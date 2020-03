Coronavirus: Was passiert beim Abbruch der Bundesliga?

Wie geht es in der Bundesliga weiter?

Die Bundesliga pausiert wegen des Coronavirus. Was passiert bei einem Saisonabbruch? Wer wird Meister, wer steigt ab? Das sind die möglichen Szenarien.

Coronavirus Bundesliga Was passiert beim Abbruch der Bundesligasaison 2020?

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird ein vorzeitiges Ende der Bundesliga-Saison 2019/2020 allmählich ein denkbares Szenario. Zahlreiche Sportarten haben ihre Meisterschaften bereits vorzeitig beendet.

Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, sollte wegen des Coronavirus in der Bundesliga die Spiele ohne Zuschauer ausgestragen werden. Nun entschied die DFL jedoch, dass der Spielbetrieb ab dem 26. Spieltag vorerst eingestellt wird. Erste Spieler sind infiziert, in ganz Fußball-Europa hagelt es Absagen. Auch die EM 2020 im Sommer ist in Gefahr.

In einer Pressemitteilung der DFL heißt es: "Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte." Doch die DFL hätte bei einem Abbruch noch ein Problem: Es gibt keine festgeschriebenen Regeln, was nach einem Saison-Abbruch passiert

Bundesliga: Endet die Saison ohne Meister und Absteiger?

Luca Kilian (l.) im Kampf um den Ball mit Sebastian Andersson vom 1. FC Union. Der Paderborner ist der erste Corona-Fall der Fußball-Bundesliga.

Foto: Friso Gentsch / dpa

Eine Entscheidung über den Vorschlag soll bei der am kommenden Montag (16. März) tagenden Mitgliederversammlung getroffen werden. Doch was sind die möglichen Optionen bei einem Abbruch der Saison? Wer wird Meister, wer steigt ab und wer qualifiziert sich für die internationalen Wettbewerbe? Das sind fünf denkbare Varianten für den Abbruch:

Option 1: Saison mit Playoffs beeenden

Mit Playoffs unter Ausschluss der Öffentlichkeit könnte in einem Turnier der Meister ermittelt werden, die Mannschaften im Tabellenkeller müssten gegeneinander um den Abstieg antreten. Diese Variante hat den Vorteil, dass eine sportliche Entscheidung herbeigeführt wird. Allerdings wird sie mit den ersten bestätigten Coronafällen bei Bundesliga-Spielern unwahrscheinlicher.

Option 2: Der aktuelle Tabellenstand zählt

Die Bayern dürften bei Option 2 die Meisterschaft feiern

Foto: Andreas Gora / dpa

Das würde bedeuten, dass Bayern München als aktueller Tabellenführer Meister wäre. Der BVB, RB Leipzig und Mönchengladbach wären für die Champions League qualifiziert. Leverkusen würde in der Europa League spielen und Schalke 04 in die EL-Qualifikationsphase gehen. Werder Bremen und der SC Paderborn wären abgestiegen. Fortuna Düsseldorf würde mit dem HSV die Relegation austragen und aus der 2. Liga würden Bielefeld und Stuttgart nachrücken. Allerdings hätten in diesem Fall die Mannschaften nicht gleich viele Partien ausgetragen. Werder Bremen, Frankfurt, Leverkusen, Freiburg - die Liste der offenen Nachholspiele ist lang.

Option 3: Die Saison wird wegen Coronavirus nicht gewertet

Die drastischste Maßnahme wäre wohl ein Abbruch und Annullierung der Saison. Der Meistertitel 2020 würde nicht vergeben werden. In den europäischen Wettbewerben würden die gleichen Mannschaften antreten, die sich 2018/2019 qualifizierten und es würde weder Absteiger noch Aufsteiger geben. Für Aufstiegsanwärter wie Arminia Bielefeld, VfB Stuttgart oder Hamburger SV wäre das allerdings extrem bitter, sie müssten weiter in der Zweiten Liga kicken.

Option 4: Kein Abstieg, aber Aufstieg aus der 2. Liga

Wie die Option 3 nur mit dem Unterschied, dass zwei bis vier Zweitligisten aufsteigen dürften. Die Erste Liga würde aufgestockt. So könnte dann auch in den Ligen darunter verfahren werden. Am Ende der Saison 2020/2021 würden entsprechend vielen Mannschaften direkt aus der Bundesliga absteigen.

Option 5: Die Hinrunde entscheidet

RB Leipzig wäre in diesem Fall Meister

Foto: dpa

In diesem Fall hätte zumindest jeder gegen jeden gespielt. Aus dem Herbstmeister würde der Meister – und damit der RB Leipzig jubeln. Vizemeister wäre Borussia Mönchengladbach und der Rekordmeister Bayern München sich mit dem dritten Tabellenplatz begnügen. Für die Champions League wäre außerdem der BVB qualifiziert. Als Absteiger stünden Werder Bremen und der SC Paderborn fest, Fortuna Düsseldorf müsste in die Relegation mit Stuttgart gehen. Aus der 2. Liga würden Bielefeld und der HSV aufsteigen.

Saison unterbrechen und im Sommer weitermachen

Natürlich wären auch Kombinationen dieser fünf Optionen und andere Szenarien denkbar. Bislang ist durch die DFL noch keine Entscheidung zum Saisonverlauf getroffen worden - außer dass der Spielbetrieb mit dem 26. Spieltag pausiert. Wenn die Bundesliga ihren Wettbewerb im Sommer wieder aufnehmen sollte, müsste allerdings eine Regelung mit der UEFA getroffen werden, was die internationalen Spiele und die Europameisterschaft 2020 angeht.

