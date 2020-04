Trainingsexperte Granacher: „Zwei Meter Abstand reichen nicht“

Berlin. Urs Granacher hat Bedenken. Als Leiter der Professur für Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam begleitet er seit Jahren Spitzensportler, doch die stark eingeschränkten Trainingsbedingungen in Zeiten des Coronavirus sind auch für ihn Neuland. Dass die Teams der Fußball-Bundesliga wieder das Training aufgenommen haben, beobachtet er mit Skepsis. Ein Gespräch über Trainingstricks, Infektionsgefahr und viele schwierige Entscheidungen.

Berliner Morgenpost: Herr Granacher, wie problematisch ist es für Profi-Sportler, wenn sie plötzlich nicht mehr wie gewohnt trainieren können?

Urs Granacher: Wenn das von heute auf morgen passiert: sehr problematisch. In der jetzigen Situation müssen die Sportler zwar nicht von hundert auf null runterfahren – dann bräuchte es ein langsames Abtrainieren, um gefährliche Herz-Rhythmus-Störungen zu verhindern –, aber die Zwangspause steht in einem grundlegenden Widerspruch zu körperlichem Training.

Das müssen Sie erklären.

Um die sportliche Leistung systematisch zu entwickeln, muss Training exakt geplant und umgesetzt werden. Spitzensportler haben Wettkampfhöhepunkte, auf die sie gezielt hinsteuern, aber aktuell weiß niemand, wann es weitergeht. Bei den olympischen Sportarten ist völlig unklar, ob der Wettkampfbetrieb überhaupt in 2020 wieder aufgenommen wird. Im Fußball, Handball oder Basketball gibt es zwar anvisierte Termine, aber es herrscht keinerlei Gewissheit. Sich körperlich und mental auf den Zeitpunkt X vorzubereiten, ist enorm schwierig.

Etliche Sportanlagen sind gesperrt – auch für Profis. Welche Sportarten sind am stärksten von den Einschränkungen betroffen?

Bei den primär energetisch determinierten Sportarten, Radfahren oder Laufen, geht es relativ gut. Diese Athleten trainieren ohnehin meist individuell und können den notwendigen sozialen Abstand wahren. Betroffen sind vor allem die technisch-kompositorischen Sportarten, zum Beispiel das Turnen. Ohne einen Zugang zum Reck oder Barren in der Halle lassen sich technisch anspruchsvolle Bewegungen nur schwerlich trainieren.

Zu welchen Trainingstricks können Sportler derzeit greifen?

Aus neurophysiologischen Studien ist bekannt, dass man komplexe sportliche Bewegungsabläufe in Gedanken durchgehen kann. Wenn man sich sehr tief in eine bestimmte Bewegung hineinversetzt, sind Hirn- und Muskelaktivierungen zu erkennen, obwohl die Bewegung gar nicht ausgeführt wird. Damit kann man zumindest im Ansatz verhindern, dass sich die Qualität bestimmter Bewegungsmuster verschlechtert. Davon abgesehen werden die kleinen Dinge um das Training herum noch bedeutsamer. Richtige Ernährung und viel Schlaf können das Immunsystem stärken.

Wie sieht es in den Mannschaftssportarten aus?

Fußballer oder Basketballer können die Fitness zwar mit Individualtraining hochhalten, aber an Mannschaftstaktik oder Zweikampftraining ist in der jetzigen Situation nicht zu denken – dabei würde man sich zwangsläufig sehr nah kommen. Wenn man solche Übungsformen trotzdem durchführen möchte, müssten die Athleten sehr eng überwacht und regelmäßig getestet werden, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Prof. Dr. Urs Granacher leitet die Professur für Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam.

Foto: Privat / BM

So weit sind die Klubs der Fußball-Bundesliga noch nicht, trainiert wird ohne Kontakt. Welche sportlichen Qualitäten leiden jetzt als erstes?

Wenn man nur noch auf der Couch sitzen würde, käme es bei der Muskelkraft zu einer Abnahme von sechs oder sieben Prozent pro Woche, aber es ist natürlich nicht so, dass die Athleten gar nichts mehr machen. In ihrem Fall lässt sich die Fitness über zwei, drei Wochen hinweg auf einem relativ hohen Niveau halten. Was immens fehlt, sind die während des Spiels geforderte Handlungsschnelligkeit und das Zweikampfverhalten.

