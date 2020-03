Olympia in Tokio: Spiel mit dem Feuer

Berlin. Sie drängelten und schubsten, zückten ihre Handykameras, hatten stundenlang ausgeharrt. Nur um einen Blick auf das olympische Feuer zu erhaschen. Die Bilder, die am Wochenende aus Japan um die Welt gingen, wirkten eigenartig realitätsfern. Und symbolisierten, welche Gefahr von den Olympischen Spielen in diesem Jahr ausgeht. In Zeiten, in denen soziale Kontakte unbedingt vermieden werden sollen, tummelten sich am Bahnhof Sendai in der Präfektur Miyagi laut japanischen Medien rund 50.000 Menschen.

Aufgereiht in einer 500 Meter langen Schlange warteten sie, die Abstandsmarkierungen kaum einhaltend, ausgerüstet mit Atemschutzmasken und Hand-Desinfektionsmittel. Dass Szenen wie jene bei der Präsentation der olympischen Fackel in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt noch erlaubt sind, schockiert. Wurden doch bereits alle sportlichen, kulturellen oder politischen Großveranstaltungen abgesagt.

Nun ja, fast alle. Wäre da nicht Dr. Thomas Bach, der als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vehement an seiner Idee festhält, die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio auszurichten (24. Juli bis 9. August). Mittlerweile muss der 66-Jährige allerdings feststellen, dass das Lager der Olympia-Gegner um einiges größer ist als sein eigenes.

Olympia-Prestige wird für die Athleten zur Nebensache

Der deutsche Sportfunktionär wird fast nur noch von Japans Premierminister Shinzo Abe unterstützt, dessen Land bisher 20 bis 30 Milliarden in seinen Olympia-Traum investiert hat. Unter den Athleten aber formiert sich ein stetig wachsender Widerstand. Erst am späten Sonnabend erklärte Max Hartung im ZDF-„Sportstudio“, dass er definitiv nicht an den Spielen in diesem Sommer teilnehmen werde.

Eine überraschend drastische Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Hartung als Fechter ebenso wie viele andere Randsportler auf dieses Event hinfiebert, findet es doch lediglich alle vier Jahre statt. Nicht nur emotional ist Olympia für die Athleten die größte denkbare Bühne, auf der sie sich endlich mal im Glanz des öffentlichen Interesses sonnen können. Auch wirtschaftlich hängen ganze Karrieren am olympischen Erfolg.

Wenn sogar diese so wichtigen Faktoren für die Athleten zur Nebensache werden, ist es ernst. „Ich mache mir Gedanken, wie ich als Sportler dazu beitragen kann, dass wir möglichst alle gut durch die Krise kommen. Für mich war schnell klar, dass das bedeutet, zu Hause zu bleiben“, sagt der 30-Jährige, der zudem Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland ist.

Selbst die Uefa hat die Fußball-EM verschoben

Das olympische Credo „Dabeisein ist alles“ wurde durch das Coronavirus längst ad absurdum geführt, heute ist Dabeisein die größte Gefahr. Immer mehr Menschen infizieren sich von Tag zu Tag mit dem Virus, die Zahl der Todesopfer steigt mit erschreckend hoher Geschwindigkeit. Eine vernünftige Vorbereitung auf die Sommerspiele ist wegen der vielen Restriktionen für die Gesellschaft kaum möglich. Sportstätten sind geschlossen, viele Athleten müssen zu Hause trainieren und können sich nicht an ihre detailliert ausgearbeiteten Trainingspläne halten, die sie zum Saisonhöhepunkt in Form bringen sollen.

Aus diesem Grund reagierte Hartung auch mit Unverständnis auf die Bilder, die aus Japan um die Welt gingen. „Mit einer Absage des Fackellaufs hätte man ein Zeichen setzen können, dass man während der Pandemie an der Seite der Menschen steht“, sagte der zweifache Olympiateilnehmer. Die Menschen standen Seite an Seite. Nur eben in einer verantwortungslosen Art und Weise.

