Berlin. Manchmal ist dabei sein alles. Einfach alles. Marcus Groß stand neben seiner Frau, litt mit, als Paula Anfang März auf die Welt kam. „Das war schön“, sagt er. Drei kleine Kinder hat der Kanute nun und viel Gelegenheit, sich um die ganze Familie zu kümmern. „Ich genieße die Zeit“, erzählt der Berliner. Ganz entspannt, denn die Dinge haben in den vergangenen Wochen Wendungen genommen, die nicht vorherzusehen waren. Plötzlich passt alles wieder.

Das klingt in den Zeiten, in denen die Corona-Krise vielen Plänen in die Quere kommt, etwas überraschend. Marcus Groß gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zwei Goldmedaillen, war der erfolgreichste Berliner Sportler in Brasilien. In diesem Jahr wollte er wieder um Olympiaehren kämpfen, diesmal in Tokio. Doch die Spiele wurden vor ein paar Tagen vom Sommer auf das nächste Jahr verschoben. Ein schwerer Schlag für viele Athleten, doch für Groß eröffnet sich damit eine neue Perspektive. „Ich bin wahrscheinlich der einzige, der sich darüber freut“, sagt er zu der Planänderung.

Rücken zwang Marcus Groß zur Aufgabe dieser Saison

Groß selbst war schon früh mit anderen Realitäten konfrontiert. Den erneuten olympischen Angriff hatte der 30-Jährige längst abgeblasen. „Ich hatte große Rückenprobleme, habe zunächst weitertrainiert und es damit wohl noch schlimmer gemacht. Am Ende konnte ich mir nicht einmal die Socken anziehen“, erzählt Groß. Die Bandscheiben verursachten die Schmerzen, doch die Ärzte waren zuversichtlich, das in ein paar Wochen wieder hinzubekommen.

Doch das war zu einer Zeit im Januar, als das unbedingt notwendige Grundlagentraining durchgeführt wurde. „Mir war klar, dass es dieses Jahr nichts wird, wenn ich dieses Training nicht absolvieren kann. Daher musste ich die Reißleine ziehen. Im Olympiajahr ist das eine total schwere Entscheidung, sich einzugestehen, dass ich es körperlich nicht schaffe“, so der Kanute. Immerhin wusste er, dass die Familie davon profitieren würde. Bei planmäßigem Saisonverlauf hätte er die Geburt von Paula aus dem Trainingslager in Spanien erlebt.

Groß nutzte das Saisonaus, um den Körper insgesamt zu optimieren. Nach Jahren voller Infekte, Halsschmerzen und Nebenhöhlenentzündungen ließ er sich gleich noch an der Nase operieren. „Es war nicht mehr schön.“ Ständig warf ihn das zurück, es kostete viel Motivation, sich immer wieder heranzukämpfen. Schon in der Vorsaison war der dreifache Weltmeister lange ausgefallen wegen der Infekte und des Rückens, musste erstmals ausschließlich in einem nichtolympischen Boot bei einer WM an den Start gehen.

An das Karriereende hat er nicht gedacht

Gemeinsam mit dem jungen Potsdamer Martin Hiller (19) wurde er im Kajakzweiter über 500 Meter dennoch WM-Dritter. Nach nur ein paar Wochen Training. Das verschaffte ihm die Gewissheit, dass noch einiges in ihm steckt. „Deshalb war für mich eindeutig, dass ich trotz der verpassten Spiele weitermachen und meine Karriere nicht beenden will“, sagt Groß. Wenn er richtig fit ist, kann er jedes Teamboot schneller machen. Das war immer seine große Qualität. Deshalb glaubt er auch, dass er es in den olympischen 1000-Meter-Zweier schaffen kann, obwohl er zuletzt wegen der körperlichen Einschränkungen hinten dran war. Groß: „Ich bin überzeugt, dass ich da reinpasse.“

Der Berliner Marcus Groß gewann 2016 zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE

Jetzt hat diese Überzeugung sogar wieder mehr als nur theoretischen Wert. Die Spiele finden nun irgendwann 2021 statt. „Ich gewinne Zeit, für mich ist das ein Riesenvorteil“, sagt Groß. Die Qualifikation wird dennoch schwierig werden. Er muss einen Kollegen aus dem Weltmeisterboot verdrängen, den Essener Max Hoff (37) oder den jungen Berliner Jacob Schopf (20). Ob er das im neuen Olympiajahr auf großen Wettkämpfen kann, hängt davon ab, wann nun tatsächlich in Tokio gepaddelt wird. Die internationale Saison der Kanuten beginnt normal im Mai. Für Tokio ist aber sogar das Frühjahr als Ausweichtermin im Gespräch. Nur eines ist derzeit sicher, Groß bekommt eine neue Chance durch die Verlegung.

Gute Trainingsbedingungen auch in der Krise

Wenn die Corona-Krise noch lange mit großen Beschränkungen der Möglichkeiten einhergeht, könnte sich auch das eher positiv für den achtfachen Europameister auswirken. Während Trainingsstätten nicht oder nur teilweise genutzt werden können, genießt er seine Freiheiten. Auf seinem Grundstück im Süden Berlins hat er sich „schon länger einen Kraftraum eingerichtet, ich kann laufen, ich kann paddeln“. Er wohnt direkt am Wasser. Über solche Bedingungen verfügen lange nicht alle Kollegen.

Nicht nur für das Training, das er gerade erst ganz langsam wieder aufnimmt, erweist sich seine Situation als recht praktisch. „Ich habe Mitleid mit allen, die bei diesem Wetter mit ihren Kindern in der Wohnung bleiben müssen“, sagt der dreifache Vater, der die kleinen Herausforderungen dieser Tage etwas anders angehen kann. Auch bei ihm dürfen die beiden älteren Kinder gerade nicht in die Kita. Aber sie haben wenigstens einen eigenen Spielplatz vor dem Haus, der nicht gesperrt ist. Dort können sie herumtoben, während die kleine Paula die größere Aufmerksamkeit der Eltern beansprucht.