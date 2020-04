Kudla zu Tokio-Verschiebung: "Egal. Olympiasieger werden"

München. Die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele um ein Jahr sorgt bei vielen Sportlern für Probleme. Der deutsche Top-Ringer Denis Kudla aber nimmt die Neuansetzung für 2021 gelassen.

"Ist mir egal. Ich will Olympiasieger werden!", antwortete der Athlet aus Schifferstadt in Rheinland-Pfalz seinem Verbands-Sportdirektor Jannis Zamanduridis, als ihn dieser vorige Woche über die Planänderungen informierte. Eine entsprechende Handy-Nachricht mit der Aussage werde er sich aufheben, erzählte Zamanduridis der Deutschen Presse-Agentur.

Kudla gehört zu den weltbesten Griechisch-Römisch-Ringern in der Klasse bis 87 Kilogramm. 2016 in Rio de Janeiro hatte er die olympische Bronzemedaille gewonnen, ein Jahr später wurde er in Paris Vize-Weltmeister. Im Vorjahr holte er in Nur-Sultan WM-Bronze. Kudla ist neben Frank Stäbler, Eduard Popp, Aline Rotter-Focken und Anna Schell bereits für die Olympischen Spiele in Japan qualifiziert.