Wie das Coronavirus den Fußball durcheinander wirbelt

Leere Ränge wird es in den kommenden Wochen in der Bundesliga wohl öfter geben.

Berlin. Bundesligaspiele ohne Fans, Verlegungen der Austragungsorte und andere Vorsichtsmaßnahmen. Die Morgenpost fasst zusammen, welche Folgen das Coronavirus für den nationalen und internationalen Fußball hat.

Rheinderby: Als erstes Geisterspiel der Fußball-Bundesliga wird das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an diesem Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) in die Geschichte eingehen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, entschied die Stadt Mönchengladbach am Dienstag, dass die Tribünen im Borussiapark bei der Nachholpartie leer bleiben. „Fußball ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Das Coronavirus muss eingedämmt werden. Das verstehen wir alle“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Revierderby: Auch beim ewigen Duell zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) müssen die Fans draußen bleiben. Die Stadt Dortmund folgt damit der Vorgabe des Landes NRW, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern nur dann stattfinden zu lassen, wenn keine Zuschauer zugelassen sind. Die Regelung gilt bis zum Spitzenspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern am 4. April. Danach soll die Lage neu bewertet werden.



Bundesliga: Nach und nach beugten sich am Dienstag auch die übrigen Bundesländer der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern gar nicht oder zumindest unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Somit werden neben Dortmund gegen Schalke, Düsseldorf gegen Paderborn (Freitag, 20.30 Uhr) und Köln gegen Mainz (Sonnabend, 15.30 Uhr) auch die Partien zwischen Augsburg und Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr) sowie Bremen und Leverkusen (Montag, 20.30 Uhr) vor leeren Rängen ausgetragen.



Nationalmannschaft: Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg werden Zuschauer ebenfalls vor verschlossenen Toren stehen. Da auch hier mehr als 1000 Zuschauer erwartet werden, muss der DFB der verbindlichen Vorgabe des Landes Bayern folgen und die Öffentlichkeit ausschließen.

Champions League: Für den BVB wird das zuschauerlose Revierderby das zweite Geisterspiel binnen vier Tagen. Schon an diesem Mittwoch müssen die Dortmunder im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain (21 Uhr, Sky) im Prinzenpark auf die Unterstützung ihrer schwarz-gelben Fangemeinde verzichten. Und nicht nur den BVB ereilt dieses Schicksal. Auch der FC Barcelona wird vor leeren Rängen im Camp Nou auflaufen, wenn die Katalanen in der kommenden Woche (18. März) den SSC Neapel empfangen.

Europa League: Bei vielen Verlierern, die das Coronavirus mit sich bringt, könnte Eintracht Frankfurt als Gewinner hervorgehen. Nachdem Europa-League-Gegner FC Basel das Rückspiel am 19. März nicht im eigenen Stadion austragen darf, ist es möglich, dass Frankfurt im Kampf ums Viertelfinale gleich zweimal zu Hause spielt. „Es werden verschiedene Optionen geprüft. Auch Frankfurt kommt dabei als Austragungsort in Betracht“, sagte Eintracht-Sprecher Jan-Martin Strasheim vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.55 Uhr, DAZN) in Frankfurt. Wolfsburgs Partie am Donnerstag gegen Schachtjor Donezk (21 Uhr, DAZN) wird nach der Empfehlung des Landes Niedersachsen ebenfalls ohne Publikum stattfinden.

Und sonst so? Nach der Einstellung des Spielbetriebs in Italien bis zum 3. April haben sich auch andere europäische Länder entschieden, Konsequenzen aus der Corona-Epidemie zu ziehen. In Spaniens Liga werden die kommenden beiden Spieltage ohne Zuschauer ausgetragen, in Frankreich bis zum 15. April. In Polen und Portugal wolle man sogar auf unbestimmte Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen.