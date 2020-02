Europa League: RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream

Sechzehntelfinale in der Europa League: Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag zu Gast beim RB Salzburg. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Sechzehntelfinale in der Europa League: Am Donnerstagabend (27. Februar, Anstoß 21.00 Uhr) empfängt RB Salzburg Eintracht Frankfurt. Mit dem 4:1-Sieg im Heimspiel gegen Salzburg haben sich die Frankfurter eine aussichtsreiche Position für das Erreichen des Achtelfinales verschafft. Drei Tore von Daichi Kamada (12., 43. und 53.) sowie ein Treffer von Filip Kostić (56.) entschieden das Match. Einzig das späte Auswärtstor per Foulelfmeter durch den früheren Hamburger Hee-Chan Hwang (85.) lässt die Österreicher noch hoffen. Wer setzt sich in der Red Bull Arena am Donnerstag durch?

RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt wird im Free-TV ausgestrahlt. RTL überträgt die Partie live am Donnerstagabend (27. Februar). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 schaltet RTL live zur Partie in die Red Bull Arena und zu den Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund. Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Das Europa-League-Spiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Salzburg vs. Eintracht Frankfurt

