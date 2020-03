Die dramatische Flucht der Kanuten aus Spanien

Berlin. Am Montagmorgen war Jacob Schopf auf dem Wasser. Er paddelte, allein. Da geht einem vieles durch den Kopf. Über die kommenden Monate dachte der Kanute nach, darüber, worauf er sich vorbereitet, wofür er sich schindet. Schopf ist 20 Jahre alt, will im Sommer zum ersten Mal zu den Olympischen Spielen. Doch nun steht wegen der Corona-Krise alles infrage.

Wie dramatisch schnell sich die Dinge ändern können, haben ihn die vergangenen Tage erleben lassen. Mit der Nationalmannschaft des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) war der Berliner in Sevilla im Trainingslager. Von Beginn an mit einem gesteigerten Bewusstsein um die Situation, genau auf Hygieneregeln achtend. „Aber wir haben uns nicht verunsichern lassen. Dann hat sich alles zugespitzt und wir sind auf komische Weise geflüchtet“, erzählt der zweifache Weltmeister. Hektisch war es, ein bisschen wie im Krimi.

Schon über eine Woche trainierten die Kanuten in Spanien, ehe sich am Freitag die Ereignisse überschlugen und sich die Schließung der Grenzen ankündigte. „Es gab eine Besprechung, bei der uns gesagt wurde, dass wir so schnell wie möglich aufbrechen müssen. Wir hatten Angst, dass wir nicht mehr aus dem Land kommen“, so Schopf. Schnell wurden Flüge ab Sevilla gebucht, zunächst für Sonntag. Doch dann wurden die Maßnahmen noch eher angekündigt, also blieb nur der sofortige Rückzug. Allerdings vom portugiesischen Faro aus.

Mit Taxis über die Grenze nach Faro

Dorthin mussten die Kanuten mit Taxis fahren, im Konvoi ging es über die Grenze. „Das war umständlich, aber der einzige Weg, der uns offenstand. Um 23 Uhr haben wir das Hotel verlassen, am Sonnabend um 22.30 Uhr stand ich in Berlin vor der Tür“, erzählt der Kajakfahrer, der nach fast 24 Stunden Rückreise ziemlich kaputt war. Doch es gab keine Alternative: „Wir wollten nicht in Spanien festsitzen, dort hätten wir auch nicht weitertrainieren können. Alle standen sehr unter Anspannung.“

Wie es mit dem Training nun hier weitergeht, ist ebenso ungewiss. „Man kann kaum noch Trainingsstätten nutzen. Wir müssen jetzt gucken, wo wir bleiben“, sagt Schopf, der sich erst einmal allein beschäftigt. Das Wetter ist gut zum Paddeln, immerhin. Sonst läuft er gerade viel. In Krafträume, die für Kanuten sehr wichtig sind, kommt aber gerade niemand rein. Von einer professionellen Vorbereitung auf Olympia kann keine Rede mehr sein, mit Mühe und Not kann man sich nur noch fithalten.

Suche nach Alternativen für das Training

Am Montag tagten in Kienbaum, dem olympischen Trainingszentrum östlich von Berlin, verschiedene Sportverbände und machten sich Gedanken um die Situation. Als Möglichkeit stehe offenbar auch im Raum, dort ein sogenanntes „Team-D-Camp“ nur für Olympiakader einzurichten. „Auch der DKV sucht Lösungen, wie wir uns relativ isoliert und gut vorbereiten können. Aber die meisten Anlagen sind geschlossen“, so Schopf. So ein Camp hätte allerdings auch noch eine andere Ebene als die rein sportliche. Es würde wohl auch heißen, dass jeder, der drin ist, auch drin bleiben muss auf unbestimmte Zeit. „Wie lange man sich da von der Zivilisation abschotten kann, muss auch bedacht werden“, findet Schopf. Vor allem für Athleten mit Kindern dürfte so ein Camp daher schwierig werden.

Solange es zu den Spielen in Japan keine konkrete Aussage, sprich Absage, gibt, halten die Sportler an ihren Träumen fest. „Es ist ein mulmiges Gefühl, aber ich bin motiviert und versuche, so gut es geht weiterzumachen“, sagt Jacob Schopf, der im Winter vom Köpenicker Kanuclub an den Stützpunkt nach Potsdam wechselte, um dort bessere Trainingsbedingungen zu haben. Für den Moment bleibt ihm aber nicht viel mehr zu tun als warten, die erste nationale Qualifikation (4. April) ist bereits abgesagt. „Ich stehe auf Abruf“, sagt Schopf. Das kann er wenigstens zu Hause.

