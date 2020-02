Bayern München und der Pausenknick

München. Mehr Favorit geht nicht. Abo-Meister FC Bayern empfängt Aufsteiger SC Paderborn. Der Tabellenführer, der bereits ab Schlusspfiff am Freitagabend den Blick auf höhere Aufgaben, auf das erste Champions-League-Achtelfinale kommenden Dienstag beim FC Chelsea richtet, gegen den Tabellenletzten. In den bisherigen fünf Pflichtspielen schoss Bayern im direkten Vergleich 24 Tore, Paderborn drei. Noch Fragen?

Doch der Underdog von Steffen Baumgart hat eine kleine Chance in der Allianz Arena. So komisch es klingt: Wenn Bayern (deutlich) führt. Und wenn Bayern in der zweiten Halbzeit nachlässig wird – gerade vor Chelsea. Nach dem unterm Strich mickrigen 4:1-Endstand vergangenen Sonntag in Köln platzte Nationaltorhüter Manuel Neuer der Kragen. „Wir hätten bis zu zehn Tore schießen können. Hier war auf jeden Fall mehr drin als das 4:1. Mich ärgert einfach, dass wir nicht konstant so weitergespielt haben, wie in der ersten Halbzeit, weil wir uns das Leben dann selbst schwer machen.“ Zum wiederholten Male. Der Knick nach der Pause ist ein wiederkehrendes Muster in dieser Rückrunde.

Boateng und Pavard müssen gelbgesperrt zuschauen

3:0-Führung im vorherigen Liga-Auswärtsspiel in Mainz, Endstand (sogar schmeichelhaft) 3:1. Kurz darauf, noch eklatanter: der 4:1-Vorsprung im DFB-Pokal-Achtelfinale, aus dem am Ende gegen die TSG Hoffenheim beinahe ein 4:4 geworden wäre. Mit dem tatsächlichen 4:3 schrammte man, Thomas Müller und Robert Lewandowski waren zur Schonung bereits ausgewechselt worden, an einer Peinlichkeit namens Verlängerung knapp vorbei. Köln war Fall Nummer drei. Die zwei Gesichter des FC Bayern. Doch warum zeigt der Abo-Meister nach der Pause seine schlechtere Hälfte?

„Pomadig“ nannte Flick den Auftritt nach dem Wechsel in Köln und erklärte am Donnerstag an der Säbener Straße: „Wir sind nicht zufrieden damit, was da in der zweiten Halbzeit passiert.“ Der 54-Jährige bemängelte, dass die Mannschaft bei hoher Führung „einen Schritt zurückgeht“ in Sachen „Initiative, Laufbereitschaft sowie dem Anbieten und anspielbar sein“. Das habe er angesprochen. „Da müssen wir uns einen Tick cleverer anstellen.“ Mit Real-Leihgabe Alvaro Odriozola, der gegen Paderborn sein Bundesliga-Debüt gibt und als Rechtsverteidiger den gelbgesperrten Benjamin Pavard ersetzt. Für Jerome Boateng (ebenfalls fünfte Gelbe Karte) beginnt Lucas Hernandez.

Leistungsträger wie Kimmich können nicht angemessen ersetzt werden

Zu den zwei Gesichtern der Bayern, am augenscheinlichsten zu sehen in Köln, sagte Müller: „Ich habe uns selten so spielfreudig gesehen, zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Wir hatten Kombinationen, an denen alle Spieler beteiligt waren, hatten gute Laufwege und waren technisch sauber. Und in den ersten zwölf Minuten waren wir extrem effizient.“ 3:0 – das Spiel war gelaufen, später liefen die Bayern nicht mehr so viel. Faulheit? Schlendrian? Nachlässig im sicheren Gefühl des Sieges? Oder cleveres Runterschalten mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft, Pokal und Champions League?

Fehlende Konzentration, nachlassende Körperspannung angesichts der hohen Führung – für Müller „menschlich“. Sein Vorwurf an die eigene Mannschaft: „Wir machen es uns zu gemütlich, weil wir uns einfach zu sicher fühlen.“ In der Champions League dürfe man sich das „absolut nicht erlauben“. Ein weiterer Punkt: Wenn Schlüsselspieler wie Joshua Kimmich ausgewechselt werden und leistungsmäßig nicht annähernd (durch Corentin Tolisso) ersetzt werden können, bröckelt das Gebilde.

Müller will in den kommenden Wochen Bayerns Vorsprung ausbauen

Doch Herausforderungen wie Gegner Chelsea dürften den Bayern die Schludrigkeit austreiben. „Das Gute ist, dass wir es in der eigenen Hand haben“, erklärte Müller hoffnungsvoll, „wir müssen eben an die hundert Prozent herankommen und diese Gemütlichkeit ablegen und mit dieser Mentalität ins Spiel gehen. Wenn wir dazu in der Lage sind, sehe ich uns schon auf einem guten Weg. Die Kehrseite der Medaille wollen wir nicht mehr allzu oft sehen.“

Weil am vergangenen Spieltag mit Bayern, Leipzig, Dortmund und Gladbach die Top vier der Tabelle allesamt gewannen, sieht Müller einen „schönen Vierkampf an der Spitze, es bleibt spannend“. Man wolle jedoch „irgendwann in den nächsten Wochen den Vorsprung ausbauen“. Dafür muss Bayern künftig seine bessere Hälfte zeigen – in beiden Spielhälften.