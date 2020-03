Coronavirus wirbelt auch den Sport durcheinander

Berlin. Das Coronavirus wirbelt den Sportkalender ordentlich durcheinander. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder verlegt. Das betrifft längst nicht mehr nur China und den asiatischen Raum, sondern auch Europa. Wir haben eine Liste der Sportarten und Auswirkungen zusammengestellt.

Allgemein

Die italienische Regierung beschließt am 24. Februar die komplette Aussetzung von Sportveranstaltungen in den fünf von der Coronavirus-Epidemie betroffenen norditalienischen Regionen. Die Verordnung betrifft die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und das Piemont. Es gibt lediglich eine Ausnahmeregelung für einige Fußballspiele. Zudem finden in ganz Italien alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April ohne Zuschauer statt. Auch in der Schweiz sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Personen bis mindestens zum 15. März verboten. In Frankreich dürfen vorerst keine Hallenveranstaltungen mit über 5000 Besuchern stattfinden. Auch ausgewählte Freiluft-Sportereignisse werden vorerst ausgesetzt.

Fußball

Der chinesische Verband CFA hat alle Spiele im Land ausgesetzt. Der für den 22. Februar geplante Saisonstart der Super League wurde bis auf Weiteres verschoben. Zudem kündigt der asiatische Kontinentalverband AFC an, dass alle vier chinesischen Klubs in den ersten Partien der asiatischen Champions League auswärts antreten müssen. Die WM-Qualifikationsspiele der chinesischen Männer-Nationalmannschaft gegen die Malediven am 26. März sowie in Guam am 31. März finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Thailand statt.

Die erste japanische Liga J-League hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus am 25. Februar alle Spiele bis einschließlich 15. März abgesagt. Wann die Begegnungen nachgeholt werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Auch die Pokalspiele werden verlegt. In Südkorea verlegte die K-League den Saisonstart. Zudem finden zwei Spiele der AFC Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Italien wurden einige Ligaspiele sowie die Halbfinal-Rückspiele im nationalen Pokal (4. und 5. März) abgesagt, zudem finden mehrere Spiele der Serie A ohne Zuschauer statt. Die Europa-League-Partien zwischen Inter und dem bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad sowie Inter und dem FC Getafe oder dem FC Sevilla und AS Rom wurden bzw. werden ebenso zum Geisterspiel wie das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo.

In der Schweiz hat die Swiss Football League (SFL) die Spiele der 1. und 2. Liga bis zum 23. März ausgesetzt. In der französischen Ligue 1 wurde das Gastspiel von Meister Paris St. Germain bei Racing Straßburg (7. März) ebenfalls abgesagt. Bundesligist Borussia Dortmund hat seine für den Sommer geplante Asienreise bereits vorsorglich gecancelt.

Badminton

Die German Open in Mülheim (3. bis 8. März) wurden ebenso abgesagt, wie zahlreiche weitere internationale Turniere.

Biathlon

Der Weltcup in Nove Mesto (5. bis 8. März) wurde nach einem Beschluss des nationalen Sicherheitsrates in Tschechien ohne Zuschauer ausgetragen. Zudem gab es am Veranstaltungsort keine Pressekonferenzen, die Journalisten mussten einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Athleten halten.

Boxen

Das Olympia-Qualifikationsturnier ist von Wuhan nach Jordanien in die Hauptstadt Amman verlegt worden.

Eishockey

Der Weltverband IIHF hat die WM der Frauen in Kanada (31. März bis 10. April) abgesagt. Die Titelkämpfe sollen an gleicher Stelle im Jahr 2021 stattfinden.

Fechten

Der Weltcup der Säbelfechter in Padua/Italien am 6. und 7. März wurde abgesagt und zunächst nach Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg verlegt. Auf Drängen der nationalen Behörde wurden die Wettkämpfe jedoch auch dort abgesagt. Damit wird Budapest (20./21. März) zur letzten Veranstaltung, die bei den Säbelfechtern für die Olympia-Qualifikation zählt.

Formel 1/Formel E

Das Formel-1-Rennen in Shanghai findet nicht am 19. April statt, ein Alternativtermin steht noch nicht fest. Das zweite Saisonrennen in Bahrain am 22. März soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Auch hinter dem dritten WM-Lauf der Saison in Vietnam steht ein Fragezeichen, die Einreisebestimmungen wurden für eine mögliche Austragung vorab schon einmal verschärft. Das für den 21. März in Sanya geplante Formel-E-Rennen wurde abgesagt, ein neuer Termin ist noch nicht gefunden.

