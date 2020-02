Bei den deutschen Biathleten ist die Luft raus

Antholz. Selbst „Bumsi“ zeigte sich solidarisch. Dem lustigen Maskottchen, das auf dem Antholzer Verwaltungsgebäude thront, fehlte plötzlich die Luft. Statt aufrecht die mehr als 20.000 Zuschauer zu begrüßen, die am letzten WM-Tag in die Südtirol Arena pilgerten, lag der Braunbär kopfüber nach vorn auf dem Bauch. Ihm war einfach die Luft ausgegangen.

„Bumsi“ ging es dabei so wie den deutschen Biathleten. Sie konnten ihren Staffel-Medaillen vom Sonnabend in den Massenstarts keine weiteren mehr hinzufügen. Trotz der erneuten Schwächen am Schießstand mit insgesamt 36 Fehlschüssen in den beiden Sonntagsrennen zog Karin Orgeldinger ein positives WM-Fazit.

„Insgesamt sind wir zufrieden mit den Weltmeisterschaften. Wir konnten uns über eine Saison komplett kontinuierlich entwickeln. Vor allem im Laufbereich haben wir sehr gute Ergebnisse erreicht“, resümierte die Sportdirektorin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Auch die Ausbeute mit fünf Medaillen (viermal Silber, einmal Bronze) sei gut.

Norwegerin Röiseland schreibt Biathlon-Geschichte

Unterdessen schnaufte Franziska Preuß tief durch: „Ich bin ziemlich platt und echt froh, dass es jetzt vorbei ist“, sagte sie nach der „zähen Angelegenheit“ im 12,5-Kilometer-Rennen. Die Bayerin war nach drei Strafrunden als Achte die beste Deutsche und kam mit einem Rückstand von 1:00,3 Minuten auf die herausragende Marte Olsbu Röiseland ins Ziel.

Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland holte sieben Medaillen bei der WM – Rekord.

Foto: TIZIANA FABI / AFP

Die Norwegerin krönte sich mit ihrem fünften Titel zur „Königin von Antholz“ und schrieb gleichzeitig Geschichte. Noch nie in der Biathlon-Historie hatte ein Sportler sieben Medaillen bei einer WM gewonnen. Allerdings war die Single-Mixed-Staffel auch erst im vergangenen Jahr in Östersund ins Programm aufgenommen worden. „Ich bin überglücklich“, sagte die 29-Jährige aus Lillehammer, die fünfmal Gold und zweimal Bronze mit nach Hause nimmt.

Am Sonntag verhinderte sie durch eine Energieleistung auf der Schlussrunde den dritten Sieg von Lokalmatadorin Dorothea Wierer. Rang drei sicherte sich Hanna Öberg aus Schweden. Roeiselands Kraftakt zollte Preuß hohe Anerkennung: „Was sie nochmal aus sich rausgeholt hat, ist aller Ehren wert. Bei mir war nicht mehr drin.“ Zusammen mit Erik Lesser hatte sie Silber in der Single-Mixed-Staffel gewonnen und gehörte am Sonnabend neben Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Karolin Horchler zur silbernen Frauen-Staffel.

Denise Herrmann ärgert sich über Platz zwölf

„Ich bin schon sehr zufrieden mit der WM. In den letzten Jahren bin ich ja immer ohne Medaillen heimgefahren“, sagte Preuß, die sich zudem in allen Einzelwettbewerben unter den besten Acht platziert hatte.

Teamkollegin Herrmann kam trotz sieben Extrarunden noch auf Rang zwölf, haderte jedoch mit ihrer Leistung am Schießstand. „Mit dem Laufen ging es wieder gut, aber es ärgert mich ungemein, wie man so leichtfertig eine bessere Platzierung vergeben kann“, sagte die 31-Jährige, die die beste Laufzeit des gesamten Feldes vorweisen konnte. „Aber die Weltmeisterschaft war trotzdem sehr gut.“

Während Karolin Horchler 13. wurde, landete Vanessa Hinz auf Rang 17. Aber auch sie reist mit einem „Super-Gefühl“ zurück ins heimatliche Schliersee. Sie hatte mit der Silbermedaille im 15-Kilometer-Einzel für die größte Überraschung aus deutscher Sicht gesorgt.

Russe Loginow tritt nach Doping-Razzia nicht an

Die im Vorfeld der Titelkämpfe hoch gehandelten deutschen Männer blieben derweil gänzlich ohne Einzelplakette. Und als ob er Mitleid hätte, „weinte“ der tagelang so strahlend blaue Himmel beim 15-Kilometer-Massenstart. Johannes Thinges Bö störte dies wenig. Mit einer beeindruckenden Vorstellung ohne jeglichen Schießfehler machte er den norwegischen Doppelsieg am Abschlusstag perfekt und grüßte Söhnchen Gustav mit Wiege-Bewegungen beim Zieleinlauf.

Bö schürfte damit in Antholz dreimal Gold und dreimal Silber. Auf den weiteren Podestplätzen landeten die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin. Bester Deutscher auf Rang zehn war Johannes Kühn. Mit ebenfalls vier Strafrunden belegte Benedikt Doll den zwölften Platz.

Nicht am Start war der Russe Alexander Loginow, der stattdessen am Sonntag die Heimreise antrat. Er begründete einen Verzicht „mit den Umständen“ und seinem „nicht optimalen psychischen Zustand“. Am frühen Sonnabendmorgen, wenige Stunden vor dem Staffelwettkampf, hatte die italienische Polizei sein Zimmer im russischen Mannschaftshotel durchsucht und Laptop, Handy und Autoschlüssel beschlagnahmt. Der Sprintweltmeister war 2014 des Dopings überführt und zwei Jahre gesperrt worden. Seitdem ist das Misstrauen gegen ihn groß.