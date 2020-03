Kraft-Probe im Tor von Hertha BSC

Berlin. Zu den besonderen Fähigkeiten des Torwarts Thomas Kraft (31) gehört, dass er seine Mitspieler zum Lachen bringen kann. So geschehen vergangene Woche, als er bei jedem Schuss, der über sein Tor flog, dem Schützen hinterherrief: „Denk an deinen Mehrwert.“ Die Anspielung galt Ex-Trainer Jürgen Klinsmann (55), der Herthas Profis intern bewertet und deren Mehrwert ermittelt hatte. Auf dem zum Teil entwürdigenden Papier kamen viele Fußballer schlecht weg, auch Kraft. Der aber fand einen Weg, sich die groteske Situation zunutze zu machen.

Thomas Kraft soll Verantwortung übernehmen

Aktionen wie diese haben dazu beigetragen, dass Kraft bis auf Weiteres die Nummer eins von Hertha BSC ist. Er wird am Sonnabend gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) im Tor stehen, so wie schon zuvor gegen Fortuna Düsseldorf. „In der jetzigen Situation ist das die beste Entscheidung fürs Team“, sagt Trainer Alexander Nouri (40). „Mit seiner Persönlichkeit kann er Verantwortung übernehmen und die Mannschaft führen.“ Nouri wand sich um eine Antwort, ob die Entscheidung bis zum Saisonende Bestand hat, aber vieles deutet darauf hin.

Vergangene Woche musste Kraft drei Gegentore hinnehmen, sportlich konnte er sich nicht in den Vordergrund spielen, aber darum geht es dieser Tage nur bedingt. Kraft hat Rune Jarstein (35) nicht verdrängt, weil er die besseren Paraden zeigt oder weil er gegnerische Flanken sicherer fängt. Er steht im Tor, weil er seinen Mitspielern mehr Sicherheit gibt in diesem nervenaufreibenden Abstiegskampf. Und sei es mit Witzen über angebliche Mehrwerte.

Das Klima ist für Rune Jarstein zu schwierig

Viel zu lachen haben Herthas Fußballer gerade nicht. Vor allem die Heimspiele verliefen desaströs. Gegen direkte Konkurrenten wie Mainz (1:3) und Köln (0:5) gab es deutliche Niederlagen, die Mannschaft ging regelrecht unter und mit ihr Rune Jarstein. Der hatte sich in den vergangenen Jahren als einer der

Rune Jarstein ist vorerst raus aus dem Tor von Hertha BSC.

Foto: Dean Mouhtaropoulos / Bongarts/Getty Images

zuverlässigsten Torhüter der Bundesliga etabliert, was vor allem daran lag, dass er in Berlin ein ruhiges Umfeld und in Torwarttrainer Zsolt Petry einen Vertrauten fand. In dieser Saison aber veränderte sich viel bei Hertha BSC. Alexander Nouri ist mittlerweile der dritte Cheftrainer, der sich versucht. Genau so viele Torwarttrainer musste Jarstein über sich ergehen lassen. Petry wurde zunächst durch Andreas Köpke ersetzt, der damalige Trainer Klinsmann wollte es so. Auf Köpke folgte Max Steinborn, auf Steinborn dann wieder Petry.

Für Jarstein, der vor allem Kontinuität in seinen Abläufen und in seiner Umgebung benötigt, um Leistung zu bringen, war das zu viel an Wechseln. Er wurde immer unsicherer, patzte immer häufiger, seine ohnehin oft frostige Laune sank in den Minusbereich. Auch Petry musste einsehen, dass Jarstein in der angespannten Lage keine Hilfe ist. Gegenüber Nouri sprach er sich für Kraft aus.

Kraft ist stressresistent und sturmerprobt

Der ist vom Naturell her das genaue Gegenteil von Jarstein: stressresistent und sturmerprobt. Was um ihn herum passiert, interessiert ihn in etwa so wie einen Seemann der Wetterbericht vom Vortag. Obwohl jahrelang die Nummer zwei hinter Jarstein zählte er immer intern zum erweiterten Führungszirkel. Seine Meinung hat in der Mannschaft Gewicht, auch weil er gern mal unbequem ist, Kollegen auch mal am Kragen packt, wenn die nicht mitziehen und immer sagt, was er denkt. In Düsseldorf gehörte er während der Halbzeitpause zu denjenigen, die die Mannschaft verbal wachrüttelten. Dass er recht kauzig wirken kann, wird ihm als typisches Torhüterleiden verziehen.

Wer im Tor steht, hat Trainer Nouri geklärt. Wer davor spielt, noch nicht in Gänze. In der Abwehrkette fällt Dedryck Boyata aufgrund von muskulären Problemen aus, ihn ersetzt Niklas Stark, der nach abgelaufener Sperre wieder einsatzbereit ist. Neben Boyata muss auch Peter Pekarik (Wade) weiterhin passen. Per Skjelbred ist trotz seines Infekts noch eine Option. Bei dem Norweger hat Nouri Hoffnung, dass er am Freitag trainieren kann. Ansonsten stünde Santiago Ascacibar bereit. Der Argentinier war in Düsseldorf ebenfalls gesperrt. Was dessen Startelfchancen angeht, sagt Nouri: „Das ist noch offen. Entscheidend ist die Verfassung von Per.“

Manager Preetz will keine Schmähplakate sehen

Für Hertha ist das Spiel gegen den Vorletzten aus Bremen enorm wichtig, eine Niederlage würde die Abstiegsgefahr wieder realer werden lassen. Manager Michael Preetz hofft auf einen reibungslosen Ablauf. Schmähplakate gegen Dietmar Hopp oder den Deutschen Fußball-Bund, wie sie am vergangenen Wochenende in einigen Stadien zu sehen waren, möchte er im Olympiastadion nicht. Man sei da in regelmäßigem Austausch mit der Fanszene. „Ich hoffe, dass wir uns aufs Sportliche konzentrieren können. Kritik und freie Meinungsäußerung sind überhaupt kein Problem. Alles was grenzüberschreitend ist, schon“, sagt Preetz.

