Kwayie feiert ihren Sprint-Titel im „Neuköllner Style“

Leipzig. Nach ihrem zweiten deutschen Meistertitel hielt es Lisa-Marie Kwayie nicht länger als nötig in Leipzig. Noch am selben Abend ging es mit dem Auto wieder zurück nach Berlin. Jedoch nicht ohne sich vorher an der Tankstelle noch mit Snacks und Getränken einzudecken.

„Wir machen das im Neuköllner Style“, sagte die 23-Jährige über die rollende Siegesfeier. Dabei hätte ihre Leistung durchaus einen feierlichen Rahmen verdient gehabt. Immerhin kommt es auch für die Berlinerin nicht alle Tage vor, dass sie im Wettkampf mal eben die Weltmeisterin und deutsche Sportlerin des Jahres Malaika Mihambo in die Schranken weist.

Weltmeisterin Mihambo springt am Sonntag zu Gold

Zwar ist Mihambo in erster Linie Weitspringerin – in ihrer Spezialdisziplin gewann sie am Sonntag bei den deutschen Hallenmeisterschaften mit 6,77 Metern standesgemäß den Titel. Doch sie wird auch im Sprint, ihrer zweiten Leidenschaft, immer schneller. Nach den Absagen von Gina Lückenkemper (SCC Berlin) und Freiluftmeisterin Tatjana Pinto stand sie auf einmal sogar als ärgste Konkurrentin Kwayies da, die als Jahresbeste die Rolle der Favoritin trug.

Gleich dreimal verbesserte Mihambo am Wochenende ihre Bestleistung und sicherte sich am Ende mit 7,22 Sekunden die Silbermedaille. Im Finale lag sie zunächst sogar in Führung, ehe sich Kwayie nach mäßigem Start noch an ihr vorbeischob. Auch für sie bedeutete die Zeit von 7,21 Sekunden eine neue Saisonbestleistung, nur zwei Hundertstel über ihrer Bestzeit aus dem Vorjahr.

Berlinerin Granz gewinnt auch über 1500 Meter Silber

„Ich wusste, dass das kein Kinderspiel wird. Malaika ist sehr stark und ich freue mich, dass ich sie schlagen konnte“, sagte Kwayie, die als erste Sprinterin seit Verena Sailer im Jahr 2015 ihren Hallentitel erfolgreich verteidigte. „Es ist schon noch einmal ein anderes Gefühl, die Gejagte zu sein, aber auch mit dieser Rolle muss ich klarkommen“, meinte sie.

Vor einer Woche hatte die Athletin der Neuköllner Sportfreunde bereits beim Istaf Indoor triumphiert. „Die beiden Wettkämpfe haben mir gezeigt, dass ich auf einem guten Niveau bin und wir im Training so weitermachen können“, sagte Kwayie.

Auch für Läuferin Caterina Granz von der LG Nord verliefen die Titelkämpfe erfolgreich. Über 1500 Meter und 3000 Meter musste sie sich jeweils nur Doppelsiegerin Hanna Klein (Tübingen) geschlagen geben. „Damit bin ich nicht unzufrieden“, sagte Granz, die im vergangenen Jahr im Freien noch über die 1500 Meter gewonnen hatte. Ihre beiden Silbermedaillen feierte sie anschließend ebenfalls auf der Autobahn.