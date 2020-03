Marko Stamm: „Wir verlieren unser Gefühl für Wasser“

So brüllen Wasserballer, die nicht ins Wasser gelassen werden: die Nationalspieler Julian Real, Marko Stamm und Tobias Preuß (v.l.) wollen sich unbedingt für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Berlin. Eigentlich wollte Marko Stamm jetzt schon auf dem Sprung nach Rotterdam sein. Dort sollte am Sonntag das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Stattdessen kommt der 31 Jahre alte Profi von den Wasserfreunden Spandau mit seiner Freundin Belén Vosseberg gerade vom Einkaufen für die Großeltern: In Zeiten des Coronavirus ist die Sorge um die Familie viel wichtiger als Wasserball.

Nun ist es aber auch so, dass Stamm gar nicht viel anders könnte, selbst wenn er wollte. Das Turnier ist verlegt in den Juni; ob diese Veranstaltung und selbst das weltgrößte Sportlerfest in Japan überhaupt stattfinden, vermag derzeit niemand vorauszusagen. Bundesliga, Pokalwettbewerb – alles ist vorerst abgesagt. Und wenigstens trainieren? Selbst das ist nur schwer umzusetzen. „Wir haben von unseren Athletiktrainern Fitnesspläne bekommen“, sagt Vosseberg, auch sie ist Wasserball-Nationalspielerin und deutsche Meisterin mit den Wasserfreunden.

Marko Stamms Kollegen sitzen in anderen Ländern fest

Doch schon ins Wasser zu kommen, ist kompliziert. Die Bäder haben geschlossen, „wir könnten mit einer Sondergenehmigung rein“, sagt Stamm. Aber es sind ohnehin viele Spieler gar nicht Berlin. Die Wasserfreunde sind eine Multi-Kulti-Truppe, mit Franzosen, Montenegrinern, Rumänen. Viele sitzen in ihren Heimatländern fest wegen der Pandemie.

Fußballspieler, Leichtathleten und andere können wenigstens joggen. Doch ein Wasserball-Profi ist nicht in seinem Element, wenn er nicht ins Wasser kann. „Das klingt vielleicht komisch, aber man verliert tatsächlich das Gefühl dafür“, sagt Stamm. Natürlich könne man die Kraft trainieren, doch „das Schwimmen fehlt einfach“. Dazu kommt die schwierige mentale Situation. „Man weiß ja gar nicht“, erklärt Stamm, „worauf man hinarbeitet.“ Findet die Qualifikation statt? Die Olympischen Spiele? Wird wenigstens die Bundesliga-Saison irgendwann zu Ende gebracht? Oder die Champions League?

Schade um die gute Form der Wasserballer

Außerdem ist es sehr schade um die gute Form, in der sich Stamm und seine Mitstreiter befanden. Beim Testturnier wurden Georgien (14:10) und Rumänien (10:9) bezwungen, gegen die sehr starken Montenegriner (10:12) verlor man recht unglücklich. „Wir waren im Leistungshoch“, sagt Stamm, bereit für Rotterdam. Bereit, eines der drei Tokio-Tickets zu ergattern. Und nun diese Zwangspause. Mitten in der Saison ein merkwürdiges Gefühl. „Als wenn du einen freien Sonnabend hast", sagt Stamm. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen.

Da sei es fast einfacher zu ertragen, „wenn du weißt, es kommt nichts mehr. Besser, als auf die Nachricht zu warten“. Es ist ein sehr schwacher Trost, dass es allen Kontrahenten genauso geht. Stamm hat sich jedenfalls vorgenommen, an diesem Tag noch direkten Kontakt zum Wasser aufzunehmen. Im Keller seiner Eltern gibt es ein nur fünf Meter breites Becken, das eigentlich für Kinder zum Schwimmenlernen gedacht ist. Es vermittelt nicht gerade ein Gefühl wie in der Schwimmhalle Schöneberg. Aber es ist immer noch besser als gar kein Wasser.