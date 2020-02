Union Berlin gegen Wolfsburg live im TV - So sehen Sie das Sonntagsspiel

24. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Sonntag empfängt Union Berlin den VfL Wolfsburg. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Vierundzwanzigster Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Sonntag (1. März, Anstoß 13.30 Uhr) empfängt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Beim letzten Duell beider Vereine in der Bundesliga im Oktober 2019 unterlagen die Köpenicker nach Treffer des Wolfsburgers Wout Weghorst (69.) knapp mit 1:0. Wer entscheidet das Spiel am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei für sich?

Bundesliga-Spielplan – Alle Spiele und Termine im Überblick

Wer überträgt das Spiel im TV und Stream?

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Sendung beginnt am Sonntag (1. März) um 13.30 Uhr. Erste Bilder des Spiels im Free-TV gibt es erst am Montag auf dem RTL-Sender Nitro, der ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen der Montagsspiele sowie aller weiterer Partien des Spieltags zeigt.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2019/20 im TV

Mit "Bundesliga-Highlights" können die DAZN-Abonnenten bereits 40 Minuten nach Abpfiff Zusammenfassungen der Spiele sehen. Sie können dabei zwischen einer rund fünfminütigen Langversion oder einer 90-Sekunden-Variante wählen. Jeden Sonntagabend läuft außerdem mit "Matchday Feature" eine Sendung, die einen bestimmten Aspekt des Spieltags herausgreift, etwa eine strittige Entscheidung oder einen überragenden Spieler.

Welche Partien überträgt DAZN?

Der Online-Streaming-Dienst DAZN übernahm zur Saison 2019/20 die Bundesliga-Rechte von Eurosport. Das Paket umfasst alle 30 Partien, die am Freitagabend angestoßen werden, die fünf Montagsbegegnungen und die fünf Sonntagspartien um 13:30 Uhr. Zudem gehören vier Relegationsbegegnungen und der Supercup dazu – insgesamt 45 Partien.

Lesen Sie auch: Wo Fans in Berliner Kneipen Fußball sehen können

Wie kann ich DAZN empfangen?

DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen Android und iOS Smartphones sowie Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox. Im Eurosport Player Channel beim Streamingdienst Prime Video können weiterhin alle Spiele verfolgt werden, die früher bei Eurosport zu sehen waren. Die Übertragung übernimmt ohne Kostenänderung DAZN.

Was kostet der Dienst?

Wie bei anderen Streaming-Anbietern üblich, gibt es auch bei DAZN eine kostenlose 30-Tage-Probephase, danach kostet das Abo 11,99 Euro im Monat. Neu ist das DAZN-Jahresabonnement für 119,99 Euro.

1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Lesen Sie auch:

Hertha-Trainer Nouri begnadigt Kalou und Esswein

Union profitiert vom Frankfurter Fan-Protest

Union sollte Hertha ein Vorbild sein