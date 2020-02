In der Champions League jagen alle Klopps FC Liverpool

Rückkehr an den Ort des größten Triumphs: Am 1. Juni stemmte Jürgen Klopp im Estadio Wanda Metropolitano den Henkelpott in die Höhe. Nun spielt er dort gegen Atlético Madrid.

Berlin. Jürgen Klopp wird beim Gedanken an die Rückkehr in das Stadion seines größten Triumphes emotional. „Es ist ein positives Gefühl, wenn wir an den Ort denken“, sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Fußball Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr, Sky) bei Atlético Madrid.

Im Estadio Wanda Metropolitano, im Juni 2019 Schauplatz des Champions-League-Gewinns durch ein 2:0 gegen Tottenham Hotspur, soll der Grundstein für den nächsten Klopp-Coup gelegt werden. „Wir pilgern nicht dorthin. Ganz sicher nicht“, betonte er.

Doch trotz der sagenhaften Rekord-Saison in der englischen Premier League mit 25 Siegen aus 26 Begegnungen sieht Klopp seinen Klub nicht als Favoriten auf den berühmten Henkelpott. „Ich denke nicht an eine Titelverteidigung“, teilte Klopp dem italienischen TV-Sender RaiSport mit.

Juve-Trainer Sarri lacht Klopp aus

Für den 52-Jährigen ist Juventus Turin heißester Anwärter auf den Sieg in der Königsklasse. „Ich würde sagen, sie haben im Moment die stärkste Mannschaft in Europa“, erklärte der frühere Bundesligatrainer.

Sein Trainer-Kollege Maurizio Sarri habe „den größten Kader“ zur Verfügung, den er „je im Leben gesehen“ habe. „Ich kann nicht verstehen, warum sie die Serie A nicht mit zehn Punkten Vorsprung anführen.“ Für den Juve-Coach ist das Lob nicht ohne Grund getätigt worden.

„Jürgen ist einer der cleversten und lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Er schiebt die Favoritenrolle von sich“, sagte der Italiener. „Jürgen sagte auch, dass er nicht viel italienischen Fußball schaut, das erklärt seine Verwirrung.“

Bayern München will ins Titelrennen eingreifen

Klar ist, dass Liverpool einer der ersten Anwärter ist. Auch zu nennen ist Manchester City. Das Team von Pep Guardiola will die letzte Chance nutzen, bevor die zweijährige Königsklassen-Sperre einsetzt. Der FC Barcelona und Real Madrid gehören wohl immer zum Favoritenkreis.

Und natürlich hat auch Bayern München den Anspruch, ernsthaft in das Titelrennen einzugreifen. „Wir haben eine gute Mannschaft, die unser volles Vertrauen hat, und wir haben einen Top-Spirit in der Mannschaft“, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview. Am 25. Februar geht es zum FC Chelsea.