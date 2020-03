Zwei Berlinerinnen sind auf den Weltmeeren zu Hause

Anna Markfort (l.) und Frederike Loewe greifen bei der WM in der 470er-Klasse vor Mallorca zusammen an.

Berlin. Es lag wohl weniger an Anna Markforts Leidenschaft für Gummibärchen, dass sie und ihre Partnerin Frederike Loewe ihr neuestes Boot auf den Namen „Goldbär“ tauften. Der Name war eher aus der Not heraus geboren. Nachdem die beiden Seglerinnen im vergangenen Jahr noch mit der „Goldelse“ unterwegs waren, fiel ihnen für ihre aktuelle Jolle schlicht keine weitere Berliner Sehenswürdigkeit ein, deren Spitzname zu einem Wasserfahrzeug passen würde.

So griffen die beiden schließlich auf das Berliner Wappentier zurück. Ein bisschen Lokalpatriotismus muss schon sein, selbst wenn die Sportlerinnen vom Verein Seglerhaus am Wannsee eigentlich das ganze Jahr über auf allen Weltmeeren unterwegs sind und nur noch selten zu Hause vorbeischauen.

Im April steigt in Genua das Weltcup-Finale der Seglerinnen

Momentan weilen sie auf Mallorca, wo vom 13. bis 21. März die Weltmeisterschaften in der 470er-Klasse ausgetragen werden. Es ist zugleich der Auftakt der Olympia-Qualifikation. Den Quotenplatz für Deutschlands Segler hatten Frederike Loewe und Anna Markfort im vergangenen Jahr mit Platz 16 bei der WM gesichert, doch ob sie ihn auch persönlich wahrnehmen dürfen, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen. Kurz nach der WM folgt mit der „Trofeo Princesa Sofia“ ebenfalls vor Mallorca die zweite Qualifikationsregatta, ehe Mitte April beim Weltcup in Genua die Entscheidung fällt, wer den Deutschen Segler-Verband (DSV) bei Olympia vertreten darf.

„Bis dahin haben wir kaum Zeit zu regenerieren oder um noch einmal Dinge zu verändern, falls es nicht läuft“, sagt Markfort angesichts von drei Regatten binnen fünf Wochen. „Das ist eine besondere Herausforderung, die es so in keinem anderen Land gibt.“

Zum letzten Mal im Frauen-Team bei Olympia

Neben Loewe und Markfort machen sich drei weitere DSV-Teams Hoffnungen auf den einzigen Startplatz. Weil die WM zudem mehr zählt als die beiden anderen Wettkämpfe, müssen die Berlinerinnen von Anfang an hellwach sein. Seit 2014 bilden die beiden ein Team im 470er – Loewe als Steuerfrau, Markfort als Vorschoterin. Es ist noch eine der klassischen Bootsklassen, die zwar etwas langsamer ist, in der dafür aber die Taktik eine umso größere Rolle spielt. Bereits 2018 wurden Loewe und Markfort dort Vize-Europameisterinnen.

Im vergangenen Jahr siegten sie beim Weltcup in Miami, beim Wettkampf im olympischen Segelrevier Enoshima nahe Tokio wurden sie Dritte. Es könnte ein gutes Omen für Olympia sein. 2020 wird die 470er-Klasse zum letzten Mal nach Geschlechtern getrennt ausgetragen – ab 2024 wird es stattdessen gemischte Teams geben. „Gerade deshalb wollen wir zusammen noch einmal einen gelungenen Abschluss feiern“, sagt Loewe. Das Ziel der beiden Berlinerinnen ist eine olympische Medaille, es wäre die erste für den DSV in dieser Klasse. Wobei es ihnen egal sein dürfte, ob der Name ihres Bootes Programm ist oder das Edelmetall eine andere Farbe trägt.