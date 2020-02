Waghalsige Kunststücke in luftiger Höhe: Der Berliner Kai Haase startet bei der Night of the Jumps in der Mercedes-Benz Arena.

Bei der Night of the Jumps in Berlin wird zum ersten Mal ein Mannschafts-Weltmeister gekürt – mittendrin Lokalmatador Haase.

Motocross Night of the Jumps: Im Team zu neuen Höhen

Berlin. Welchen Sport betreibt ein junger Mann, der auf den Motorradführerschein verzichtet, weil Motorradfahren im Alltag viel zu gefährlich ist? Da bleibt ja eigentlich nur Freestyle-Motocross, wo es um Sprünge mit dem Motorrad in zehn bis 15 Metern Höhe geht, wo zwischen Rampen aus Metall oder Lehm fast 30 Meter Abstand liegen und wo man über, unter, neben und hinter seinem Zweirad akrobatische Kunststücke durchführt. Kai Haase, gerade von einem Motocross-Rennen plus Trainingsaufenthalt in Italien wieder in seiner Heimatstadt Berlin eingetroffen, muss schmunzeln: „Es stimmt schon, so richtig passt das nicht zusammen.“

Der 28 Jahre alte Lokalmatador gehört an diesem Wochenende (Freitag ab 20 Uhr, Sonnabend ab 19 Uhr) zum deutschen Aufgebot bei der ersten Team-WM im Rahmen der Night of the Jumps in der Mercedes-Benz Arena. Angeführt wird das Gastgeber-Trio vom amtierenden Einzelweltmeister Luc Ackermann (22), dazu kommt dessen Bruder Hannes (28).

Luc erinnert sich an die Anfänge. „Hannes hat unseren Vater so lange genervt, bis er sein Fahrrad, mit dem er Sprünge geübt hat, gegen ein kleines Motorrad ausgetauscht hat, und hat dann noch meine Mutter weichgeklopft, damit sie auch einverstanden ist. Bei mir lief dann alles automatisch“, ist der amtierende Champion dem Älteren (ebenfalls Sieger bei verschiedenen Wettbewerben der Night of the Jumps) dankbar für die Vorarbeit. Mittlerweile dürften Dirk und Melitta Ackermann froh sein, ihren Söhnen nachgegeben zu haben.

Im vergangenen Jahr war der Berliner 190 Tage auf Reise

Titel-Konkurrenten in Berlin sind Spanien mit Rekordweltmeister Maikel Melero (32, fünf Mal Champion) an der Spitze, der von Danny Torres (32) und Marc Pinyol (27) unterstützt wird. Dazu kommt eine Weltauswahl, in der der Australier Josh Sheehan das Maß der Dinge ist. Dem 33 Jahre alten Ausnahmekönner ist bereits ein dreifacher Rückwärtssalto auf dem Motorrad gelungen. Ihn begleiten Javier Villegas (36, Chile) und Jamie Squibb (37, Großbritannien).

Etwa 50 Freestyle-Motocrosser weltweit haben die Qualität für die Teilnahme an einer Night of the Jumps. Kai Haase ist auf einem gutem Weg, sich in der oberen Hälfte zu etablieren. Das ist verbunden mit einem hohen Aufwand. „2019 bin ich bei 29 Shows und Wettbewerben gestartet. Da kamen 190 Reisetage zusammen“, erzählt er. Zum Reisestress gehört der entsprechende Fuhrpark. „Ein Motorrad ist ständig mit dem Night-of-the-Jumps-Tross unterwegs. Zwei weitere habe ich als Ersatz und für das Training, dazu kommt eine reine Motocross-Maschine, weil ich gern an Rennen teilnehme“, sagt Haase. Für ihn geht zur Vorbereitung nichts über „möglichst viel auf dem Motorrad sitzen“ - und Yoga.

Yoga als beste Ergänzung zum Motocross-Training

„Es gibt immer wieder ein paar Lacher, wenn ich Yoga erwähne. Aber in meinem Sport werden mehr als 50 Prozent des Erfolges über den Kopf entschieden. Wer vor einem Sprung oder Trick Zweifel hat, macht Fehler und wird sich auch nicht weiterentwickeln“, so Haase. „Mir bringt Krafttraining nicht viel, eher konsequente Gleichgewichtsübungen und eben Motocross fahren.“

Eine knappe Woche nach seiner Rückkehr aus Mailand folgte für ihn das abschließende Vier-Tage-Trainingslager für die Berliner Nächte in Lleida (rund 130 Kilometer westlich von Barcelona). Auf der dortigen Freestyle- und Motocross-Anlage trainieren auch MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (27) und sein Bruder Alex (23).

Trotz der harten Konkurrenz - alle professionellen Freestyle-Crosser verhandeln selbstständig mit den Veranstaltern über Gagen (bei der Night of the Jumps gibt es ein Fixum und den Rest nach Platzierung), Unterbringung oder Materialtransport - hilft man sich im Training. „Während eines Sprungs merkst du schon, ob etwas gut oder nicht gut läuft. Aber nur wer von außen zuschaut, und selbst weiß, wie so ein Sprung aussehen muss, kann dich korrigieren, kann Tipps geben“, sieht Haase die Vorteile. Schwieriger wird es, wenn ein Fahrer einen neuen Sprung ausprobiert. „Dann braucht man Leute mit Ahnung in seinem Umfeld, sonst weiß die Konkurrenz ja Bescheid.“

Drei Millionen Zuschauer verfolgen die Nights of the Jumps

Rund 300 Veranstaltungen, mit etwa drei Millionen Zuschauern rund um den Globus, haben die Erfinder der Night of the Jumps seit der Premiere 2001 in Riesa auf die Beine gestellt. Für den Team-Wettbewerb zum 20-Jahre-Jubiläum liegt das Budget zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Drei unterschiedliche Wertungen stehen an: Best Whip, best Trick und Synchro.

Kai Haase: „Beim Whip geht es darum, während des Sprungs das Motorrad in der Luft möglichst quer zu stellen und lange so zu fliegen. Meine Spezialität. Beim besten Trick geht es um die höchste Schwierigkeit und um die perfekte Ausführung und beim Synchro müssen beide Fahrer ihre Sprünge exakt gleich durchführen.“ Komplettiert wird der Team-Wettbewerb durch jeweils einen Mountainbike-Fahrer pro Mannschaft. Für Deutschland startet der 22 Jahre alte Chemnitzer Lukas Knopf. Die Radler holen mit Hilfe eines zwölf Meter hohen Turmes Schwung für ihre Tricks und Sprünge.

Nur ein Schweizer ist mit Elektro-Motorrad unterwegs

Im Gegensatz zu Luc Ackermann („Die Zukunft ist elektrisch“) kann sich Kai Haase seine Sportart mit Elektro-Motorrädern noch nicht so richtig vorstellen. „Es fehlt ganz einfach der Sound. Wir fahren ja maximal eine Minute, da ist die Umweltbelastung vergleichsweise gering. Ich würde es aber auch nicht ausschließen.“

Momentan ist der Schweizer Mathieu Rebaud der einzige Profi, der mit der E-Technik experimentiert. Der 38-Jährige aus der Motocross-Stadt Payerne war 2006 erster Freestyle-Weltmeister. Unabhängig von der Technik erwartet Kai Haase vorläufig kein Ende, was den Schwierigkeitsgrad und die Sprungvarianten angeht: „Ich denke, wir werden in Zukunft immer mehr 360-Grad-Drehungen des Fahrers über und neben dem Motorrad sehen.“ Vielleicht ja schon beim Night-of-the-Jumps-Jubiläum.