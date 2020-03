Bundesliga-Abbruch oder EM-Verschiebung: Wie weiter?

Berlin. Es geht um viel. Die 36 Mitgliedervereine der Deutschen Fußball Liga (DFL) treffen sich an diesem Montag in Frankfurt, um über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise zu beraten. Ideen und Lösungsansätze machten schon vorab die Runde, von einem vorzeitigen Saisonende über ein Play-off bis zur Verschiebung der EM. Ob die Sitzung in der Otto-Fleck-Schneise tatsächlich ein tragfähiges Ergebnis zutage fördert, ist angesichts der fast täglich veränderten Corona-Dynamik fraglich.

Dennoch: Dass sich Liga- und Klub-Verantwortliche möglichst schnell auf eine gemeinsame Strategie einigen wollen, ist nachvollziehbar, immerhin geht es für alle Beteiligten um sehr viel Geld. Durch entfallende TV-, Sponsoring- und Ticket-Einnahmen droht der Liga ein Schaden von rund 750 Millionen Euro. Für Hertha BSC wird Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller in Frankfurt vor Ort sein, der 1. FC Union wird durch Präsident Dirk Zingler vertreten.

In Italien wird über ein Play-off diskutiert

Diskutiert werden derzeit diverse Szenarien, eine Patentlösung gibt es allerdings nicht. Sicher ist: Der Preis wird hoch, die Frage ist nur, für wen.

Aus Italien schwappte die Idee herüber, Meisterschafts- und Abstiegsentscheidungen in einem Play-off unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu ermitteln. Eine Konstruktion mit etlichen Ungewissheiten, die kaum Aussicht auf Erfolg haben dürfte.

Eine radikale Option wäre, die Saison vorzeitig abzubrechen und komplett zu annullieren, ohne Meister, ohne Auf- und Absteiger, ohne Kompromisse. Die Saison 2020/21 würde mit denselben Teams starten wie in der Spielzeit zuvor, auch die Europapokal-Teilnehmer würden sich an der Abschlusstabelle von 2018/19 orientieren.

Wie wird bei vorzeitigem Saisonende gewertet?

Eine andere Variante wäre ein vorzeitiger Abbruch mit Wertung, wobei dieser Fall in den Statuten nicht vorgesehen ist. Anhand der aktuellen Tabelle hieße der Meister erneut FC Bayern, Paderborn und Bremen würden direkt absteigen, Bielefeld und Stuttgart aufsteigen. Denkbar wären auch Mischformen in der Wertung, zum Beispiel ohne Meister und Absteiger, dafür mit Aufsteigern in einer auf mehr als 18 Teams aufgestockten Liga (die im Folgejahr entsprechend mehr Absteiger stellen würde) und Europapokalstartern, die anhand der aktuellen Tabelle ermittelt werden. Möglichkeiten, die jedoch willkürlich anmuten, allein schon deshalb, weil nicht alle Bundesligaklubs die gleiche Anzahl an Partien absolvieren haben und noch nicht jeder gegen jeden gespielt hat.

Das weit größere Dilemma ergäbe sich jedoch aus den ausbleibenden Millionen aus der Fernseh-Vermarktung, die die Liga durch die neun abgesagten Spieltage verkraften müsste. „Die TV-Gelder werden in vier Tranchen gezahlt“, erklärte der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig, „die letzte davon im Mai.“ Dass die erwarteten Einnahmen von den Klubs längst ausgegeben oder fest verplant sind, versteht sich von selbst.

Auch im Mai und Juni besteht Infektionsgefahr

Deutlich mehr Zustimmung findet in der Liga eine andere Variante: die Verlegung der Europameisterschaft ins Jahr 2021 und ein Beenden der Bundesligasaison im Sommer – schlimmstenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Liga käme so zu einem sportlich fairen Ergebnis und könnte das TV-Geld doch noch einstreichen. „Das Wichtigste für den Fußball ist ganz klar die nationale Liga“, sagte Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler am Sonntag: „Der Rest, die Europa League, die Champions League, stehen hinten an. Und ganz hinten steht die Europameisterschaft.“

Ein Grundsatzproblem bleibt in diesem Fall jedoch bestehen: Dass sich im Mai oder Juni ein Bundesliga-Profi mit dem Coronavirus infiziert und sein gesamtes Team quarantänepflichtig wird, ist nicht ausgeschlossen. Schon wäre der Wettbewerb erneut ausgehebelt.

Planmäßig sollte die EM am 12. Juni starten, ein Termin, der Europas nationale Ligen zeitlich extrem einschränkt. Aber ob eine Verlegung der Kontinentalmeisterschaft überhaupt realistisch ist? Darüber will die Europäische Fußball-Union Uefa am Dienstag mit allen 55 Mitglieder beraten – angemessenerweise per Videokonferenz.

Winter-WM in Katar könnte zum Vorteil werden

Bei der Uefa soll man für eine Verlegung durchaus offen sein, schließlich hat der Verband selbst ein großes Interesse daran, seine Gelddruckmaschine Champions League zu beenden. Der Sommer 2021 ist zwar schon mit der neuen Klub-WM belegt, die beim Weltverband Fifa hohe Priorität genießt. Jene könnte jedoch aufs Folgejahr ausweichen, weil die Weltmeisterschaft in Katar 2022 erstmals im Winter stattfindet.

Aktuell ist die Pause der Bundesliga bis zum 2. April angesetzt. Dass dieser Zeitraum reichen wird, scheint angesichts steigender Infektionszahlen utopisch. Bis zum Sonntagmittag gab es im deutschen Profi-Fußball fünf Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.