Berlin. Zum Glück gibt es das Netz, denn es verbindet. Dort kann man auf virtuellen Plattformen sogar gegeneinander antreten, Rennen fahren. Auf dem Rad zum Beispiel. Nils Frommhold hat das jüngst ein paar Mal getan. Weil er wissen wollte, wo er steht, was die vergangenen Monate so gebracht haben. „Ich habe die Herausforderungen gesucht und dabei gesehen, dass ich einiges richtig gemacht habe“, sagt der 33-Jährige.

Das Radfahren gibt zwar nur einen Teil der Wahrheit preis, Frommhold ist Triathlet, Berlins bester sogar. Er muss also noch Laufen und Schwimmen. Doch die Internetplattformen können eben noch nicht alles leisten, keinen wahren Wettkampf ersetzen. Obwohl die Ironman-Serie erst vor ein paar Tagen selbst eine virtuelle Wettkampfbasis gestartet hat, auf der man sich vielleicht bald sogar qualifizieren können soll für Hawaii, die Ironman-Weltmeisterschaft, dem Ziel aller Triathlon-Träume. Doch für Frommhold ist das keine echte Perspektive. „Dort kann man betrügen“, fürchtet er.

Mit realen Wettkämpfen ist es in der Corona-Krise aber nicht weit her, bis Anfang Juni ist alles abgesagt. „Ich wollte mein Ticket für Hawaii eigentlich schon seit einer Woche in der Tasche haben“, erzählt Frommhold. Doch das Rennen in Südafrika, bei dem er oft Spitzenplätze belegte, fiel aus. Drei Kontinental-Meisterschaften sind bereits aus dem Kalender getilgt, „die Quali-Periode bricht jetzt schon vollkommen auseinander“, so Frommhold: „Kein Mensch weiß gerade, wie man sich für Hawaii qualifizieren soll.“ Weshalb für ihn auch das wichtigste Rennen der Saison auf der Kippe steht.

Kinderbetreuung als neue Nebenbeschäftigung

Die Ungewissheit, die für viele Olympiasportler mit der Verschiebung der Spiele ins nächste Jahr endete, bleibt für Frommhold, der in Freiburg lebt, sicher noch eine Weile erhalten. Der Hawaii-Termin fällt in den Oktober. Also hat er jetzt trotz gefühltem Sommerwetter erst einmal in den Wintermodus geschaltet. „Ich trainiere wenig spezifisch, sondern probiere, mich als Athlet weiterzuentwickeln“, erzählt er. Schwimmen geht gerade nicht, weil die Hallen geschlossen sind. Laufen und Radfahren stehen also überwiegend auf dem Programm, dazu Yoga und Athletik. Und nebenbei werden die Kinder gehütet.

Für die immerhin hat er mehr Zeit, sonst weilt Frommhold lange in Trainingslagern oder auf Wettkampfreisen. Mitte März wollte er von Mallorca nach Südafrika fliegen, musste dann aber überstürzt nach Hause, weil Spanien die Grenzen dicht machte. „Donnerstag war noch Südafrika das Ziel, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftigt habe. Sonnabend war das schon so weit weg. Ich habe acht bis zehn Tage gebraucht, um mich zu sammeln“, sagt Frommhold. Die ganze Saisonplanung war recht schnell dahin.

Geplanter Start für Berliner Team ist nun fraglich

Sein Vorhaben, im Sommer für das Berliner Triathlon Team, einem Zusammenschluss von vier Berliner Vereinen, in der Bundesliga für kürzere Rennen zu starten, könnte davon auch betroffen sein. Die Gemeinschaft will den Triathlon in Berlin weiter professionalisieren. „Dabei will ich mich gern einbinden lassen“, so Frommhold, der das nicht nur auf sein Engagement als Athlet beschränken möchte. Mittelfristig plant er mit seiner Familie die Rückkehr aus dem Breisgau in seine Heimatstadt. Mit seinen Erfahrungen aus der hoch professionellen Welt der Ironman-Serie könnte er das Berliner Triathlon Team also langfristig gut unterstützen.

Womöglich muss zumindest das Tragen des Berliner Trikots im Wettkampf aber etwas verschoben werden. Es kommt darauf an, was der Rennkalender überhaupt noch hergibt. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sportveranstaltungen so schnell wieder stattfinden. Es wäre auch fahrlässig, wenn man das für Hawaii anders sehen würde“, so der Berliner, der 2014 WM-Sechster war und 2019 in Hawaii wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade lediglich auf Platz 20 ins Ziel kam.

Die Krise kann sich langfristig auswirken

Vergangenes Jahr haderte er in der Nachbetrachtung mit seiner veränderten Vorbereitung. „Ich war nicht da, wo ich hätte sein können“, so Frommhold. Diesmal kann er „nur ins Blaue“ trainieren, sich auf einem Niveau halten, das es ihm erlaubt, sich binnen sechs bis acht Wochen seiner Topform anzunähern. Für dann Fall, dass es irgendwann wieder losgeht mit den Rennen. Dabei fragte er sich zunächst, wofür er das überhaupt macht. „Man muss jetzt nur weiterspinnen: Wir sind nicht die größte Sportart und haben auch nicht die Lobby. Je nachdem, wie lange diese Krise anhält, trifft es uns natürlich auch langfristig“, sagt der Berliner. Sponsoren könnten die Marketingbudgets überdenken, weniger Geld in den Triathlon stecken. Frommhold selbst war 2018 verletzt, 2019 nicht „mega gut“, dieses Jahr bleibt vielleicht die Chance aus, sich zu zeigen. „Drei Jahre also nicht die besten Ergebnisse, da kann es nächstes Jahr auch schwer werden“, sagt er zu seinen eigenen Aussichten auf dem Sponsorenmarkt.

Zu viel will er sich damit nicht beschäftigen. Das gelang ihm in den ersten Tagen zwar kaum, aber irgendwann kam der Punkt, an dem das Training für ihn einen anderen Stellenwert erhielt. Er konnte den Sport wieder auf eine ursprüngliche Art genießen. „Das Ungezwungene, jetzt so draußen zu trainieren ohne krassen Plan, auch das kann etwas Schönes haben. Man sieht, was man an dem Sport eigentlich hat. Warum man mal damit begonnen hat. Das kann einem auch etwas zurückgeben“, erzählt der Berliner, der sonst viel Analysearbeit betreibt, alle Parameter ständig hinterfragt. Jetzt ist mal Zeit zum Durchatmen. Gegen ein paar virtuelle Rennen ganz aus Spaß spricht dabei nichts.