen hundert internationalen Journalisten vornahmen. Ganze drei Ringplätze gingen an deutsche Berichterstatter.

Legende Foreman ist 20 Jahre älter der Mann aus Frankfurt/Oder

Zeitgleich saßen im Untergeschoß der 6000-Zimmer-Herberge vor einigen tausend Geldspielmaschinen die aufgeregten Amateure, die jeden Zehn-Dollar-Gewinn an der Slot-Machine feierten, die Gelangweilten, die mit stoischer Miene Coin um Coin (ein Vierteldollar) in einen oder mehrere „Einarmige Banditen“ fallen ließen und die Spielsüchtigen, die vermutlich nicht immer wussten, ob es draußen gerade Tag oder Nacht war. Die Profis – beim Roulette, Black Jack oder Poker – saßen in eigenen Räumen.

Foreman-Basecaps, T-Shirts, Kampfposter, Teller, Tassen, Handtücher und Sporttaschen mit dessen Konterfei – vereinzelt auch von Foreman und Schulz – wurden zu Mondpreisen an den Mann gebracht. Merchandising total! Wer sich kulinarisch auf den Kampfabend vorbereiten wollte, konnte einen George Foreman-Burger ordern. Zwölf Lagen Fleisch, Gemüse, Gurken und Peperoni zwischen zwei riesigen (weitgehend geschmacklosen) Weizenmehl-Brötchenhälften. Tomatenketchup, Senf sowie Soßen aller denkbaren Geschmacksrichtungen ließen den Genuss dieses Kolosses unvermeidlich zu einer „Sauerei“ werden.

Axel Schulz hatte sich dem Ballyhoo entzogen, nahm nur offizielle Termine war. Foreman sonnte sich im Trubel bei Fotoshootings, Pressekonferenzen, TV-Interviews. 6:1-Favorit war der Mann, der am 30. Oktober 1974 in Kinshasa/Zaire beim „Rumble in the Jungle“ in Runde acht gegen Muhammad Ali verloren hatte, aber dabei Teil des vielleicht populärsten Kampfes aller Zeiten gewesen war. Seine K.o.-Quote im Schwergewicht lag vor Las Vegas bei 88 Prozent, ein absoluter Rekord in der Königsklasse des Boxens. Als Foreman am 23. Juni 1969 seinen ersten Profikampf im Madison Square Garden in New York gegen Lokalmatador Don Waldhelm, allerdings „nur“ mit einem Punktsieg, beendet hatte, war Axel Schulz sieben Monate alt.

Schulz bekam etwa 500.000 Mark, Foreman erhielt viele Millionen

Ihm, gern als „Schmelings Enkel“ bezeichnet, war die Rolle des präsentablen Verlierers zugedacht. Angeblich hatte Foremans Promoter Bob Arum der International Boxing Federation (IBF), die den Deutschen nur widerwillig als möglichen Gegner akzeptierte, 100.000 Dollar „Entscheidungshilfe“ zukommen lassen. Foreman soll 250.000 aus der Privatschatulle spendiert haben. Denn „Big George“ hatte sich am 5. November 1994 mit einem K.o.-Sieg über Michael Moorer (USA) nicht nur den Titel der IBF, sondern auch den der World Boxing Association (WBA) geholt und hätte letzteren als Pflichtverteidigung gegen seinen Landsmann Tony Tucker aufs Spiel setzen müssen. Die Kampfbörsen in Las Vegas lagen im Bereich von 500.000 D-Mark für Schulz. Die Angaben für Foreman schwankten zwischen fünf und zehn Millionen Dollar.

Die zwölf mal drei Minuten im „Kampf seines Lebens“ hat Axel Schulz noch vor Augen. Er war der Mann in Bewegung, der versuchte, Druck zu machen und gleichzeitig den Ratschlag von Trainer Manfred Wolke – „Achte auf deine Nase“ – zu beherzigen. Foreman lebte von seiner Routine und seiner Führhand. Laut amerikanischer Statistik traf der Titelverteidiger mit 249 seiner 597 Schläge den Herausforderer, bei Schulz lautete das Verhältnis 229 von 482. Die drei Kampfrichter, alles Amerikaner, werteten wie folgt: Chuck Giampa 114:114, Jerry Roth und Keith MacDonald jeweils 115:113 für Foreman. „Ich hätte ihn eben umhauen müssen“, lautet nach einem Vierteljahrhundert das Fazit von Axel Schulz, und er lacht dabei. Er verspürt auch keinerlei Groll. „George war halt eine Legende. Mit ihm war mehr Geld zu verdienen als mit mir. Trotzdem war es das wichtigste Ereignis meiner Sportlerlaufbahn. Von dem Kampf lebe ich noch heute!“

Der Amerikaner zollte dem Deutschen immer Respekt für seine Leistung

Und George Foreman, den Schulz neben Muhammad Ali und Mike Tyson zu den drei besten Schwergewichtlern aller Zeiten zählt? Mittlerweile 71 Jahre alt, sieht er sich nach wie vor als Sieger. Sein Respekt vor der Leistung von Axel Schulz ist aber erhalten geblieben: „Der Kerl war tapfer, er konnte wirklich viele Schläge wegstecken, bewegte sich viel.“ Und dann gibt es doch noch einen kleinen Seitenhieb: „Axel lief zu oft weg. Einen WM-Gürtel muss man sich holen.“

Schulz-Trainer Manfred Wolke, der sich bei seinem Olympiasieg 1968 in Mexiko eine Umkleidekabine mit dem ebenfalls zu Gold gekommenen Foreman geteilt hatte, sollte nur 35 Tage nach dem Auftritt in den USA erneut ein höchst umstrittenes Urteil erleben. Diesmal zugunsten seines Schützlings. Denn in Dortmund erklärten am 27. Mai 1995 die Punktrichter Henry Maske zum Sieger – im ersten Duell mit Graciano Rocchigiani.