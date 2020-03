Wie das Coronavirus Berlins Sprinterinnen zusetzt

Berlin. Im Sportforum Hohenschönhausen herrscht in diesen Tagen eine ungewohnte Stille. Nur wenige Athleten verlieren sich in der riesigen Leichtathletikhalle, in der ansonsten lautes Stimmengewirr zu hören ist. „Es ist eine gespenstische Ruhe, aber es sind ja auch gespenstische Zeiten“, sagt Sprinterin Lisa-Marie Kwayie von den Neuköllner Sportfreunden. Und räumt ein, dass auch ihr zunehmend die Motivation fehlt. „Ohne Trainingspartner, die das Letzte aus einem herauskitzeln, fällt es schwer, über sich hinauszuwachsen.“

Auf der anderen Seite ist die 23-Jährige froh, dass sie überhaupt noch trainieren kann. In Berlin sind seit Sonnabend wie in vielen anderen Bundesländern sämtliche Sportanlagen und Fitnessstudios geschlossen. Ausnahmen gibt es nur noch für Athleten der beiden höchsten Kadergruppen. Am Eingang zum Sportforum wird der Zugang durch den Pförtner streng kontrolliert.

Lückenkemper ist noch auf der Suche nach einer Trainingsstätte

Eigentlich sollten die deutschen Sprinterinnen um Kwayie und SCC-Athletin Gina Lückenkemper in einer Woche ins Trainingslager nach Clermont (USA) aufbrechen. Fünfeinhalb Wochen wollten sie unter der Sonne Floridas an ihrer Form feilen, auch zwei Wettkämpfe gegen hochklassige Konkurrenz waren vorgesehen. Alles war schon organisiert. Doch je stärker sich das Coronavirus verbreitete, umso restriktiver wurden die internationalen Reisebedingungen. Die USA waren dabei eines der ersten Länder, das seine Grenze für Reisende aus Europa schloss.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat inzwischen alle noch nicht begonnenen nationalen und internationalen Lehrgangsmaßnahmen ausgesetzt. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio findet bis auf weiteres an den jeweiligen Bundesstützpunkten statt. Nur laufende Trainingslager werden unter besonderen Hygiene-Richtlinien zu Ende geführt.

„Das ist eine neue Herausforderung, der wir uns stellen und einfach das Beste daraus machen müssen“, sagt Gina Lückenkemper. Bei der 23-Jährigen kommt hinzu, dass sie seit Herbst von US-Trainer Lance Brauman betreut wird, den sie eigentlich in Florida treffen wollte. Die Trainingspläne schickt Brauman nun per E-Mail. Sie umzusetzen, wird angesichts der wachsenden Restriktionen das größere Problem. „Ich bin momentan in einigen Gesprächen, was die Nutzung diverser Anlagen allein betrifft und hoffe schnellstmöglich eine Lösung zu finden“, sagt die EM-Zweite von 2018.

Am Dienstag wird über Olympia in Tokio entschieden

Immerhin hat Lückenkemper die Olympianorm über 100 Meter schon ebenso erfüllt wie Sprintkollegin Kwayie die über 200 Meter. Für beide zählen die guten Leistungen aus dem Vorjahr. „Ich muss also keine Angst haben, dass mir aufgrund ausgefallener Wettkämpfe die Zeit davonrennt, um die Norm zu laufen“, sagt Kwayie. Allerdings würden sich die wegfallenden Meetings sehr wohl finanziell bemerkbar machen: „Antrittsgelder und Leistungsprämien sind quasi unser Einkommen“, betont sie. Zudem ist zunehmend fraglich, ob die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können und sich der ganze Trainingsaufwand am Ende lohnt.

„Mit einer Komplettabsage will ich mich aktuell noch nicht zu stark auseinandersetzten. Ich will mich bestmöglich vorbereiten. Wenn eine Komplettabsage erfolgt, kann ich daran eh nichts ändern“, sagt zwar Gina Lückenkemper. Lisa-Marie Kwayie beschleicht aber zumindest ein mulmiges Gefühl: „Es fällt schwer, den Fokus zu bewahren. So als ob am Ende der Geraden keine Ziellinie zu sehen ist, sondern bloß Nebel, und man gar nicht weiß, ob das Ziel überhaupt noch da ist.“ An diesem Dienstag wollen das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Fachverbände über das weitere Vorgehen beraten.

