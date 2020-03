FC Liverpool gegen Atlético Madrid live im TV & Stream

Jürgen Klopp und dem Titelverteidiger FC Liverpool droht in der Champions League bereits im Achtelfinale das Aus. Im Hinspiel unterlagen die Reds bei Atletico Madrid mit 0:1 und brauchen im Rückspiel am Mittwoch (11. März, 21 Uhr) einen Sieg. "Es war der Kampf und die Atmosphäre, die wir erwartet haben. Sie haben mit allem verteidigt, was sie hatten, ihre Verteidigung im Strafraum war unglaublich", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel. Schafft sein Team am Mittwoch den Rückstand zu drehen und ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen?

FC Liverpool gegen Atlético Madrid: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Der Livestream der Partie beginnt am Mittwoch (11. März) um 21.00 Uhr.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Wie in der vergangenen Saison werden die Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 110 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 28 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, DAZN hat die Exklusivrechte. Weder Sky noch das Free-TV haben die Rechte zur Übertragung der Begegnung.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Liverpool vs. Atlético Madrid