Ebenso risikobehaftet kommt das Verhalten von Bach und seinen Olympia-Befürwortern daher. Nachdem selbst der sonst so profitorientierte Europäische Fußballverband Uefa die für Juni geplante Europameisterschaft auf das nächste Jahr verschoben hat, stellt sich die Frage, warum das IOC nicht nachzieht.

Virologe hält Austragung im Sommer für ausgeschlossen

„Die Absage würde den olympischen Traum von 11.000 Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam zerstören. Eine solche Absage wäre die am wenigsten faire Lösung“, sagte Bach jüngst dem SWR. Aber wäre eine Austragung der gesamten Weltbevölkerung gegenüber fair? Die mit einschränkenden Maßnahmen versucht, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Nur damit eine Großveranstaltung mit mehr als zehntausend Athleten, Heerscharen von Helfern und Millionen Zuschauern den Effekt wieder zunichtemachen kann?

„Es gibt für Viren quasi kein tolleres Fest als so eine Veranstaltung“, sagt der Virologe Alexander Kekulé. Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale hält es für ausgeschlossen, dass in diesem Jahr Olympische Spiele stattfinden können.

Sinnvoll wäre eine Verlegung ins Jahr 2022. Die Fußball-WM findet dann erst in der Vorweihnachtszeit statt, es müssten keine größeren Änderungen in den Terminkalendern der einzelnen Sportarten vorgenommen werden und darüber hinaus könnten das IOC und Asien auch noch ein olympisches Jahr feiern. Im Februar finden schließlich die Winterspiele in Peking statt.

Verband setzt sich Frist von vier Wochen für Entscheidung

Im kommenden Jahr hingegen müsste sich das IOC mit den Verbänden der olympischen Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen auseinandersetzen – vor allem in finanzieller Hinsicht. Die veranstalten im Sommer 2021 jeweils ihre Weltmeisterschaften und müssten den Sommerspielen weichen. Was die ohnehin schon entstehenden Extrakosten noch einmal deutlich steigern dürfte.

Warum also nicht Sommerspiele 2022? Langsam aber sicher beschäftigt sich auch Präsident Bach mit solchen Szenarien. Das IOC hat sich jetzt immerhin eine Frist von vier Wochen gesetzt, um eine Verschiebung der Sommerspiele zu erwägen. Eine Absage schlossen die Verantwortlichen auf einer Sitzung am Sonntag definitiv aus. Aber: „Olympische Spiele können Sie nicht verschieben wie ein Fußballspiel am nächsten Samstag“, sagt Bach.

Problem seien die unterschiedlichen Welt- und Europameisterschaften sowie die Weltcups in den einzelnen Sportarten, die um Olympia herum geplant werden. Bach sieht deshalb keine „idealen Lösungen“, wie er betont. Ideal ist aber auch die aktuelle Situation nicht. Und noch weniger ideal wäre eine Austragung der Sommerspiele.

DOSB richtet sich nach Votum seiner Athleten

Denn dann würde die Sportwelt „die schmutzigsten Spiele überhaupt erleben“ – da ist sich Travis Tygart sicher. Der Vorsitzende der US-Anti-Doping-Agentur Usada sieht in der Coronakrise einen Nährboden für Betrüger. Da durch die Restriktionen kein reguläres Kontrollsystem mehr gegeben ist, haben Dopingsünder gute Chancen, unerkannt zu bleiben. „Es ist absolut bedenklich, dass da keine anständigen Proben gewährleistet sind“, sagt Athletensprecher Hartung.

Er und alle übrigen deutschen Olympiastarter sollen nun abstimmen, ob sie für eine Verschiebung oder Beibehaltung des ursprünglichen Termins sind. Der DOSB wird dann wohl dem Votum seiner Sportler – die mit aller Wahrscheinlich auf eine Verlegung pochen – folgen und sich entsprechend positionieren. Um die olympische Gefahr in diesem Jahr zu bannen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.