Medaillenschmiede Kienbaum: Verschönerung im Notbetrieb

Berlin. Kein Kanu liegt im Wasser. Niemand schindet sich im Kraftraum. In der Kältekammer ist es warm. Auf den Sportplätzen kann sich das Gras gerade bestens entfalten. Und in der riesigen Mensa sind nahezu alle Tische frei.

Ein ungewohntes Bild in Kienbaum. Normalerweise würde jetzt zu jeder Mahlzeit großes Gedränge herrschen. Weil das Trainingszentrum dort einzigartige Möglichkeiten bietet, kommen Deutschlands Topsportler oft und gern vorbei. „Wir hätten im April die meisten Athleten bei uns gehabt“, sagt Klaus-Peter Nowack, der Geschäftsführer der Anlage. Ursprünglich sollten im Sommer die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden, und in Kienbaum, 35 Kilometer östlich von Berlin gelegen, sollten viele der deutschen Medaillen geschmiedet werden – mit einer perfekten Vorbereitung.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Spiele jedoch um ein Jahr verschoben. Niemand muss sich aktuell mehr präparieren, seit Mitte März darf ohnehin aufgrund der geltenden Regeln zur Eindämmung des Virus kein Sportler mehr nach Kienbaum. Notbetrieb nennt sich das offiziell. „Eigentlich haben wir gar keinen Betrieb“, präzisiert Nowack. Zumindest nicht den üblichen. Weil die größte deutsche Kaderschmiede derzeit ihrer Bestimmung nicht dienen kann, wird sie kurzerhand aufgemöbelt. Nowack und sein Team nutzen quasi etwas unfreiwillig die Gunst der Stunde.

Einzige Trainingsanlage dieser Art in Deutschland

Schließlich lässt sich im laufenden Betrieb schwerlich alles realisieren. „Wir hatten in den letzten Jahren eine sehr hohe Belegung, vieles ist liegengeblieben, vieles nebenbei passiert. Jetzt haben wir mal die Chance, alles auf einen super Stand zu bringen“, so Nowack. Die Anlage vor den Toren Berlins ist weitläufig, auf 50 Hektar verteilen sich Unterkünfte für über 400 Athleten. 23 Sportanlagen gibt es, elf Seminar- und Tagungsräume, 14 Einrichtungen für die Regeneration und medizinische Betreuung. Teilweise ist hochwertige Messtechnik verbaut. Ausstattung und Bedingungen verkörpern Weltniveau. 16 olympische Sportfachverbände gehören zum Trägerverein von Kienbaum.

Vor gut drei Jahren wurde das Bundesleistungszentrum umbenannt in „Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland“, was die Bedeutung des Objekts noch einmal dokumentieren sollte und ihm noch immer ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Sportlandschaft gibt. Als vor ein paar Wochen die Olympiaaustragung 2020 noch im Raum stand, wurde sogar diskutiert, in Kienbaum ein abgeschottetes Team-Deutschland-Camp zu installieren, um den Spitzensportlern die Vorbereitung trotz Corona-Maßnahmen zu sichern. Doch dies wurde schließlich verworfen, weil man keinen 100-prozentigen Schutz vor dem Virus garantieren konnte.

Hunderttausende Euro werden jetzt investiert

Gut 70 Millionen Euro wurden vom Bund in den vergangenen 25 Jahren in Kienbaum investiert. Trotzdem „haben wir ganz viele Sachen gefunden, die in diesen Wochen umgesetzt werden müssen“, wie Nowack erzählt. Eigentlich waren in diesem Jahr bis zu den Spielen keine Baumaßnahmen geplant, um den Sportlern die nötige Ruhe zu gewähren. Nur wird angepackt, manches nachgeholt, anderes vorgezogen, das ohnehin avisiert war. „Wir sind dabei, ganz viele Zimmer zu malern. Die Außenfassenden werden gekärchert, teilweise neu gestrichen“, gibt Nowack einen Einblick.

In manche Pavillons kommen neue Möbel, es werden Grundreinigungen durchgeführt, Dächer gesäubert. „Das ist mehr als Kosmetik“, sagt Nowack und freut sich bereits auf das Ergebnis: „Man wird begeistert sein, wenn man wieder reinkommt.“ Mehrere hunderttausend Euro verschlingen die Maßnahmen.

Wann die Athleten in den Genuss dieser Vorzüge kommen, hängt von der neuen Bewertung der Sachlage durch die Bundesregierung ab. Vor Mitte Mai rechnet Nowack nicht mit einer Öffnung, zunächst dürfte sie dann auch nur teilweise sein. Ohne die Lehrgänge und Trainingslager fehlen aber Einnahmen, etwa 100.000 Euro pro Monat im Notbetrieb.

Höhere Auslastung im Winter ist möglich

Um die Finanzen muss sich Nowack jedoch noch nicht allzu sehr sorgen, der Bund als Hauptgeldgeber hat seine Unterstützung zugesagt. Noch ist auch keiner der 62 Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil alle in die umfassenden Renovierungsmaßnahmen eingebunden sind. Einsparungen und Kostenminimierung werden dennoch nach Möglichkeit erwartet.

Womöglich kommt dem Zentrum in Kienbaum in naher Zukunft sogar eine noch wichtigere Rolle zu, und die Einnahmen könnten steigen. Die Vorbereitung auf die neue Saison, auf die neu terminierten Olympischen Spiele in Tokio 2021 beginnt in der Regel im Herbst. Viele Athleten suchen im Winter gewöhnlich eher die Wärme in der Ferne, um optimal trainieren zu können.

„Vielleicht wird die Reisetätigkeit da aber noch eingeschränkt sein und dann kann Kienbaum noch mehr genutzt werden. Das muss man als Chance sehen“, sagt Klaus-Peter Nowack. Die millionenteure Anlage wäre dann jedenfalls im bestmöglichen Zustand. Selbst der Liebenberger See, an dem das Sportlerparadies idyllisch liegt, friert bei den immer milderen Temperaturen in der kalten Jahreszeit kaum mehr zu. Die Kanus könnten also auch ins Wasser.