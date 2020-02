Siva fällt bei Alba Berlin nach Operation erneut aus

Berlin. Zum Medientraining in der Sporthalle Charlottenstraße am Dienstag war ein Basketball-Profi von Alba Berlin gar nicht erst erschienen, an den sich sonst vermutlich viele Fragen gerichtet hätten. Der 29 Jahre alte Spielmacher Peyton Siva trainierte nicht mit, und er wird auch am Donnerstag (20 Uhr, Mercedes-Benz Arena) im Euroleague-Duell mit Anadolu Efes Istanbul fehlen. Er wurde schon am Montag im Unfallkrankenhaus Berlin am linken Ellenbogen operiert.

Siva hat sich nach Angaben seines Vereins im Pokalfinale am 16. Februar, das die Berliner 89:67 gegen Oldenburg gewonnen hatten, eine Einblutung im Schleimbeutel seines Ellenbogens zugezogen. Er fällt nach der Operation voraussichtlich für circa zehn Tage aus. Der Amerikaner hatte schon das Spiel am vergangenen Donnerstag bei Zenit St. Petersburg verpasst. Da hieß es allerdings noch, er leide unter Oberschenkelproblemen.

Auch Thiemanns Einsatz gegen Istanbul fraglich

Die erneute erzwungene Pause passt in die Leidensgeschichte Sivas. Immer wieder wird der Schlüsselspieler Alba Berlins von Verletzungen zurückgeworfen. Meist sind es Muskel- oder Bänderblessuren; eine Gehirnerschütterung und angebrochene Rippen gehörten aber ebenso schon dazu. Siva steht seit 2016 in Berlin unter Vertrag. Zuletzt hatte er sogar seine Ernährung umgestellt, um seine Verletzungsanfälligkeit zu bekämpfen.

Gegen den Spitzenreiter der Euroleague aus Istanbul wird er nun ebenso sicher fehlen wie am Sonntag in der Bundesligapartie gegen Bamberg und am darauffolgenden Mittwoch gegen den FC Barcelona. Selbst für die Spiele in Vitoria am 6. März und in Crailsheim am 8. März sieht es nicht gut aus.

Ein anderer Profi, der im Pokalfinale mitwirkte, doch in St. Petersburg aussetzte, ist Center Johannes Thiemann. Ihn bremst eine Schulterverletzung – vermutlich auch noch gegen Istanbul. „Es geht besser“, sagte Thiemann zwar, „aber ich glaube noch nicht, dass es für Donnerstag reicht.“ Keine guten Voraussetzungen, den Euroleague-Spitzenreiter zu besiegen.