Borussia Dortmund erwartet ein Geisterspiel gegen Tuchel

Borussia Dortmund muss wegen des Coronavirus ohne Fans in der Königsklasse in Paris antreten. Auch der Bundesliga drohen leere Ränge.

Berlin. Den Handschlag wird Thomas Tuchel auf jeden Fall verwehren. Auf Anweisung der Uefa natürlich. Wenn Tuchels Paris St. Germain am Mittwoch Borussia Dortmund zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League empfängt (21 Uhr, Sky), wird so einiges anders sein. Die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt entschied am Montag, dass die Partie im Pariser Prinzenpark ohne Zuschauer stattfinden wird. Ein Geisterspiel. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.

Zudem gab der europäische Fußballverband bekannt, dass sich Spieler, Trainer und Schiedsrichter „bis auf Weiteres“ nicht mehr die Hände schütteln werden. Und auch die Interviews nach dem Spiel werden entfallen, um der Epidemie entgegenzuwirken. In Frankreich waren schon am Sonntagabend Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten worden, nachdem sich mittlerweile 1100 Franzosen mit Corona infizierten und 19 starben.

Gesundheitsminister Spahn erneuert Forderung nach Absage

Eine Entscheidung, mit der man sich in Deutschland noch schwer tut, die aber wahrscheinlicher wird. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ebenfalls am Sonntag angeregt, Events mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Am Montag erneuerte der CDU-Politiker seine Forderung. Jeder Einzelne müssen sich fragen: „Auf was können wir eine Zeit lang verzichten - und auf was können wir schwerer verzichten?“

Geht es nach der Deutschen Fußball Liga (DFL), fällt die Bundesliga in die zweite Kategorie. Der Spieltag am kommenden Wochenende soll stattfinden – aber wohl vor leeren Rängen. „Wir würden am liebsten mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei „Bild live“. Eine Komplettabsage schloss er allerdings aus.

Somit dürfte auch das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) stattfinden. Ob mit oder ohne Zuschauer, soll am Dienstag entschieden werden. Ebenso, ob das Revierduell zwischen dem BVB und Schalke 04 am kommenden Sonnabend mit den rivalisierenden Fangruppen ausgetragen wird. Viele offene Fragen – oder „konsequent inkonsequent“ wie Kölns Sportdirektor Horst Heldt mäkelte.

Italiens Fußballer plädieren für Unterbrechung des Ligabetriebs

Eine einheitliche Linie fehlt in der Tat. Auch weil sich die Verantwortlichen jeden Tag mit einer veränderten Lage konfrontiert sehen. Während Dortmund in Paris ohne Fans ranmuss, findet das Champions-League-Spiel von RB Leipzig an diesem Dienstag gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr, Sky) wie geplant statt. „Großbritannien ist kein Risikogebiet, zudem sind die Tickets personalisiert und die Zuschauer somit zurückverfolgbar“, begründete Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg die Entscheidung. Und auch die Zweitliga-Partie zwischen Stuttgart und Bielefeld am Montagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) wurde planmäßig ausgetragen.

Frankfurts Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League in Basel hingegen wird in der kommenden Woche (19. März) nicht stattfinden. Zumindest nicht in Basel. Die Kantonspolizei entschied nach Rücksprache mit dem Krisenstab, die Austragung des Coronavirus nicht zu bewilligen. Wo und wann gespielt wird, blieb erstmal offen.

In Italien ist man mittlerweile so weit, dass die Klubs und Verantwortlichen für eine Unterbrechung des Spielbetriebs plädieren. Seit mehreren Wochen spielen Juventus Turin und Co. wegen der anhaltenden Corona-Epidemie im Land mit mehr als 330 Toten vor leeren Rängen. „Der Fußball muss ein Beispiel geben. Wir müssen soziale Kontakte eingrenzen, um das Virus zu bekämpfen. Wenn die Meisterschaft nicht unterbrochen wird, trifft man sich in Lokalen, um die Spiele zu sehen und schafft damit neue Infektionsmöglichkeiten“, sagte der Präsident der Spielergewerkschaft AIC, Damiano Tommasi.

Erste Turnierabsage in Indian Wells

Weitaus entscheidungsfreudiger als in anderen Teilen der Welt sind sie in den USA. Das Tennisturnier in Indian Wells (Kalifornien) wurde abgesagt. „Wir sind sehr enttäuscht, aber Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität“, sagte Turnierdirektor Tommy Haas. Die Gesundheitsbehörde des Riverside County hatte zuvor den gesundheitlichen Notstand für das Coachella Valley ausgerufen, nachdem eine Corona-Infektion bestätigt worden war.

Es ist die erste Absage in der Geschichte des prestigeträchtigen Turniers. 450.000 Zuschauer wurden ab Donnerstag erwartet, die Weltelite um Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Naomi Osaka und Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev sollte in Kalifornien aufschlagen.

Formel 1 findet keine einheitlichen Regelungen

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Eishockey-WM der Frauen. Während die Verantwortlichen von Indian Wells nach einem Nachholtermin suchen, wurde das Turnier in Kanada (31. März bis 10. April) ersatzlos gestrichen. Auch die Qualifikationsspiele in Asien für die Fußball-WM 2022 sollen laut Weltverband Fifa erstmal nicht stattfinden. „Sofern die Sicherheit aller beteiligten Personen gemäß den vorgegebenen Standards geschützt ist“, und alle Beteiligten zustimmen, dürfen die betroffenen Fifa-Mitgliedsverbände aber um eine Spielerlaubnis im März (23. bis 31.) und Juni (1. bis 9.) bitten.

In Australien gilt währenddessen das Motto: Corona hin oder her, am Wochenende soll die Formel 1 in Melbourne rollen. „Der Coronavirus ist für alle eine Herausforderung“, sagte Sportdirektor Ross Brawn: „Und wir dürfen natürlich keine unnötigen Risiken eingehen. Aber wir können auch nicht einfach dicht machen.“ Andere Stationen sahen das anders. Der Grand Prix von China (19. April) wurde abgesagt, in Bahrain (22. März) sind keine Zuschauer zugelassen. Dort lautet die Devise: lieber ein WM-Lauf ohne Fans als gar kein WM-Lauf.