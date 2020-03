Wie wär’s denn mal mit richtigem Schach statt Rasenschach?

Berlin. Ja, es kann einem schon Angst und Bange werden. Möchte man sich beim Sportsender seines Vertrauens über das TV-Programm der nächsten Tage informieren, steht da dieser hässliche Satz: There are currently no events available on this day. Keine Sportveranstaltungen verfügbar. Nicht mal auf den sonst so gut bestückten Streamingportalen.

Die aktuelle Lage ist für Sportfans wahrlich keine einfache. Da hat man schon eine Menge Zeit, um sich endlich mal über den Stand der Fußball-Liga in Turkmenistan oder die Basketball-Ergebnisse auf Bora-Bora zu informieren, da findet nichts statt. In Indien wird nicht mal mehr Cricket gespielt! Coronavirus macht’s möglich. Die eine oder andere Sportart hält sich allerdings noch wacker virenfrei.

Schach-WM für Anfänger gibt’s sogar bei Youtube

Denken wir also mal ein wenig exotischer, um gegen den Spitzensport-Entzug anzuarbeiten. Wie wäre es mit Schach? Da kann sogar der empfohlene Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, und wer nur seine eigenen Figuren anfasst, minimiert sogar die Ansteckungsgefahr. So machen es auch Fabiano Caruana und seine sieben Mitstreiter, die seit Dienstag in der WM-Qualifikation in Jekaterinburg (Russland) einen Gegner für Weltmeister Magnus Carlsen ermitteln.

Bei Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=nOnqsCHKhow) gibt es sogar einen Livestream, extra kommentiert für diejenigen, die nicht so bewandert sind, was angenommenes Damengambit oder die Aljechin-Verteidigung angeht.

Brasiliens Präsident meckert über den Fußballentzug

Wer es nicht ganz so abseitig mag, auch des Deutschen liebster Sport ist noch aktiv. Nein, nicht Biathlon. Der gute, alte Fußball. Lukas Podolski beispielsweise feierte am Montagabend mit seinem türkischen Klub Antalyaspor einen 1:0-Sieg im Geisterspiel gegen Sivasspor. „Ohne Fans ist dieses Stadion nicht das gleiche wie sonst“, beklagte der Ex-Nationalspieler und Publikumsliebling zwar, aber im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen darf der 34-Jährige immerhin noch kicken.

Nachdem am vergangenen Wochenende noch gespielt worden war, hat nämlich auch Russland reagiert und seinen Spielbetrieb erst mal ausgesetzt. In Australien, wo Ex-Herthaner Alexander Baumjohann am vergangenen Sonnabend noch mit Sydney FC auflief, wurden einige Spiele verschoben, andere sollen ohne Fans stattfinden. Und auch Brasiliens Liga pausiert mittlerweile. Selbst wenn Präsident Jair Bolsonaro das für völligen Quatsch hält. „Wenn Sie Fußball und andere Dinge verbieten, geraten Sie in Hysterie“, sagte der 64-Jährige.

Auch Russlands Tischtennisspieler halten sich an der Platte wacker

Müssen sie in Brasilien eben über die Grenzen hinausschauen. Nach Afrika vielleicht. Oder nach Asien. In Angola sind sie ebenso noch am Ball wie in Kirgistan, Usbekistan oder Singapur. Wie wär’s also mit Santa Rita de Cassia Futebol Clube gegen Willete Sport Clube de Benguela? Oder Alai Osch im Duell mit FK Dordoi Bischkek?

Wer in Zeiten von Homeoffice und Socialdistancing mal was anderes ausprobieren will, dem sei die russische Tischtennis-Liga ans Herz gelegt. Hier geht es seit Montag schon rund. Namhafte Duelle wie Dmitry Popov gegen Evgeny Gruzdov warten auf den ausgehungerten Sportfan.

Allerdings sollte der geneigte Zuschauer schnell sein auf der Suche nach Internetlivestreams und Übertragungsmöglichkeiten. Man weiß nie, wann das Coronavirus auch die verbliebenen Tapferen einholt und es bald überall heißt: There are currently no events available on this day.

