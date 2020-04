Rittner hofft auf Berliner Turnier im September oder August

Barbara Rittner ist Turnierdirektorin des WTA-Turniers in Berlin.

Berlin. Turnierdirektorin Barbara Rittner hat die Hoffnung auf eine Austragung der Frauen-Tennis-Veranstaltung in Berlin in diesem Jahr noch nicht aufgegeben. Das ursprünglich vom 13. bis 21. Juni terminierte Rasenturnier war zuletzt wegen der Absage des Grand Slams in Wimbledon während der Coronavirus-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

„Generell ist es für uns natürlich denkbar, weil sowohl der Hauptsponsor als auch der Klub mitmachen könnte und würde“, sagte Rittner (46) dem RBB in Bezug auf das Event auf dem Gelände des LTTC Rot-Weiß.

Ein Wechsel des Bodenbelags ist ausgeschlossen

Dabei ist das Zeitfenster eng. „Wir könnten im August noch spielen, maximal Anfang September. Später auf keinen Fall, denn dann würden die Plätze nachmittags zu feucht werden“, sagte Rittner. „Das wird dann für die Spielerinnen gefährlich. Insofern müssen wir jetzt auch da abwarten, was passiert.“

Ein Wechsel des Untergrunds, damit das Turnier besser in den internationalen Kalender passt, kommt dabei nicht in Frage. „Der Rasen ist gepflanzt und wächst und gedeiht seit letztem September, die Plätze sehen toll aus“, sagte Rittner. „Insofern: Wenn, dann wäre dieses Turnier auf Rasen. Es wird kein Hartplatz oder Sand reingelegt.“

Erstmals seit 2008 sollte dieses Jahr wieder eine große Veranstaltung der WTA-Damentour in Berlin stattfinden.

