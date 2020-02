FC Bayern München: Showdown für Hansi Flick

London. Die Bayern flogen am Montag getrennt nach London. Eine Maschine mit den Verantwortlichen, unter anderem mit Ex-Präsident Uli Hoeneß und seiner Frau Susi, sowie Sponsoren hob um 10.55 Uhr ab nach Heathrow. Ein zweiter Flieger mit der Mannschaft und Sportdirektor Hasan Salihamidzic folgte erst um 15 Uhr zum London-City-Airport. Aus zwei Gründen: Erstens konnte man so, und zwar um 11 Uhr, das Abschlusstraining an der heimischen Säbener Straße durchführen. Zweitens liegt der London-City-Airport näher am Teamquartier, dem „Corinthia Hotel“ am Whitehall Palace. Jedes Detail soll und muss stimmen vor dem ersten Achtelfinal-Duell Bayern Münchens in der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21 Uhr, Sky live).

Rummenigge legt die Messlatte höher

Im Training hatte die Mannschaft mit einem „Happy Birthday!“-Ständchen Cheftrainer Hansi Flick zum 55. Geburtstag gratuliert. Doch der wird Glückwünsche wohl erst im Falle einer erfolgreichen Viertelfinal-Qualifikation annehmen. Vorher gilt die gesamte Konzentration und Fokussierung den nächsten Wochen und in erster Linie dem Aufeinandertreffen mit Chelsea, dem Wegweiser für so viele Zukunftsfragen bei den Bayern – nicht zuletzt in Sachen Flick.

Bekommt Flick einen neuen Vertrag, wenn er – mindestens – unter die letzten Acht Europas kommt? Nach dem für die Ansprüche der Bayern zu frühen Aus im Achtelfinale des Vorjahres gegen den späteren Champions-League-Gewinner FC Liverpool (0:0/1:3) hatte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge die Messlatte für diese Spielzeit nach oben gelegt: „Das darf uns nicht noch einmal passieren!“ Auch dem für seine Trainingsarbeit, Taktik und Empathie geschätzten Flick, der von der Not- über eine Zwischen- zur Dauerlösung auf der Trainerbank werden möchte. Nun, in der wichtigsten Saisonphase, in der von Mitte Februar bis Ende Mai die Preise und Titel vergeben werden, muss sich Flick beweisen. Der gebürtige Heidelberger weiß, dass auch er an Titeln gemessen wird: „Klar: Es ist wichtig, dass wir eine gute Saison spielen“, erklärte der Bayern-Trainer, „das ist halt so bei Bayern München. Und das ist gut so.“

Für Bayern beginnt die heiße Phase der Saison

Noch mehr steht auf dem Spiel in der „Crunch Time“, der heißesten Phase der Saison. Für die Stars, deren Verträge 2021 auslaufen (Manuel Neuer, Thiago, Thomas Müller, David Alaba) ist es in den anstehenden Verhandlungen wichtig zu wissen, wer ab Sommer ihr Chefcoach ist. Ebenso für avisierte Neueinkäufe wie Kai Havertz von Bayer Leverkusen oder Leroy Sané von Manchester City. Klarheit muss her, Planungssicherheit. Da wäre ein Aus gegen die „Blues“ fatal. Allein das Wort Chelsea ruft zutiefst unangenehme Erinnerungen bei allen Bayern-Fans hervor. An das „Finale dahoam“ von 2012, als Chelsea-Kapitän Frank Lampard, der heutige Coach, den Henkelpott nach einem dramatischen Endspiel in München schwenken durfte. Im Elfmeterschießen setzte Bastian Schweinsteiger den letzten Versuch der Bayern an den Pfosten.

Von 2012 noch im Kader der Roten: Neuer, Müller, Alaba (damals gesperrt) und Jérôme Boateng. Revanchegelüste weisen die Spieler von sich, wollen sich nicht erinnern. „Also da muss man jetzt auch nicht unbedingt drüber sprechen“, sagte Neuer. Und Müller meinte, ebenfalls genervt: „Da kommen keine Bilder mehr hoch. Dieses Spiel hat mit dem von damals fast gar nichts mehr zu tun.“ Aber für das internationale Renommée des deutschen Abo-Meisters. Zumal die nationale Konkurrenz mit Borussia Dortmund (im Hinspiel 2:1 gegen Paris) und RB Leipzig (1:0 bei Tottenham Hotspur) sich anschickt, das Viertelfinale zu erreichen. Da darf Bayern nicht schon im März „out of Europe“ sein. „Wir werden versuchen, dass dieses Jahr die Reise weitergeht. Ich warne aber auch davor, jetzt schon das Träumen anzufangen“, sagte Rummenigge am Montag, „ein gutes Ergebnis wäre, dass wir ein Tor machen.“

7:2 in Tottenham ließ Konkurrenz aufhorchen

Dafür müssen die Münchner ihre Schwäche in K.o.-Spielen ablegen. Seit fünf Partien ist man im Frühjahr sieglos, zuletzt gelang 2018 ein 2:1 beim FC Sevilla. Andererseits blieb man in den vergangenen zwölf Auswärtsspielen der Königsklasse ungeschlagen (neun Siege, drei Remis) – dieser Vereinsrekord ist jedoch auch auf beeindruckende Spaziergänge durch Gruppenphasen wie im Herbst mit sechs Erfolgen (24:5 Tore) zurückzuführen. Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad hatten nicht das Niveau, den Bayern gefährlich werden zu können. Mit dem 7:2 bei Tottenham Hotspur sowie den in jener Partie erzielten vier Treffern von Serge Gnabry ließ man Anfang Oktober aufhorchen, zumal noch unter Flick-Vorgänger Niko Kovac. „Ich denke schon, dass man international nach unserer Gruppenphase Respekt vor uns hat“, meinte Kapitän Neuer.

Na dann - „wait and see“, wie der Brite sagt.