Hockey

Die deutschen Nationalmannschaften mussten jeweils zwei Vorbereitungsspiele auf die Olympischen Spiele absagen. Die für den 21. und 22. März im Mönchengladbacher Hockeypark geplanten Duelle zwischen Deutschland und Australien (jeweils Männer und Frauen) wurden gestrichen, da die Gäste aus Down Under wegen der möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf ihre Europatour verzichten.

Leichtathletik

Der Weltverband World Athletics sagte die für den 13. bis 15. März in Nanjing geplante Hallen-WM wegen der Epidemie ab. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden. Der Marathon in Tokio wurde mit lediglich 200 Läufern ausgetragen, zahlreiche andere Marathons im asiatischen Raum wurden gänzlich abgesagt. Der ursprünglich für den 5. April geplante Marathon in Paris soll nun am 18. Oktober stattfinden.

Moderner Fünfkampf

Der Weltverband UIPM verlegte die vom 25. bis 31. März angesetzte Weltmeisterschaft vom chinesischen Xiamen ins mexikanische Cancun.

Motorrad

Der Saisonauftakt der MotoGP in Katar (6. bis 8. März) wurde vom Veranstalter abgesagt. Die Moto2 und Moto3 konnten ihre Rennen wie geplant austragen, da sich die Fahrer und Teams aufgrund der zuletzt ausgetragenen Testfahrten ohnehin bereits in Katar aufhielten. Der Große Preis von Thailand (20. bis 22. März) wurde für alle Klassen auf den 4. Oktober verschoben.

Radsport

Der Radsport leidet sehr unter der Corona-Krise. Sowohl der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) als auch die Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) waren in den vergangenen Tagen abgesagt worden. Auch weitere Eintagesrennen in Italien wurden gestrichen. Die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten (23. bis 29. Februar) war nach zwölf festgestellten Corona-Infektionen im Tour-Tross zwei Etappen vor dem Ende abgebrochen worden. Einige Mannschaften mussten daraufhin bis zu zehn Tage in Quarantäne in den Emiraten bleiben. Einige Teams erklärten für kommende Rundfahrten bereits ihren Verzicht.

Schwimmen

Die chinesische Station der Wasserspringer World Series (7. bis 9. März) fällt aus. Ob der Synchron-Wettbewerb der World Series (23. bis 25. April) in Suzhou normal über die Bühne gehen kann, ist noch offen.

Shorttrack

Der Eislauf-Weltverband ISU hat die für Mitte März geplanten Weltmeisterschaften in Südkoreas Hauptstadt Seoul abgesagt. Die Titelkämpfe sollen frühestens im Oktober nachgeholt werden.

Ski alpin

Das Weltcupfinale der Skirennläufer in Cortina d’Ampezzo in Itaalien (18. bis 22. März) wurde gänzlich abgesagt. Zuvor waren bereits die Olympia-Testrennen der Männer in Yanqing/China abgesagt und nach Saalbach-Hinterglemm (13. bis 14. Februar) verlegt worden. Der Damen-Weltcup in La Thuile (29. Februar bis 1. März) fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Ski nordisch

Die Skispringer, nordischen Kombinierer und Skilangläufer mussten beim traditionellen Holmenkollen Skifestival in Oslo (7. bis 8. März) nach einem Beschluss der Veranstalter vor Geisterkulisse antreten.

Snowboard

Der Weltcup in Spindlermühle (20. bis 21. März) in Tschechien wurde von nationalen Sicherheitsbehörden abgesagt.

Tischtennis

Die Team-Weltmeisterschaft in Südkorea findet nicht wie geplant vom 22. bis 29. März in Busan statt. Der Weltverband ITTF plant, die WM zwischen dem 21. und 28. Juni nachzuholen.

Triathlon

Der Weltverband ITU hat den geplanten Auftakt der WM-Serie in Abu Dhabi (5. bis 7. März) abgesagt. Die Rennen sollen eventuell später im März oder Anfang April nachgeholt werden. Die Olympia-Qualifikation in der Mixed-Staffel wurde vom 9. Mai im chinesischen Chengdu auf den 1. Mai ins spanische Valencia verlegt.

Volleyball

Der deutsche Meister Allianz MTV Stuttgart hat wegen des Coronavirus in der Frauen-Champions-League auf das Viertelfinal-Rückspiel beim italienischen Titelträger Imoco Volley Conegliano verzichtet und ist damit kampflos ausgeschieden.

