Für Roger Kluge ist die Tour de France gerade unvorstellbar

Berlin. Man ist versucht, die Situation als vergleichsweise luxuriös zu bezeichnen. Radsportler sitzen die meiste Zeit auf dem Fahrrad. Sie dürfen draußen fahren, und das Wetter macht das Training aktuell, außer Montag vielleicht, auch nicht zur allergrößten Qual. Deshalb sagt Theo Reinhardt: „Die größte Herausforderung ist gerade, dass die Kita zu ist.“ Seine Freundin kann nicht immer daheim arbeiten, er will ab und zu gern zweimal am Tag üben. Die häusliche Betreuung des Sohnes erfordert Flexibilität.

Anders als viele Sportler hat Reinhardt (29) schon einen Höhepunkt in diesem Jahr erleben dürfen. Am 1. März beendete er mit seinem Kollegen Roger Kluge (34) die Bahnrad-WM im heimischen Velodrom mit der Bronzemedaille im Madison. Wenig später wurden nach und nach fast alle Sportveranstaltungen abgesagt wegen der Corona-Krise. „Da haben wir echt Glück gehabt“, sagt Kluge. In den beiden Jahren zuvor wurden die Berliner Weltmeister, wollten im August in Tokio Olympiagold gewinnen. Doch Olympia ist inzwischen verschoben auf das nächste Jahr. „Traurig, aber es ist wohl die vernünftigere Entscheidung“, so Kluge.

Beide können damit gut leben. „Es ist alles gerade nicht schön, was in der Welt passiert. Ich bin da auch sensibel und versuche, nur zum Training und zum Einkaufen draußen zu sein“, erzählt Reinhardt. In einem olympischen Dorf mit Tausenden Athleten hätte er sich unwohl gefühlt. Zwar war Kluge davon ausgegangen, dass sich die Veranstalter noch mehr Spielraum lassen würden und fand die schnelle Entscheidung ein wenig überraschend. Doch er ist pragmatisch. Mit der langfristigen Bekanntgabe der Verschiebung habe noch kein Sportler „seine Höhepunktform erreicht, das macht es weniger schlimm“. Zumindest sein Traum sei jetzt nicht geplatzt.

Weltenbummler Kluge hat jetzt Familienzeit

Ab und zu unternehmen Reinhardt und Kluge ihre Ausfahrten gemeinsam. Die Situation der beiden ist aber etwas verschieden. Während Reinhardt ein reiner Bahnfahrer ist und als Sportsoldat auch in diesen Zeiten abgesichert, verdient Kluge sein Geld auf der Straße. Da er von Berufs wegen ein Weltenbummler ist und nun ungewohnt viel Zeit zu Hause verbringt, freuen sich Frau und Kind: „Als Familie hat es uns nicht so schlecht getroffen.“ Nach seinem letzten Einsatz bei Paris-Nizza Anfang März steht der nächste Start in den Sternen.

Auch die Tour de France (27.6. bis 19.7.), das größte Radrennen überhaupt, wird wohl der Krise zum Opfer fallen. „Ich habe es vorher eigentlich andersherum gesagt. Wenn die Tour ausfällt, wird auch Olympia ausfallen. Jetzt im Umkehrschluss würde ich sagen. Wenn Olympia dieses Jahr nicht stattfindet, kann ich mir nicht vorstellen, dass einen Monat eher die Situation in Frankreich besser ist. Die Chance ist sehr gering, dass wir im Juli Radrennen fahren. Vielleicht können wir das erst im Herbst wieder“, sagt der Anfahrer von Sprinter Caleb Ewan, der in Frankreich wie im Vorjahr Erfolge feiern wollte. Noch halten die Veranstalter am Termin fest, sogar eine Tour ohne Zuschauer gilt als Denkmodell. Realistisch erscheint es nicht.

Für manche Straßenteams kann die Krise kritisch werden

Wenn sich wirklich alles bis in den Herbst hinzieht, die Saison fast ausschließlich zum weitgehend separaten Training taugt, wird es für einige Straßenteams finanziell eng werden. „Das ist eine Gefahr, wir können die Sponsoren gerade nicht so gut präsentieren“, sagt Kluge, der von seinem Management schon darauf vorbereitet wurde, dass womöglich irgendwann Zahlungen ausbleiben könnten: „Das wäre ein herber Einschnitt.“ Doch sein Team Lotto-Soudal ist eher in krisenfesten Branchen unterwegs. Bei anderen Teams könnten die Folgen für die Fahrer gravierender sein. Der Geldgeber etwa beim deutschen Team Sunweb ist in der Reisebranche aktiv, die hart von der Krise getroffen wird.

Reinhardt muss sich mit solchen Dingen nicht befassen. Gerade dem deutschen Bahnvierer, in dem er auch fährt, kann die verlängerte Zeit bis Tokio guttun. „Wer weiß, wo uns ein Jahr mehr Vorbereitung hinbringt“, sagt der Berliner. Ihn vielleicht sogar näher an den Traum von zwei olympischen Medaillen, der dieses Jahr noch nicht realistisch wäre.