Wasserfreund Stefan Pjesivac und sein Traum von Olympia

Stefan Pjesivac will zu den Spielen in Tokio. Aber zuerst will er mit den Wasserfreunden Spandau in der Champions League Erfolg haben.

Berlin. Stefan Pjesivac gerät immer noch ins Schwärmen, wenn er von einem Tag berichtet, der inzwischen fast einen Monat zurückliegt. „Das war die beste Zeit meines Lebens“, sagt der 23-Jährige. Er und seine Kollegen der montenegrinischen Wasserball-Nationalmannschaft wurden mit einem Regierungsflugzeug aus Budapest abgeholt. Sie hatten Ende Januar bei der Europameisterschaft in Ungarn durch ein 10:9 über Kroatien Bronze geholt. In Podgorica, der Hauptstadt des kleinen Balkanlandes, jubelten 10.000 Menschen ihren Helden zu. Wasserballer und Handballerinnen (Olympiazweiter und Europameister 2012) sind die Lieblinge der rund 650.000 Montenegriner. „Die Party“, sagt Pjesivac, „war unglaublich.“

In Montenegro bekommen erfolgreiche Wasserballer eine Rente

Einen Tag lang dauerte sie, danach „waren wir alle müde“. Dazu bekam jeder Spieler eine Prämie von 15.000 Euro für den Erfolg sowie die Gewissheit, eine lebenslange Rente von 600 Euro pro Monat zu erhalten, sobald er 35 Jahre alt geworden ist. „Das ist viel, wenn man bedankt, dass eine Kassiererin in meiner Heimat 200 Euro verdient“, sagt der junge Mann, der über den Tellerrand seines Sports hinausblickt. „Ich kann mir kaum vorstellen, wie das erst wäre, wenn wir eine Olympia-Medaille gewinnen würden.“ Montenegro, muss man dazu wissen, war bei den vergangenen drei Olympischen Spielen immer Vierter.

Nun kann es Pjesivac passieren, dass ausgerechnet die Menschen, mit denen er Tag für Tag trainiert oder spielt und mit denen er befreundet ist, sich ihm dabei in den Weg stellen, das Turnier in Tokio zu erreichen. Der bullige Center gehört nämlich in erster Linie zur Mannschaft der Wasserfreunde Spandau, und in der stehen nicht nur ein halbes Dutzend deutscher Nationalspieler, sondern auch der Rumäne Tiberiu Negrean, der Franzose Remi Saudadier und der Russe Dmitrii Kholod. Sie alle treten vom 22. bis 29. März mit ihren Nationalteams bei der Olympia-Qualifikation in Rotterdam an. „Da will jeder gewinnen“, sagt Pjesivac, „im Pool sind wir keine Freunde, so ist der Sport. Erst wieder, wenn wir aus dem Wasser raus sind.“

Am Sonnabend gegen Kasan in der Champions League

Wie gut ist es doch, dass die Berliner vorher auch noch ein gemeinsames Ziel haben. Der deutsche Rekordmeister kann in der Champions League seine Chance auf das Finalturnier wahren. Nach dem überraschenden 8:7-Sieg bei Szolnoki Dosza in Ungarn ist sie durchaus wieder realistisch – wenn nicht an diesem Sonnabend (19 Uhr, Schwimmhalle Schöneberg) ein Missgeschick passiert und gegen den Tabellenletzten Sintez Kasan verloren wird. Die Russen haben auswärts überhaupt noch keinen Punkt geholt und waren auch daheim den Spandauern im Hinspiel 11:12 unterlegen. Spandau belegt Rang sechs in seiner Gruppe und müsste um zwei Ränge klettern, um sich für das „Final Eight“ im Juni in Recco/Italien zu qualifizieren.

Grund zur Überheblichkeit besteht dennoch nicht, wie schon das knappe Resultat zeigt. Zudem fehlt den Berlinern ihr Russe Kholod wegen Verletzung; dafür ist Marko Stamm dabei, der in Kasan noch fehlte. „Wir spielen zu Hause, und wir brauchen die drei Punkte, um im Geschäft zu bleiben“, stellt Pjesivac dennoch klar, „gerade gegen die Mannschaften, die unter uns stehen, haben wir nichts zu verschenken.“

Ein Sieg würde die Tür zum Finalturnier aufstoßen

So sieht es auch Wasserfreunde-Präsident Hagen Stamm, obwohl der Kontrahent in großen Teilen das russische Nationalteam stellt. „Mit einem Sieg können wir da eine Tür aufstoßen“, sagt er, „die Jungs haben spätestens durch den Sieg in Szolnok ein gutes Selbstvertrauen. Außerdem muss man uns in Berlin erstmal besiegen.“ Allerdings dürfte im Erfolgsfall die Feier deutlich kleiner ausfallen als jenes Fest in Podgorica.