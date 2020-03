Jérome Boateng unterstützt die Berliner Tafel

Jérome Boateng half bei der Tafel in München bereits in der Essensausgabe.

Er will jenen helfen, die für ihn die wahren Vorbilder sind: Fußball-Star Jérome Boateng zeigt soziales Engagement in Berlin.

München/Berlin. Seine Herkunft hat er nicht vergessen: Bayern-Star Jérome Boateng (31) unterstützt im Zuge der Corona-Krise nicht nur die Tafel in München, sondern auch in seiner Heimatstadt Berlin. Der frühere Hertha-Profi spendete eine nicht genannte Summe an die Hauptstadt-Organisation, die derzeit dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Boatengs Finanzspritze soll in Sonderausgaben fließen, die durch die Schließung vieler Ausgabestellen entstanden sind. So sollen etwa Extra-Ausgaben für den Fuhrpark der Berliner Tafel getilgt werden, damit Nahrungsmittel ausgeliefert werden können. Abholstellen der Tafel sind aktuell aufgrund der Ansteckungsgefahr geschlossen.

„In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammen helfen“, sagte Boateng: „Wir Fußballer werden ja oft in die Vorbildrolle gedrängt, Vorbilder sind für mich in diesen Tagen aber all die, die durch ihren Einsatz in der schwierigen Situation vorangehen und dafür sorgen, dass das Leben möglichst weitergeht.“

Jerome Boateng bei einem Einsatz in der Tafel München.

Foto: weplayforward / BM

Boateng hilft auch in München

Rund 50.000 bedürftige Menschen kommen üblicherweise jeden Monat in die 45 Berliner Laib- und Seele-Ausgabestellen. 42 Ausgabestellen mussten zum Schutz ihrer überwiegend älteren Ehrenamtlichen vorübergehend schließen. Die Spende des Weltmeisters von 2014 soll helfen, die Mehrkosten durch die Belieferung zu decken.

„Gerade jetzt sind wir als Berliner Tafel gefordert und finden neue Wege, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu unterstützen“, sagt Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel. „Ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns dabei zur Seite stehen und auch ganz herzlich bei Jérome Boateng.“

In München werden mit Boatengs Spende Einmal-Handschuhe, Mundschutz-Masken, Schutzanzüge und Desinfektionsmittel finanziert, die das Risiko der Verbreitung des Virus bei der Essensausgabe minimieren. Die Versorgung der freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer ist damit für die nächsten beiden Wochen sichergestellt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir über das Coronavirus in Berlin und Brandenburg aktuell in einem Newsblog. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.