Steigt die Verletzungsgefahr?

Wenn man es positiv betrachten will, haben viele Profis jetzt sogar einen kleinen Vorteil. Fuß-, Hand- oder Basketballer sind in der zweiten Saisonhälfte häufig überspielt. Insofern tun zwei, drei Wochen gar nicht schlecht, weil die Spieler regenerieren können.

Aber?

Problematisch ist, dass ohne Spielformen der Körperkontakt und das Zweikampfverhalten verloren geht. Da können Muskeln, Sehnen und Knorpel durch das Training zu Hause noch so gut entwickelt sein: Wenn man den Kontakt nicht täglich erlebt, fehlt die Sensorik, um adäquat auf äußere Störreize zu reagieren, zum Beispiel bei einem Tackling. Den Spielbetrieb sehr kurzfristig wieder hochzufahren, wäre daher vor dem Hintergrund des Verletzungsrisikos nicht empfehlenswert.

In der Fußball-Bundesliga gelten derzeit unterschiedliche Trainingsbedingungen. Bei manchen Teams wird noch einzeln trainiert, andere dürfen in verschiedenen Kleingruppen arbeiten. Ein Wettbewerbsvorteil?

Trainingswissenschaftlich hat man in Kleingruppen sicher einen gewissen Vorteil, allein schon deshalb, weil man wieder mit dem Ball arbeiten kann. Wenn man es gesundheitlich betrachtet, ist das Infektionsrisiko in Gruppen allerdings deutlich erhöht – selbst, wenn man etliche Vorsichtsmaßnahmen walten lässt.

Einzel-Umkleiden, Desinfektion und viel Abstand reichen nicht?

Nein, wir wissen, dass eineinhalb bis zwei Meter Abstand nicht ausreichen, wenn Sie intensiv Sport treiben. Die Atmung ist dabei so intensiv, dass man fünf oder gar sechs Meter Abstand halten müsste, um sich nicht zu infizieren. Wenn Sie in einem Kraftraum oder einer Halle arbeiten, also in geschlossenen Räumen mit schlechter Luftzirkulation, erhöht sich das Infektionsrisiko weiter. Je länger die Athleten in einem Raum sind, desto höher wird die Tröpfchendichte in der Luft.

Trotz aller Widrigkeiten: Die Deutsche Fußball Liga und ihre Klubs hoffen noch auf eine Fortsetzung der Saison.

Ich bin kein Virologe, aber ich habe Zweifel daran. Zum einen stellt sich die Frage, ob man es mit den vorhandenen Ressourcen schafft, die Akteure im Spielbetrieb so engmaschig zu testen, dass das Infektionsrisiko für Spieler, Trainer und Betreuer möglichst gering ist. Corona-Tests sind bislang eher knapp... Zudem verdoppelt sich die Zahl der Infizierten in Deutschland immer noch etwa alle zehn Tage, und rund sechs Prozent der Betroffenen müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Das heißt: Auch wir in Deutschland können an die Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems kommen. In einer solchen Situation darüber nachzudenken, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, finde ich gesellschaftlich betrachtet eine schwierige Entscheidung.

Wenn die Saisons in den unterschiedlichen Sportarten tatsächlich abgebrochen werden, droht den Athleten eine nie dagewesene Dauer-Pause. Was dann?

Das ist in der Tat ein großes Problem. Training wird immer vom Endpunkt geplant, in Individualsportarten zum Beispiel von Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Entsprechend werden Spitzenleistungen gezielt über periodisiertes Training entwickelt, mit unterschiedlichen Trainingsreizen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn Sie allerdings den Endpunkt nicht kennen, lässt sich kein systematisches Training planen, deswegen wissen viele Sportler und Trainer gerade nicht, wie sie arbeiten sollen. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Körper eine Topform nur gut zwei Wochen erhalten kann, danach muss man bewusst wieder ab- und neu aufbauen. Die Variante, sich permanent auf sehr hohem Niveau zu halten, um schnell wieder einsatzfähig zu sein, funktioniert leider nicht.

