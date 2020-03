EuroLeague: Alba Berlin gegen den FC Barcelona live im TV & Ticker

27. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Mittwoch empfängt Alba Berlin den FC Barcelona. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Im Hinspiel in Spanen kassierten die Berliner eine deutliche 84:103-Niederlage. Beim Pausenstand von 44:46 sah noch so aus, als wäre eine Überraschung im Palau Blaugrana möglich gewesen, aber in der zweiten Halbzeit ließen die Katalanen ihre individuelle Klasse aufblitzen und dominierten das Spiel in allen Belangen. Besonders defensiv häuften sich die Fehler bei Alba.

Am Mittwoch (4. März, 20 Uhr) hat Alba erneut die Chance, sich mit den Spaniern zu messen - und dieses Mal mit Heimrecht und der Unterstützung ihrer Fans in der Mercedes-Benz Arena. Schaffen die Berliner die Sensation?

Alba Berlin gegen den FC Barcelona live im Stream

Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Heimspiel gegen den FC Barcelona können online auf der Internetseite der Berliner erworben werden. Das Spiel findet am Mittwoch (4. März) um 20.00 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 15 und 93 Euro.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. FC Barcelona

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

Lesen Sie auch:

Alba Berlin ist für Hermannsson ein Platz zum Bleiben

Tibor Pleiß ist Deutschlands Mister Euroleague

Anadolu Istanbul zu stark für Alba Berlin