Eisspeedway-WM in Berlin: Auf den eisigen Spuren der Väter

Berlin. Der Mann hatte die Dringlichkeit, umgehend einen ausreichenden Vorrat erfrischender Getränke bereitzuhalten, blitzschnell realisiert. Deswegen schickte Wilmersdorfs damaliger Bezirksbürgermeister Horst Dohm am späten Nachmittag des 13. Februar 1983 seinen Fahrer in Richtung Rathauskantine, um das dort lagernde Sektdepot aufzulösen und ins Eisstadion Wilmersdorf zu transportieren.

Zwischenzeitlich war sogar ein Gratulations-Fax von Bundeskanzler Helmut Kohl eingetroffen. Der Grund: Das deutsche Eisspeedway-Trio Helmut Weber, Max Niedermaier und Gunter Brandt hatte als 1:100-Außenseiter vor rund 15.000 Zuschauern in Berlin die Eisspeedway-Team-Weltmeisterschaft gewonnen, vor Schweden und den als unschlagbar geltenden Russen.

Die Russen holten 37 von 41 Mannschafts-Titeln

Am Wochenende versuchen an gleicher Stelle und aus demselben Anlass die Herren Johann Weber und Max Niedermaier erneut eine sportliche Großtat zu vollbringen - die Söhne der Helden von 1983, unterstützt vom deutschen Meister Markus Jell. Wie vor 37 Jahren werden Russen und Schweden auf der schnellen 400-Meter-Bahn den Vorwärtsdrang der Gastgeber in Richtung Siegertreppchen einzubremsen versuchen. Dazu kommt eine starke österreichische Auswahl, die in den Kampf um Platz zwei und drei eingreifen kann. Kasachstan, Tschechien und Finnland komplettieren das Teilnehmerfeld.

Johann Weber, der immer noch gut gelaunt auf die nostalgischen Rückblicke zum Sensationserfolg seines Vaters reagiert, ist sich in einem Punkt sicher. „Die Russen können wir nur besiegen, wenn wir ihnen die Motoren wegnehmen.“ 37 von insgesamt 41 ausgetragenen Mannschafts-Weltmeisterschaften gewann Team Russland. Und doch hat der 35 Jahre alte Bayer sich im Verlauf der Einzel-WM 2019, die er auf Platz fünf als bester Westeuropäer beenden konnte, und im Verlauf der aktuellen Titelkämpfe (derzeit Rang sieben unter 22 Startern nach sechs von zehn GP-Rennen) den Spitznamen „Russen-Schreck“ verdient.

WM-Qualifikation war für zwei Deutsche äußerst holprig

Bei den WM-Durchgängen in Togliatti (800 km südlich von Moskau) und Shadrinsk (Sibirien) erreichte er das Finale der besten Vier, bezwang auf dem Weg dahin jeweils einmal die Weltmeister Daniil Ivanov, Igor Kononov, Dmitry Koltakov und Dmitry Khomitsevich. „Ich bin bisher zufrieden mit der Saison und denke, wir haben sicher eine Chance bei der Team-WM eine Medaille zu gewinnen“, zeigt sich Weber vorsichtig optimistisch.

Weniger rund lief es bis dato für Max Niedermaier (31) und Markus Jell (37). Beide sollten sich zu Saisonbeginn bei der Grand-Prix-Qualifikation in Kauhajoki (Finnland) für die Einzel-WM qualifizieren, doch das Rennen fiel der zu warmen Witterung zum Opfer. Jell bekam kurzfristig noch eine Chance beim zweiten Quali-Durchgang in Örnshöldsvik (Schweden), war als Achter aber zwei Ränge zu schlecht platziert.

Am Wochenende stehen 21 Rennen in zwei Tagen an

So blieben dem Landshuter lediglich die Rennen die er für den schwedischen Liga-Club Gävle bestreitet, sowie zwei Trainingslager in Kamensk-Uralsk (100 km südöstlich von Jekatarinenburg) und - nach 15 Stunden Fahrzeit im Transporter - in Sovetskiy (1500 km östlich von Moskau) als Vorbereitung. Unter anderem auf die Verteidigung seines DM-Titels. „Ich fahre gern in Berlin und will auf jeden Fall wieder Deutscher Meister werden“, so Jell. Die nationalen Titelkämpfe werden am Donnerstag (ab 17 Uhr) ausgetragen. Um den Team-WM-Titel geht es am Sonnabend (17 Uhr) und Sonntag (14 Uhr).

Für Max Niedermaier war das Pech bislang ein treuer Saisonbegleiter. Neben dem Qualifikations-Aus für die Einzel-WM musste er damit klarkommen, vergeblich 5000 Kilometer zurückgelegt zu haben, um in Russland trainieren zu können. „Ich hatte Pech beim Grenzübertritt. Die Papiere für die Motorräder wurden nicht akzeptiert. Auch der Versuch über Estland einzureisen, half uns nicht weiter.“ Niedermaier sieht sich trotzdem gut gerüstet für die deutschen Meisterschaften und die Team-Herausforderung bei der an den beiden Tagen jeweils 21 Rennen auf dem Programm stehen. Am Sonntag kommen mit dem kleinen Finale (um Platz drei) und dem großen noch zwei Durchgänge dazu.